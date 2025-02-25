    APARAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA BURUIENILOR

    Aparatul fără fir Kärcher WRE 18-55 îndepărtează buruienile rapid de pe piatră, gresie sau beton. Cu perie rotativă și mâner reglabil.

    Caracteristicile aparatului de îndepărtat buruienile

    Cap inovator cu perie pentru îndepărtarea buruienilor

    Datorită perilor din nailon special aliniați și a unei viteze de până la 2.800 de rotații pe minut, buruienile de suprafață și mușchiul pot fi îndepărtate fără efort de pe trepte și suprafețe din piatră.

    Capul pivotant al aparatului de îndepărtat buruieni

    Unghiul capului de curățare poate fi reglat prin apăsarea unui buton pentru a îndepărta buruienile de sub obstacole, cum ar fi băncile. Acest lucru permite, de asemenea, ca dispozitivul să fie ajustat la înălțimea operatorului.

    Înlocuirea periilor fără unelte

    Periile pot fi înlocuite într-o clipă, fără niciun fel de unelte. Pur și simplu deșurubați și scoateți accesoriul de proximitate și introduceți o nouă bandă de peri. Fără efort și rapid.

    Beneficiile aparatului de îndepărtat buruieni

    Câștigați bătălia împotriva buruienilor ușor, rapid și fără efort cu aparatul de îndepărtat buruieni Kärcher. WRE 18-55 este perfect potrivit pentru îndepărtarea rapidă a buruienilor, datorită acumulatorului interschimbabil de 18 V și capului inovator cu perie rotativă. Iar datorită mânerului extensibil, puteți lucra fără a fi nevoie să vă aplecați, deci fără dureri de spate.

    Oriunde își fac loc buruienile, acestea își vor găsi nașul cu WRE 18-55. Este extrem de ușor de utilizat, pur și simplu deplasați dispozitivul peste buruieni și gata.

    Depozitare facilă a aparatului de îndepărtat buruieni

    Depozitare cu economie de spațiu

    Datorită buclei integrate de depozitare, dispozitivul este ușor de agățat.

    Kärcher Battery Power 18 V

    Pentru flexibilitate și libertate maximă de mișcare.

    Mâner telescopic din aluminiu

    Permite utilizatorilor de orice înălțime să lucreze din picioare.

    Cap de curățare pivotant

    Unghiurile pot fi ajustate individual pentru a se potrivi diferitelor situații de curățare și persoanelor de înălțimi diferite.

    Accesoriu de proximitate

    Emisfera rotativă la 360° de pe capac susține poziția de lucru optimă pentru economisirea energiei.

    Înlocuirea periilor fără unelte

    Pentru înlocuirea simplă a benzii uzate de peri.

    Perie inovatoare din nailon

    Peri de nailon special aliniați și o viteză mare de rotație a periei pentru îndepărtarea la suprafață a mușchiului uscat și a buruienilor.

    Poziție de parcare

    În timpul pauzelor de lucru, aparatul poate fi așezat în siguranță pe capacul de protecție.

    Moduri de utilizare

    Cel mai eficient mod de a îndepărta mușchiul de suprafață și buruienile cu WRE 18-55.

    Simplu și fără substanțe chimice

    Mușchiul poate fi îndepărtat ușor și fără chimicale de pe suprafețe din piatră, precum terasele și aleile din grădină, cu WRE 18-55.

    Tăiere precisă

    Buruienile pot fi împinse spre rosturile dintre dale sau marginile treptelor și îndepărtate curat.

    Utilizare ergonomică

    Spre deosebire de multe trimmere, WRE nu trebuie ținut în aer, ci poate fi utilizat confortabil, la unghiul corect, sprijinit pe sistemul de ghidare de proximitate.

    Poziție de lucru care economisește efort

    Ghidajul de proximitate, sub forma unei emisfere rotative la 360°, permite o postură de lucru eficientă și menține capul periei la unghiul optim.

    Utilizare eficientă a capului cu perie

    Capul de perie este cel mai eficient atunci când este folosit pe partea stângă, datorită sensului presetat de rotație a periei.

    Exemple de suprafețe și buruieni

    Fără substanțe chimice și fără aplecare. WRE este ușor de utilizat și permite îndepărtarea ușoară a mușchiului și buruienilor de pe diferite suprafețe dure.

    Borduri

    Scări

    Nu este potrivit pentru iarbă și buruieni crescute excesiv

    Rosturi acoperite de mușchi

    Suprafețe cu mușchi

    Creșteri de păpădie

    Pătlagină

    Pavele

    Pietre de pavaj

    Platforma Kärcher Battery Power de 18 V

    Aparatul de îndepărtat buruieni WRE 18-55 Battery Set

    Cu aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery Set puteți îndepărta mușchiul inestetic fără a vă forța spatele și genunchii. Acumulatorul și încărcătorul sunt deja incluse în acest set, astfel încât să puteți începe lucrul imediat.

    Tensiune acumulator: 18 V
    Viteza periilor: 2300 - 2800 (U/min)
    Diametrul periei: 180 (mm)
    Timp de funcționare: ca. 15 (min)*
    Greutate fără accesorii: 2.9 kg
    Încărcător: Încărcător rapid Kärcher Battery Power 18 V
    Baterie inclusă: 18 V/2.5 Ah

    * Performanță maximă cu acumulatorul interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.

