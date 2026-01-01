O alternativă reală la aparatele mecanice de curățat pardoseli este aparatul de curățat cu abur. Acesta produce abur fierbinte și, prin urmare, funcționează în mod deosebit de igienic. Datorită temperaturilor ridicate, până la 99,99% dintre bacterii și viruși sunt eliminați, fără a fi necesară utilizarea detergenților chimici. Aburul fierbinte îndepărtează inclusiv murdăria persistentă și elimină grăsimile, motiv pentru care punctele forte ale aparatului de curățat cu abur se evidențiază în special în bucătărie.
Aparatul de curățat cu abur este potrivit pentru persoanele care suferă de alergii, precum și pentru familiile cu copii mici, deoarece nu presupune contactul cu agenți de curățare agresivi pe pardoseală. Deoarece producerea aburului demineralizează apa, aburul nu lasă urme de calcar sau alte reziduuri după curățare. În plus, datorită căldurii, pardoseala se usucă rapid și poate fi utilizată din nou într-un timp scurt.
Pentru curățarea plăcilor, utilizezi lavete de ștergere montate pe capetele aparatului, special concepute pentru pardoseli. La fel ca în cazul ștergerii umede, pe plăcile de gresie fină este recomandat să folosești lavete din microfibră. Deplasezi rapid capătul aparatului dintr-o parte în alta, realizând mișcări suprapuse în timpul eliberării aburului. În acest mod, este utilizată doar cantitatea de abur necesară pentru desprinderea murdăriei.
Murdăria desprinsă este absorbită de lavetă, motiv pentru care lavetele murdare trebuie înlocuite în mod regulat. Pentru curățarea rosturilor, deplasezi capătul aparatului în sus și în jos, precum și dintr-o parte în alta, în mișcări în formă de cruce, pe zona care urmează să fie curățată. Pentru o curățare profundă, rosturile pot fi curățate și separat.
În timpul primului ciclu de curățare cu aparatul de curățat cu abur, pot apărea dungi pe suprafață. Acestea reprezintă reziduuri de detergent rămase anterior și pot fi îndepărtate prin ștergerea pardoselii de mai multe ori cu ajutorul aparatului de curățat cu abur.