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Irigare ușoară și ecologică: Folosește apa de ploaie colectată într-un butoi de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa de butoi flexibilă cu acumulator - fără a fi nevoie de un robinet, o priză de alimentare sau o stropitoare.
Pompa de butoi fără cablu este auto-suficientă: Dispozitivul nu are nevoie de o conexiune separată la apă, folosind însă apa de ploaie colectată într-un butoi de apă sau într-un container IBC. Acest lucru înseamnă că vă puteți uda florile și straturile de legume din parcele, de exemplu, fără a avea nevoie de o conexiune la apă.
Acumulator puternic în loc de cablu: Pompa de butoi funcționează cu acumulator și nu necesită o sursă de alimentare. Prin aceasta se permite o flexibilitate mai mare: La produsele cu cablu, zona de utilizare este limitată de lungimea cablului. În schimb, pompa de butoi permite întotdeauna stropirea fără cablu, chiar și în locurile în care nu există sursă de alimentare.
Mai eficient, mai ergonomic, mai simplu: În comparație cu o stropitoare, pompa de butoi cu apă de ploaie oferă semnificativ mai multă comoditate. Comutatorul este la nivelul marginii butoiului, deci nu este nevoie ca utilizatorul să se aplece. Transportul stropitorilor grele este de asemenea un lucru care ține de trecut, deoarece apa este luată direct din butoi și poate fi utilizată pentru stropire prin intermediul furtunului de grădină și al aspersoarelor de grădină.
Pompa de butoi se potrivește, de asemenea, prin deschideri înguste, cum ar fi cele dintr-un container IBC. Prin aceasta se economisește apă, deoarece apa de ploaie colectată poate fi ușor reutilizată.
Pompele de butoi cu acumulator sunt ideale pentru stropirea eficientă a straturilor de legume și florilor cu apă de ploaie dintr-un butoi sau container IBC. Utilizare posibilă:
În special în grădinile mai vechi, alimentarea cu energie electrică lipsește adesea. Pentru cei care trebuie să ude regulat, o pompă de butoi pentru apă de ploaie, alimentată cu baterie, face udarea grădinii mult mai ușoară.
Pentru ca stratul de legume și plante aromatice de lângă terasă sau din grădina din spatele casei să se dezvolte armonios, acestea trebuie udate într-un mod prietenos cu plantele, folosind apă de ploaie fără calcar, cu ajutorul unei pompe de butoi.
Pompa de butoi fără cablu este potrivită și pentru udarea suprafețelor mai mari, precum gazonul. Apa din butoiul de colectare a apei de ploaie reprezintă o alternativă care economisește resursele, în locul apei de la robinet.
Pentru proprietarii de grădini care s-au săturat să care o stropitoare grea prin toată grădina, dar nu au acces la o priză electrică, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 este soluția ideală. Aceasta poate fi utilizată cu orice baterie Kärcher Battery Power de 18 V, astfel încât poți folosi surse alternative de apă oriunde dorești, chiar și acolo unde nu există alimentare electrică în grădină. Astfel, nu doar că economisești apă potabilă valoroasă, ci îți protejezi și spatele, precum și bugetul – ideală pentru grădini mici, grădini de vacanță, grădini parcelate și orice loc unde există apă și plante care au nevoie de udare, dar nu există o sursă de curent.
Capacul transparent al suportului pentru baterie permite verificarea ușoară a nivelului de încărcare al bateriei.
Furtunul este ghidat în afara butoiului, prevenind îndoirea acestuia și asigurând astfel un debit constant al apei.
Pompa de butoi poate fi alimentată cu orice baterie Kärcher Battery Power de 18 V.
Concepută pentru o prindere sigură pe diferite tipuri de butoaie, precum butoaie pentru apă de ploaie și containere IBC.
Ieșirea furtunului poate fi fixată în trei poziții (în stânga sau în dreapta suportului pentru baterie ori liber), putând fi astfel ajustată perfect pentru fiecare aplicație.
Datorită designului compact, pompa se potrivește în deschideri înguste, precum cele ale containerelor IBC.
Poate fi curățat cu ușurință, protejează pompa de murdărie și contribuie astfel la creșterea duratei de viață și a fiabilității în exploatare.
Pompa de butoi fără cablu este alternativa convenabilă la stropitoare și este gata de utilizare în numai câțiva pași.
Sistemul furtunului poate fi atașat la sursa de apă în trei poziții.
Suportul unității de baterii este plasat în partea de sus a butoiului cu apă de ploaie, astfel încât să nu poată intra în contact cu apa. Pompa de butoi are un montaj flexibil pe cadrul butoiului, pentru a asigura o fixare sigură.
Ghidajul furtunului de pe marginea butoiului asigură evitarea prinderii de margini sau deteriorării furtunului de grădină.
Datorită comutatorului integrat pe atașamentul de pe cadrul butoiului, pompa de butoi fără cablu poate fi pornită și oprită în orice moment. Prin aceasta se economisește energie.
Capacul transparent de pe afișaj indică faptul că nivelul bateriei poate fi citit în orice moment.
Pompele de butoi fără cablu de la Kärcher sunt echipate cu un furtun a cărui lungime poate fi reglată și cu un pre-filtru.
Pre-filtrul împiedică aspirarea particulelor de murdărie, asigurând funcționarea fără probleme. Dacă pre-filtrul se murdărește, acesta poate fi curățat în câțiva pași simpli.
Pompa de butoi cu baterie face parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Descoperă întreaga gamă de produse și vezi ce alte aparate sunt compatibile cu bateria ta Kärcher Battery Power de 18 V.