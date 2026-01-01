Cea mai frecvent utilizată metodă de curățare presupune o combinație între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă, murdăria desprinsă, precum praful și firele de păr, este colectată cu un aspirator vertical sau cu un aspirator robot. Dacă plăcile de gresie sunt amplasate în exterior sau în spații foarte murdare, cum ar fi garajele, un aspirator multifuncțional este o alegere potrivită.

Ulterior, ștergi suprafața cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. Este indicat să storci regulat laveta folosind o presă pentru lavetă, pentru a limita contactul direct cu murdăria. Începe prin a curăța marginile camerei, apoi lucrează din colțul cel mai îndepărtat către ușă, folosind mișcări uniforme.

Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică permite o curățare rapidă, însă prezintă și unele dezavantaje. Murdăria persistentă necesită acțiuni suplimentare, iar petele foarte uscate, mai ales din bucătărie, nu sunt eliminate de obicei din prima trecere. În plus, majoritatea mopurilor folosesc o cantitate relativ mare de apă, ceea ce prelungește timpul de uscare a suprafeței.