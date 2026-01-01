    Cum se îndepărtează buruienile: sfaturi practice

    Iubitorii de grădinărit sunt fericiți că a venit primăvara, că începe în sfârșit sezonul de grădinărit și că totul va înflori din nou. Dacă nu ar exista acel „dușman” natural enervant, care face ravagii în straturile din grădină, pe gazon, pe aleile pavate și pe terase – buruienile! Vestea bună este că buruienile pot fi ținute în frâu cu ajutorul instrumentelor potrivite. Dar ce trebuie să ai în vedere atunci când îndepărtezi buruienile? Iată cinci întrebări și răspunsuri.

    Soluțiile casnice ajută la îndepărtarea buruienilor?

    Soluțiile casnice, dacă sunt folosite corect, sunt foarte eficiente și reprezintă o alternativă atunci când nu ai la dispoziție unelte profesionale de grădinărit. Desigur, depinde de cât timp vrei să investești ca să te ocupi de această problemă. Dacă vrei să îndepărtezi buruienile rapid și cât mai ușor, este mai bine să folosești unelte profesionale. Cu toate acestea, botaniștii și toți pasionații de grădinărit știu că există câteva trucuri și soluții casnice care pot face mai ușoară îndepărtarea buruienilor.

    Apa caldă este un remediu tradițional de casă și îndepărtează definitiv buruienile. De exemplu, poți turna apă clocotită folosită la cartofi sau paste peste buruienile nedorite, în loc să o arunci în chiuvetă. Apa fierbinte care bolborosește distruge toate celulele buruienii, însă, ca să sporești efectul, trebuie să repeți acest proces de mai multe ori. Un alt dezavantaj este că buruienile nu dispar imediat, ci durează ceva timp.

    O altă opțiune este să „sufoci” buruienile. Acest lucru funcționează bine cu mulci de scoarță care poate fi achiziționat de la centrele de grădinărit. Mulciul de scoarță conține taninuri care suprimă germinarea buruienilor.

    Există un moment perfect pentru a curăța grădina?

    Cel mai bine este să plivești după o ploaie sau după ce ai udat grădina, deoarece solul este umed și mai moale. Rădăcinile și semințele sunt adesea mai puțin rezistente atunci când solul este moale.

    Oricare ar fi metoda sau instrumentele de grădină pe care le folosești ca să îndepărtezi eficient buruienile, cel mai bine este să le îndepărtezi de mai multe ori pe an decât să aștepți prea mult timp, pentru că vor fi din ce în ce mai greu de eliminat. În plus, este mai bine și pentru florile și plantele tale, deoarece acestea nu trebuie să împartă apa cu buruienile. Apropo, dacă tai gardul viu și arbuștii, aruncă imediat resturile, astfel nu vei oferi, încă de la început, un teren propice pentru buruieni și mușchi.

    Ce ajută împotriva buruienilor?

    Plantele care cresc fără intervenția omului, spre deosebire de plantele cultivate și ornamentale, se numesc buruieni sau buruieni sălbatice. Deoarece buruienile răsar la întâmplare și permanent în multe colțuri ale grădinii, nu este atât de ușor să le „ții la distanță”. Buruienile, cum ar fi păpădia și pătlagina, cresc în principal în straturile de flori și pe gazon. Ele se găsesc, de asemenea, în rosturile de pavaj. Cei mai mulți recurg la o racletă convențională pentru rosturi, la o spatulă de grădină sau la un târnăcop mic. Această metodă poate fi folosită pentru a îndepărta buruienile, dar este consumatoare de timp, deoarece progresul este foarte lent și munca devine rapid obositoare.

    Pentru a îndepărta eficient buruienile, protejând în același timp mediul înconjurător, există mai multe metode care se folosesc cel mai bine combinat. Erbicidarea este una dintre ele, dar necesită foarte mult timp. Mai întâi, zona pavată trebuie curățată de resturile grosiere, cum ar fi frunzele, cu ajutorul unei mături, iar apoi trebuie curățate bine rosturile cu o racletă specială pentru rosturi. Acest lucru poate consuma foarte mult timp dacă ai multe îmbinări de care trebuie să te ocupi. După aceea, îndepărtează orice resturi cu o mătură, iar ulterior trebuie să îndepărtezi mușchiul sau ciupercile.

    Cum să îndepărtezi eficient buruienile?

    În zilele noastre, există unelte speciale de grădinărit care îți facilitează îndepărtarea buruienilor și reduc semnificativ volumul de muncă necesar. Printre acestea se numără dispozitive precum un aparat de îndepărtare a buruienilor fără fir. Terasele din piatră și aleile pavate pot fi curățate de buruieni, cu mult mai puțină solicitare a spatelui. Sunt necesari doar câțiva pași:

    • Când vrei să elimini buruienile cu un aparat de îndepărtat buruienile, alege o zi uscată pentru a face acest lucru. Aparatul funcționează cel mai eficient în condiții uscate.
    • Atunci când folosești aparatul de îndepărtat buruienile, poartă întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată. Aceasta include mănuși, apărători de urechi, pantofi rezistenți și ochelari de protecție.
    • Mai întâi, reglează mânerul telescopic la înălțimea dorită. Apoi atașează perii și reglează capul rotativ, împinge bateria în suport până când se aude un clic.
    • La fel ca la o mașină de tuns iarba convențională, butonul de deblocare trebuie acum apăsat și menținut apăsat înainte ca aparatul de îndepărtat buruienile să poată fi pornit din comutator. Apoi eliberează butonul de deblocare.
    • Acum ghidează dispozitivul de îndepărtare a buruienilor pe suprafață cu mișcări lente și sub un unghi ușor, fără a exercita presiune. Astfel, peria rotativă din nailon poate îndepărta toate buruienile de pe suprafață. Pentru buruieni foarte groase, repetă acest pas de mai multe ori.

    Îndepărtarea buruienilor folosind substanțe chimice?

    Citești mereu despre substanțe chimice de îndepărtare a buruienilor care se diluează cu apă și se aplică pe buruieni. Totuși, acest lucru nu este recomandat, deoarece substanțele chimice atacă plantele și solul. De asemenea, ele se pot infiltra în apele subterane. De aceea, legile interzic adesea utilizarea pesticidelor.

    Îndepărtarea buruienilor prin ardere?

    O altă metodă populară de îndepărtare a buruienilor este arderea lor. Nici această metodă de îndepărtare a buruienilor nu este recomandată, deoarece arderea buruienilor reprezintă un pericol de incendiu pentru plantele și clădirile din jur, precum și pentru animalele mici.

