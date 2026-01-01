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    POMPĂ DE BUTOI CU ACUMULATOR

    Irigare ușoară și ecologică: Folosește apa de ploaie colectată într-un butoi de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa de butoi flexibilă cu acumulator - fără a fi nevoie de un robinet, o priză de alimentare sau o stropitoare.

    Beneficii

    Nu este necesară o conexiune la apă

    Pompa de butoi fără cablu este auto-suficientă: Dispozitivul nu are nevoie de o conexiune separată la apă, folosind însă apa de ploaie colectată într-un butoi de apă sau într-un container IBC. Acest lucru înseamnă că vă puteți uda florile și straturile de legume din parcele, de exemplu, fără a avea nevoie de o conexiune la apă.

    Pompa pentru butoi cu acumulator Kärcher
    Pompa pentru butoi cu acumulator Kärcher - fara sursa de alimentare necesara

    Nu este necesară o sursă de alimentare cu energie

    Acumulator puternic în loc de cablu: Pompa de butoi funcționează cu acumulator și nu necesită o sursă de alimentare. Prin aceasta se permite o flexibilitate mai mare: La produsele cu cablu, zona de utilizare este limitată de lungimea cablului. În schimb, pompa de butoi permite întotdeauna stropirea fără cablu, chiar și în locurile în care nu există sursă de alimentare.

    Convenabil

    Mai eficient, mai ergonomic, mai simplu: În comparație cu o stropitoare, pompa de butoi cu apă de ploaie oferă semnificativ mai multă comoditate. Comutatorul este la nivelul marginii butoiului, deci nu este nevoie ca utilizatorul să se aplece. Transportul stropitorilor grele este de asemenea un lucru care ține de trecut, deoarece apa este luată direct din butoi și poate fi utilizată pentru stropire prin intermediul furtunului de grădină și al aspersoarelor de grădină.

    Irigarea cu pompa pentru butoi cu acumulator Kärcher
    Pompa pentru butoi cu acumulator Kärcher - economiseste apa

    Eficient din punct de vedere al apei

    Pompa de butoi se potrivește, de asemenea, prin deschideri înguste, cum ar fi cele dintr-un container IBC. Prin aceasta se economisește apă, deoarece apa de ploaie colectată poate fi ușor reutilizată.

    Sursele de apă

    Pompele de butoi cu acumulator sunt ideale pentru stropirea eficientă a straturilor de legume și florilor cu apă de ploaie dintr-un butoi sau container IBC. Utilizare posibilă:

    • Butoi de colectare apă de ploaie
    • Butoi de apă
    • Container IBC

    Aplicații tipice pentru pompele de butoi cu baterie

    Grădină parcelată – pompă de butoi

    O grădină parcelată

    În special în grădinile mai vechi, alimentarea cu energie electrică lipsește adesea. Pentru cei care trebuie să ude regulat, o pompă de butoi pentru apă de ploaie, alimentată cu baterie, face udarea grădinii mult mai ușoară.

    Pompa de butoi Karcher pentru gradina de legume si ierburi

    Grădinile de legume și ierburi

    Pentru ca stratul de legume și plante aromatice de lângă terasă sau din grădina din spatele casei să se dezvolte armonios, acestea trebuie udate într-un mod prietenos cu plantele, folosind apă de ploaie fără calcar, cu ajutorul unei pompe de butoi.

    Udarea gazonului cu pompa de butoi Karcher

    Irigarea gazonului

    Pompa de butoi fără cablu este potrivită și pentru udarea suprafețelor mai mari, precum gazonul. Apa din butoiul de colectare a apei de ploaie reprezintă o alternativă care economisește resursele, în locul apei de la robinet.

    Pompa de butoi cu baterie Karcher

    Puncte forte

    Pentru proprietarii de grădini care s-au săturat să care o stropitoare grea prin toată grădina, dar nu au acces la o priză electrică, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 este soluția ideală. Aceasta poate fi utilizată cu orice baterie Kärcher Battery Power de 18 V, astfel încât poți folosi surse alternative de apă oriunde dorești, chiar și acolo unde nu există alimentare electrică în grădină. Astfel, nu doar că economisești apă potabilă valoroasă, ci îți protejezi și spatele, precum și bugetul – ideală pentru grădini mici, grădini de vacanță, grădini parcelate și orice loc unde există apă și plante care au nevoie de udare, dar nu există o sursă de curent.

    Capac transparent

    Capacul transparent al suportului pentru baterie permite verificarea ușoară a nivelului de încărcare al bateriei.

    Ghidajul furtunului

    Furtunul este ghidat în afara butoiului, prevenind îndoirea acestuia și asigurând astfel un debit constant al apei.

    Baterie 18 V Battery Power

    Pompa de butoi poate fi alimentată cu orice baterie Kärcher Battery Power de 18 V.

    Clemă flexibilă de fixare pe butoi

    Concepută pentru o prindere sigură pe diferite tipuri de butoaie, precum butoaie pentru apă de ploaie și containere IBC.

    Ieșire variabilă pentru furtun

    Ieșirea furtunului poate fi fixată în trei poziții (în stânga sau în dreapta suportului pentru baterie ori liber), putând fi astfel ajustată perfect pentru fiecare aplicație.

    Compactă și ușoară

    Datorită designului compact, pompa se potrivește în deschideri înguste, precum cele ale containerelor IBC.

    Prefiltru integrat

    Poate fi curățat cu ușurință, protejează pompa de murdărie și contribuie astfel la creșterea duratei de viață și a fiabilității în exploatare.

    Caracteristicile pompei de butoi

    Pompa de butoi Kärcher - instalare facila

    Gata imediat de utilizare

    Pompa de butoi fără cablu este alternativa convenabilă la stropitoare și este gata de utilizare în numai câțiva pași.

    Pompa de butoi Kärcher cu pozitie variabila a furtunului

    Poziție variabilă a furtunului

    Sistemul furtunului poate fi atașat la sursa de apă în trei poziții.

    Pompa de butoi Karcher cu prindere sigura

    Siguranță și confort

    Suportul unității de baterii este plasat în partea de sus a butoiului cu apă de ploaie, astfel încât să nu poată intra în contact cu apa. Pompa de butoi are un montaj flexibil pe cadrul butoiului, pentru a asigura o fixare sigură.

    Ghidajul furtunului pompei de butoi Kärcher

    Ghidajul furtunului

    Ghidajul furtunului de pe marginea butoiului asigură evitarea prinderii de margini sau deteriorării furtunului de grădină.

    Display-ul bateriei de pe pompa de butoi Kärcher

    Practică și cu economisire de energie

    Datorită comutatorului integrat pe atașamentul de pe cadrul butoiului, pompa de butoi fără cablu poate fi pornită și oprită în orice moment. Prin aceasta se economisește energie.

    Capac transparent pentru afisajul bateriei

    Transparența este importantă!

    Capacul transparent de pe afișaj indică faptul că nivelul bateriei poate fi citit în orice moment.

    Pompa de butoi Kärcher cu mâner ergonomic de transport

    Inovatoare și convenabilă

    Pompele de butoi fără cablu de la Kärcher sunt echipate cu un furtun a cărui lungime poate fi reglată și cu un pre-filtru.

    Pompă de butoi Karcher cu sistem de filtrare detașabil

    Sistem de filtrare detașabil

    Pre-filtrul împiedică aspirarea particulelor de murdărie, asigurând funcționarea fără probleme. Dacă pre-filtrul se murdărește, acesta poate fi curățat în câțiva pași simpli.

    Întrebări frecvente pentru pompele de butoi

    Platofrma de acumulatori Kärcher Battery Power

    Pompa de butoi cu baterie face parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Descoperă întreaga gamă de produse și vezi ce alte aparate sunt compatibile cu bateria ta Kärcher Battery Power de 18 V.

    Platforma de acumulatori Karcher Battery Power 18 V

    Aici găsești toate aparatele din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.

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