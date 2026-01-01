Probabil că blatul de lucru este cea mai utilizată suprafață din bucătărie, deoarece intră în contact cu alimentele de cele mai multe ori. Este locul în care tai legume, filetezi peștele și întinzi aluatul. Asta înseamnă că zona este contaminată zilnic cu bacterii invizibile pentru ochiul liber. Prin urmare, exclusiv din motive de igienă, această suprafață de lucru ar trebui ștearsă cu o lavetă umedă după fiecare utilizare și ar trebui curățată temeinic o dată pe săptămână. Dacă există mai multă murdărie, poți folosi și o soluție alcalină pentru curățarea suprafețelor, pe blaturi rezistente la apă și alcool, pentru a îndepărta murdăria, cum ar fi petele de mâncare și grăsime. Înainte de a șterge, murdăria rămasă, cum ar fi firimiturile de pâine, poate fi adunată ușor cu un aspirator de mână cu acumulator.

Când ai de-a face cu piatră naturală, cum ar fi blaturile din granit sau marmură, acordă o atenție deosebită, deoarece agenții de curățare acizi sau cei care conțin solvenți pot ataca materialul. Aici poți utiliza un agent de curățare special pentru suprafețele din piatră de la comercianții specializați, în mod ideal un agent de curățare neutru. În plus, se recomandă detergenți fără agenți activi de suprafață. În esență, murdăria de pe blaturile din piatră naturală trebuie îndepărtată cât mai repede posibil. Folosește o lavetă moale și umedă pentru ștergere. O lavetă uscată, în combinație cu murdăria, poate provoca zgârieturi fine. După utilizarea detergenților, clătește întotdeauna cu apă curată, apoi usucă zona cu o lavetă curată, pentru a preveni formarea petelor.

O alternativă delicată și fără substanțe chimice pentru curățarea blaturilor este un aparat de curățat cu abur. Presiunea și aburul fierbinte îndepărtează 99,99% dintre bacteriile întâlnite în mod obișnuit în gospodărie, iar grăsimea și murdăria persistentă, cum ar fi resturile întărite de mâncare, pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, aparatul de curățat cu abur este ideal pentru curățarea hotei, a plitei și a cuptorului.