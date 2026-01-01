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    Bandă cu peri din nailon pentru inlocuire WRE 18-55 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de 14 perii negre cu fire gri, aliniate pe un fundal alb.

    Bandă cu peri din nailon pentru inlocuire WRE 18-55

    Cod produs: 2.445-243.0

    Bandă cu peri de înlocuire, realizați din nailon pentru îndepărtarea fără efort a buruienilor, potrivită pentru aparatele ergonomice de îndepărtare a buruienilor WRE 18-55 și WRE 4 Battery de la Kärcher.