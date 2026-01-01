    Curățarea gresiei

    Plăcile de gresie sunt, pe bună dreptate, printre cele mai apreciate tipuri de pardoseli. Sunt rezistente la uzură și, în majoritatea situațiilor, ușor de întreținut. Cu toate acestea, trebuie să ții cont de anumite aspecte atunci când le cureți, pentru a le păstra aspectul și proprietățile în timp.

    Curățarea gresiei cu mopul electric FC 7 Cordless

    Curățarea corectă a diferitelor tipuri de plăci

    Există numeroase tipuri de plăci, iar pentru a le curăța cât mai eficient este important să identifici corect materialul din care sunt realizate. Cel mai frecvent întâlnești plăci ceramice, precum gresia ceramică fină, gresia porțelanată, gresia din teracotă sau gresia de ciment. Componenta de bază a tuturor plăcilor disponibile în comerț este argila, care, în funcție de tip, conține diferite agregate și este arsă la temperaturi diferite. Uneori, în locuințe private pot fi întâlnite și dale din piatră naturală sau artificială, caz în care trebuie să acorzi o atenție sporită procesului de curățare.

    Gresia porțelanată

    Plăcile de gresie porțelanată sunt plăci ceramice prevăzute, în partea superioară, cu un strat asemănător sticlei. Acest strat permite obținerea unei suprafețe netede, închise, precum și a unei game aproape nelimitate de structuri și culori. O placă porțelanată se caracterizează prin margini și strat superior de culori diferite. Datorită suprafeței netede, plăcile porțelanate sunt, de regulă, ușor de curățat și nu necesită îngrijire specială.

    Plăci ceramice fine

    Datorită durabilității și aspectului lor, plăcile din gresie ceramică fină sunt montate frecvent în întregul spațiu de locuit. Gresia fină este disponibilă cu finisaj mat, foarte lucios, structurat (de exemplu, cu aspect de ardezie) sau imprimat (de exemplu, cu aspect de lemn). De regulă, gresia fină are o singură culoare și se caracterizează printr-un aspect uniform pe toate părțile, cu excepția gresiei ceramice fine imprimate. Gresia fină are o suprafață microporoasă și, prin urmare, se curăță cel mai bine folosind lavete din microfibră, ale căror fibre fine pot pătrunde în zonele neuniforme ale suprafeței. În rest, se aplică aceeași procedură ca în cazul gresiei porțelanate. În cazul gresiei ceramice fine cu structură, este recomandat să ștergi suprafața o dată pe lungime și o dată transversal, pentru a obține o curățare eficientă, inclusiv în profunzimea structurii. Pardoseala este rezistentă la majoritatea substanțelor alcaline, la acizi și la solvenți organici și nu necesită îngrijire suplimentară în afara unei curățări corecte.

    Plăci din piatră naturală și artificială

    Piatra naturală include materiale precum granitul, marmura, travertinul și ardezia. Piatra artificială sau compozită conține materiale minerale (de obicei ciment) sau aglomerate cu rășini și este fabricată folosind agregate precum nisip, pietricele, marmură sau alte materiale. Printre cele mai frecvent utilizate tipuri de piatră compozită se numără piatra artificială, betonul cu agregate expuse sau marmura Agglo.

    Detergenții acizi (cu valoarea pH-ului sub 7) sau soluțiile de uz casnic, precum oțetul sau acidul citric, sunt utilizați pentru îndepărtarea murdăriei minerale, cum ar fi rugina, calcarul sau reziduurile de ciment. Deoarece multe tipuri de piatră naturală și compozită sunt sensibile la acizi, este recomandat să efectuezi un test într-o zonă mai puțin vizibilă. Aplică câteva picături de agent de curățare acid pe suprafață și observă reacția. Dacă acidul începe să facă spumă, piatra este sensibilă și nu trebuie tratată cu detergenți acizi.

    Curățarea manuală a gresiei

    Cum cureți gresia în doar doi pași?

    Cea mai frecvent utilizată metodă de curățare presupune o combinație între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă, murdăria desprinsă, precum praful și firele de păr, este colectată cu un aspirator vertical sau cu un aspirator robot. Dacă plăcile de gresie sunt amplasate în exterior sau în spații foarte murdare, cum ar fi garajele, un aspirator multifuncțional este o alegere potrivită.

    Ulterior, ștergi suprafața cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. Este indicat să storci regulat laveta folosind o presă pentru lavetă, pentru a limita contactul direct cu murdăria. Începe prin a curăța marginile camerei, apoi lucrează din colțul cel mai îndepărtat către ușă, folosind mișcări uniforme.

    Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică permite o curățare rapidă, însă prezintă și unele dezavantaje. Murdăria persistentă necesită acțiuni suplimentare, iar petele foarte uscate, mai ales din bucătărie, nu sunt eliminate de obicei din prima trecere. În plus, majoritatea mopurilor folosesc o cantitate relativ mare de apă, ceea ce prelungește timpul de uscare a suprafeței.

    Eliminarea nuanțelor gri de pe plăci

    Dacă pardoseala din gresie a fost curățată incorect o perioadă îndelungată, de exemplu prin utilizarea excesivă a detergentului sau a soluției de ștergere, pot apărea nuanțe gri. Acestea sunt cauzate de acumularea straturilor de murdărie și detergent, care duc în timp la un aspect neplăcut. Pentru a elimina nuanța gri, efectuează primele cicluri de curățare folosind doar apă caldă. Dacă observi spumă în apa murdară, înseamnă că reziduurile vechi de detergent sunt îndepărtate. Repetă procesul până când nu se mai formează spumă. Ca alternativă, poți utiliza bureți din melamină, cunoscuți și sub denumirea de bureți magici.

    Sfaturi de la experți

    Indiferent dacă există sau nu depuneri gri, este recomandat să prelucrezi mai întâi o suprafață mică, într-o zonă mai puțin vizibilă. După ce aceasta se usucă, observă diferența față de zona care nu a fost curățată. Dacă cunoști marca pardoselii, merită să consulți instrucțiunile de curățare și de întreținere oferite de producător, pentru a te asigura că utilizezi metoda și produsele potrivite.

    Îndepărtarea peliculei de calcar de pe gresie

    Calcarul nu este o problemă întâlnită doar în baie. O peliculă albă de calcar poate apărea în timp după curățenie, mai ales dacă apa este foarte dură. Aceasta devine vizibilă în special pe dalele de culoare închisă și poate fi observată mai ales în zonele intens circulate.

    Pentru îndepărtarea peliculei de calcar, utilizează un detergent sanitar acid sau, alternativ, soluții de uz casnic precum oțetul sau acidul citric. Înainte de utilizarea agenților de curățare acizi, umezește rosturile dintre plăci cu apă curată, pentru a preveni deteriorarea acestora. Diluează detergentul conform instrucțiunilor și aplică-l cu ajutorul unei perii. Pe durata timpului de acțiune, de aproximativ cinci minute, poți continua curățarea cu peria, fără a lăsa soluția să se usuce. Apoi șterge suprafața cu apă curată, folosind un mop sau un aparat de curățat pardoseli, schimbând apa de mai multe ori până la îndepărtarea completă a reziduurilor de detergent.

    Curățarea igienică cu ajutorul aparatului de curățat cu abur

    O alternativă reală la aparatele mecanice de curățat pardoseli este aparatul de curățat cu abur. Acesta produce abur fierbinte și, prin urmare, funcționează în mod deosebit de igienic. Datorită temperaturilor ridicate, până la 99,99% dintre bacterii și viruși sunt eliminați, fără a fi necesară utilizarea detergenților chimici. Aburul fierbinte îndepărtează inclusiv murdăria persistentă și elimină grăsimile, motiv pentru care punctele forte ale aparatului de curățat cu abur se evidențiază în special în bucătărie.

    Aparatul de curățat cu abur este potrivit pentru persoanele care suferă de alergii, precum și pentru familiile cu copii mici, deoarece nu presupune contactul cu agenți de curățare agresivi pe pardoseală. Deoarece producerea aburului demineralizează apa, aburul nu lasă urme de calcar sau alte reziduuri după curățare. În plus, datorită căldurii, pardoseala se usucă rapid și poate fi utilizată din nou într-un timp scurt.

    Pentru curățarea plăcilor, utilizezi lavete de ștergere montate pe capetele aparatului, special concepute pentru pardoseli. La fel ca în cazul ștergerii umede, pe plăcile de gresie fină este recomandat să folosești lavete din microfibră. Deplasezi rapid capătul aparatului dintr-o parte în alta, realizând mișcări suprapuse în timpul eliberării aburului. În acest mod, este utilizată doar cantitatea de abur necesară pentru desprinderea murdăriei.

    Murdăria desprinsă este absorbită de lavetă, motiv pentru care lavetele murdare trebuie înlocuite în mod regulat. Pentru curățarea rosturilor, deplasezi capătul aparatului în sus și în jos, precum și dintr-o parte în alta, în mișcări în formă de cruce, pe zona care urmează să fie curățată. Pentru o curățare profundă, rosturile pot fi curățate și separat.

    În timpul primului ciclu de curățare cu aparatul de curățat cu abur, pot apărea dungi pe suprafață. Acestea reprezintă reziduuri de detergent rămase anterior și pot fi îndepărtate prin ștergerea pardoselii de mai multe ori cu ajutorul aparatului de curățat cu abur.

    Rapid și ușor: mopul electric

    Cu ajutorul unui mop electric, plăcile de gresie pot fi curățate rapid și eficient. Rolele de curățare desprind cu ușurință murdăria persistentă, iar apa murdară este colectată într-un rezervor separat. Astfel, utilizezi permanent apă proaspătă în timpul curățării. Pentru rezultate optime, este recomandată utilizarea unui detergent special conceput pentru gresie, piatră și piatră naturală.

    Cleaning tiles with Kärcher floor cleaners

    Produse potrivite pentru gresie

    Mop electric

    Aparat de curățat cu abur

    Aspirator vertical

    Aspirator robot

    Detergent pentru pardoseli din gresie și piatră

    Detergent pentru obiecte sanitare

