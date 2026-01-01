Mai ales în zilele călduroase de vară, mersul la coșul de gunoi poate deveni neplăcut din cauza mirosurilor. Deșeurile organice sau biodegradabile, precum resturile de carne, încep să se descompună rapid. Rezultatul nu este doar un miros neplăcut, ci și apariția viermilor după o anumită perioadă. Curățarea regulată a coșului de gunoi elimină mirosurile neplăcute și previne apariția acestora.

Pentru a pregăti coșul de gunoi pentru curățare, îndepărtează mai întâi murdăria grosieră și resturile de alimente din interior. Apoi curăță bine interiorul pubelei. Cu ajutorul unui furtun de grădină, al unei perii de frecat sau al unei perii de mână, poți îndepărta cea mai mare parte a murdăriei. Pulverizează interiorul de sus în jos, până când murdăria se adună la baza coșului. Apa murdară nu trebuie aruncată la întâmplare, ci eliminată corespunzător într-un canal de scurgere.