Soluțiile casnice, dacă sunt folosite corect, sunt foarte eficiente și reprezintă o alternativă atunci când nu ai la dispoziție unelte profesionale de grădinărit. Desigur, depinde de cât timp vrei să investești ca să te ocupi de această problemă. Dacă vrei să îndepărtezi buruienile rapid și cât mai ușor, este mai bine să folosești unelte profesionale. Cu toate acestea, botaniștii și toți pasionații de grădinărit știu că există câteva trucuri și soluții casnice care pot face mai ușoară îndepărtarea buruienilor.

Apa caldă este un remediu tradițional de casă și îndepărtează definitiv buruienile. De exemplu, poți turna apă clocotită folosită la cartofi sau paste peste buruienile nedorite, în loc să o arunci în chiuvetă. Apa fierbinte care bolborosește distruge toate celulele buruienii, însă, ca să sporești efectul, trebuie să repeți acest proces de mai multe ori. Un alt dezavantaj este că buruienile nu dispar imediat, ci durează ceva timp.

O altă opțiune este să „sufoci” buruienile. Acest lucru funcționează bine cu mulci de scoarță care poate fi achiziționat de la centrele de grădinărit. Mulciul de scoarță conține taninuri care suprimă germinarea buruienilor.