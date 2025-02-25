Aspersoarele pentru gazon sunt alcătuite dintr-o duză și o bază, de regulă sub forma unui țăruș care se introduce în sol și asigură stabilitate. Aspersorul pulsator, circular și sectorial PS 300 este potrivit pentru irigarea suprafețelor medii și mari și este adesea utilizat în sisteme de irigare automată. Acesta pulverizează apa circular și acoperă o suprafață maximă de irigare de 706 metri pătrați. Este ideal chiar și pentru udarea gazoanelor foarte mari sau pentru distribuirea apei în straturi de flori.

În schimb, aspersorul circular cu țăruș CS 90 Spike este ideal pentru suprafețe mici și grădini de dimensiuni reduse. Poate fi introdus cu ușurință în teren denivelat sau în pantă și este potrivit pentru îngrijirea plantelor și a gazonului pe diferite niveluri. Trebuie avut în vedere că rata de evaporare este mai ridicată decât în cazul aspersoarelor clasice.