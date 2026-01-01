Pentru proprietarii de grădini care s-au săturat să care o stropitoare grea prin toată grădina, dar nu au acces la o priză electrică, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 este soluția ideală. Aceasta poate fi utilizată cu orice baterie Kärcher Battery Power de 18 V, astfel încât poți folosi surse alternative de apă oriunde dorești, chiar și acolo unde nu există alimentare electrică în grădină. Astfel, nu doar că economisești apă potabilă valoroasă, ci îți protejezi și spatele, precum și bugetul – ideală pentru grădini mici, grădini de vacanță, grădini parcelate și orice loc unde există apă și plante care au nevoie de udare, dar nu există o sursă de curent.