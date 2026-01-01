    CURĂȚENIA ÎN BUCĂTĂRIE: MENȚINEREA CURATĂ A FRIGIDERULUI ȘI A SUPRAFEȚELOR

    Bucătăria este inima multor gospodării și este utilizată din plin în fiecare zi. Prin urmare, curățarea nu trebuie neglijată, deoarece, în timp, toate tipurile de murdărie și bacterii se acumulează în frigider, pe blatul de lucru și pe diferite suprafețe. Păstrează igiena și curățenia în bucătărie folosind aceste sfaturi.

    În zilele noastre, bucătăria nu este doar un spațiu funcțional pentru gătit și mâncat – aceasta a devenit un loc în care se întâlnesc membrii familiei și prietenii. Este locul în care iei pauza de ceai, unde coci împreună, te relaxezi în timp ce gătești și mai discuți despre cum îți merge. Prin urmare, bucătăria este foarte utilizată. În urma gătitului rămân pete de grăsime și resturi de alimente, mâncarea lasă urme în frigider și, cu trecerea timpului, se formează depuneri de calcar pe chiuvete și robinete, precum și în mașinile de spălat vase și aparatele de cafea. Toată această murdărie trebuie îndepărtată în mod regulat, pentru a te asigura că menții igiena și curățenia în bucătărie.

    O altă provocare constă în diversitatea materialelor dintr-o bucătărie. Aparatele moderne combină, de obicei, suprafețe netede și lucioase, cum ar fi oțelul inoxidabil și sticla, cu materiale naturale delicate, precum piatra și lemnul. Prin urmare, curățarea trebuie adaptată atât la tipul de suprafață, cât și la murdărie. Același lucru este valabil și pentru utilizarea detergenților.

    Sarcini de îndeplinit la curățarea bucătăriei

    Curățarea cuptorului și a plitei

    Curățarea mașinii de spălat vase

    Curățarea robinetelor

    Curățarea gurilor de scurgere

    Curățarea gresiei

    Curățarea gresiei

    Curățarea rosturilor

    Curățarea rosturilor

    Curățarea geamurilor

    Curățarea podelelor din PVC și linoleum

    Curățarea podelelor din PVC și linoleum

    Curățarea blatului de lucru

    Probabil că blatul de lucru este cea mai utilizată suprafață din bucătărie, deoarece intră în contact cu alimentele de cele mai multe ori. Este locul în care tai legume, filetezi peștele și întinzi aluatul. Asta înseamnă că zona este contaminată zilnic cu bacterii invizibile pentru ochiul liber. Prin urmare, exclusiv din motive de igienă, această suprafață de lucru ar trebui ștearsă cu o lavetă umedă după fiecare utilizare și ar trebui curățată temeinic o dată pe săptămână. Dacă există mai multă murdărie, poți folosi și o soluție alcalină pentru curățarea suprafețelor, pe blaturi rezistente la apă și alcool, pentru a îndepărta murdăria, cum ar fi petele de mâncare și grăsime. Înainte de a șterge, murdăria rămasă, cum ar fi firimiturile de pâine, poate fi adunată ușor cu un aspirator de mână cu acumulator.

    Când ai de-a face cu piatră naturală, cum ar fi blaturile din granit sau marmură, acordă o atenție deosebită, deoarece agenții de curățare acizi sau cei care conțin solvenți pot ataca materialul. Aici poți utiliza un agent de curățare special pentru suprafețele din piatră de la comercianții specializați, în mod ideal un agent de curățare neutru. În plus, se recomandă detergenți fără agenți activi de suprafață. În esență, murdăria de pe blaturile din piatră naturală trebuie îndepărtată cât mai repede posibil. Folosește o lavetă moale și umedă pentru ștergere. O lavetă uscată, în combinație cu murdăria, poate provoca zgârieturi fine. După utilizarea detergenților, clătește întotdeauna cu apă curată, apoi usucă zona cu o lavetă curată, pentru a preveni formarea petelor.

    O alternativă delicată și fără substanțe chimice pentru curățarea blaturilor este un aparat de curățat cu abur. Presiunea și aburul fierbinte îndepărtează 99,99% dintre bacteriile întâlnite în mod obișnuit în gospodărie, iar grăsimea și murdăria persistentă, cum ar fi resturile întărite de mâncare, pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, aparatul de curățat cu abur este ideal pentru curățarea hotei, a plitei și a cuptorului.

    Curățarea dulapurilor de bucătărie și a sertarelor

    Faptul că bucătăria este folosită zi de zi înseamnă că, după un timp, dulapurile de bucătărie și fronturile sertarelor nu scapă fără urme. În scurt timp începi să observi pete de grăsime și urme de degete pe dulapurile de bucătărie și pe fronturile sertarelor, în special pe cele cu finisaj lucios. Și stropii de sos sau de alte lichide trebuie îndepărtați rapid. Poți utiliza un detergent disponibil în comerț, solubil în apă, sau doar apă și un detergent lichid blând pentru a curăța toate tipurile de dulapuri de bucătărie și fronturi de sertar. După curățare, clătește întotdeauna cu apă curată și usucă bine prin ștergere – în special în jurul profilurilor, colțurilor și marginilor. În funcție de material, folosește doar o lavetă ușor umezită atunci când ștergi. Detergenții agresivi sau abrazivi trebuie evitați pentru dulapurile de bucătărie și fronturile sertarelor, deoarece pot provoca zgârieturi sau pot ataca suprafața. Același lucru este valabil și pentru lavetele sau bureții abrazivi.

    Curățarea cuptorului

    Urmele de degete și depunerile de calcar devin vizibile rapid pe dulapurile de bucătărie și pe sertarele din sticlă. Depunerile de calcar pot fi îndepărtate cu oțet sau acid citric. Pentru a combate urmele de degete, sunt utile soluțiile disponibile în comerț pentru curățat geamuri sau apa în combinație cu detergent de spălat vase.

    Dulapurile din lemn și sertarele pot fi curățate cu un detergent solubil în apă și cu o lavetă ușor umezită sau cu o perie moale. Pentru fronturile cu furnir de lemn, poți folosi un agent de curățare special pentru mobilier, care întreține și suprafața. Ca regulă generală, nu uda dulapurile din lemn și fronturile sertarelor, lucrează întotdeauna în direcția fibrei și usucă bine după aceea.

    Suprafețele din oțel inoxidabil pot fi curățate cu un agent de curățare special pentru oțel inoxidabil, dacă sunt foarte murdare. Cu toate acestea, de cele mai multe ori este suficient să le ștergi cu o lavetă din microfibră umezită, deoarece suprafețele din oțel inoxidabil sunt, în general, ușor de întreținut. Produsele de îngrijire care formează pelicule nu sunt recomandate.

    Știai că... bucătăria este un teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor?

    • Tocătoarele: Tocătoarele cu tăieturi adânci sunt terenul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor, deoarece acestea se fixează foarte bine în crăpături. Asta înseamnă că nu este suficient doar să clătești tocătoarele cu apă caldă. Este mai eficient să le pui în mașina de spălat vase sau să le cureți cu suficient detergent lichid și cu un burete.
    • Buretele de bucătărie: Bureții de bucătărie sunt adesea un adevărat focar pentru bacterii. Peste 300 de tipuri de bacterii se pot găsi pe o singură lavetă de spălat vase. Prin urmare, bureții ar trebui schimbați o dată pe săptămână.
    • Suportul de cuțite: Și suporturile pentru cuțite, cu fantele lor, sunt un loc ideal pentru bacterii. Cuțitele umede sprijină și ele dezvoltarea bacteriilor, așa că ar trebui să cureți suportul de cuțite cu o perie îngustă și apă cu săpun o dată pe lună. Este important să îl lași întotdeauna să se usuce complet înainte de a pune cuțitele înapoi.
    • Nenumărați contaminanți microscopici se găsesc pe pardoseli, în special în fața chiuvetei, a dulapurilor și a frigiderului. Aceste zone trebuie curățate temeinic la intervale regulate.

    Curățarea frigiderului

    Și frigiderele pot fi adevărate terenuri de reproducere pentru bacterii. Igiena este deosebit de importantă, deoarece aici sunt depozitate o mare varietate de produse alimentare. Pentru a curăța frigiderul, scoate-l mai întâi din priză sau oprește-l și scoate alimentele din interior. Cele mai multe bacterii din frigider se găsesc în sertarele de legume, deoarece aici temperaturile sunt mai mari. Prin urmare, rafturile și sertarele trebuie îndepărtate și curățate temeinic în mașina de spălat vase sau în chiuvetă.

    Apoi curăță interiorul frigiderului și garniturile de sus în jos, folosind o lavetă și un detergent multifuncțional. Zonele greu accesibile pot fi curățate cu grijă cu ajutorul unui băț din lemn pentru frigărui. De exemplu, poți folosi o scobitoare pentru a curăța gura de scurgere. Astfel previi colectarea condensului în interiorul frigiderului. După aceea, usucă frigiderul, pune totul la loc și conectează-l la priză. Curățarea regulată a frigiderului poate preveni și apariția mirosurilor neplăcute.

    După curățarea temeinică a interiorului frigiderului, curăță și exteriorul cu regularitate. Dacă este posibil, deplasează frigiderul ușor în față, pentru a putea îndepărta praful și murdăria din spatele lui. Un aspirator sau o perie de șters praful îți pot fi utile aici. În plus, pardoseala de sub aparat ar trebui ștearsă cu mopul. Șterge toți pereții exteriori cu apă și detergent lichid, apoi usucă cu o lavetă moale, care nu lasă scame.

    Sfatul 1: Dacă frigiderul este plin, scade ușor temperatura, astfel încât aerul rece să circule mai puțin și bacteriile să nu se poată înmulți la fel de eficient.

    Sfatul 2: Dezgheață congelatorul sau sertarele de congelare din frigider cel puțin o dată pe an, deoarece cu cât este mai multă gheață într-un congelator, cu atât se consumă mai multă energie pentru răcirea lui. În plus, dacă este prea multă gheață, alimentele se pot strica, deoarece temperatura minimă necesară de -15 °C nu mai este atinsă constant. Pentru a dezgheța congelatorul, oprește-l și pune un recipient cu apă fierbinte în interior, pentru a încuraja topirea gheții. Utilizarea unui aparat de curățat cu abur cu un cap cu presiune poate accelera procesul.

    Curățarea bucătăriei cu soluții la îndemâna tuturor

    Dacă vrei să cureți bucătăria cu soluții simple de uz casnic, ai nevoie doar de câteva ingrediente:

    • O pastă din praf de copt și apă ajută la îndepărtarea murdăriei persistente din cuptor sau de pe tăvile de coacere. Aplică pasta pe zonele afectate și, ideal, las-o să acționeze peste noapte. A doua zi, îndepărtează murdăria, de exemplu cu o racletă din plastic, și șterge cu o lavetă umedă.
    • Pentru a îndepărta grăsimea de pe suprafețe și dulapuri, apa călduță cu puțin detergent lichid este, de cele mai multe ori, suficientă.
    • Suprafețele din oțel inoxidabil pot fi curățate ușor cu o lavetă din microfibră umezită. Bitartratul de potasiu este util pentru a combate petele de rugină și murdăria grosieră: amestecă-l cu puțină apă, astfel încât să se formeze o pastă, aplic-o pe zona afectată și curăță ușor cu un burete moale. După aceea, șterge și lustruiște cu o lavetă umedă.
    • Oțetul sau acidul citric ajută la îndepărtarea depunerilor de calcar. Ambele soluții sunt, de asemenea, potrivite pentru curățarea gurilor de scurgere și pentru combaterea mirosurilor neplăcute. Totuși, nu folosi acizi pentru a curăța suprafețele anodizate sau cromate.
    • Lemnul poate fi curățat cu bicarbonat de sodiu. Pentru murdăria dificilă, adaugă o lingură de bicarbonat de sodiu la un litru de apă și folosește soluția pentru a curăța fronturile din lemn ale dulapurilor și sertarelor sau tocătoarele din lemn, folosind o perie cu peri moi.
