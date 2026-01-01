Cea mai frecvent utilizată metodă de curățare presupune o combinație între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă, murdăria desprinsă, precum praful și firele de păr, este îndepărtată cu un aspirator. Apoi ștergi pardoseala cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. Ideal este să storci laveta în mod regulat cu ajutorul unei prese, pentru a evita contactul repetat cu murdăria. Începe curățarea de-a lungul marginilor camerei, apoi lucrează dinspre cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.

Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică permite o curățare rapidă, însă are și dezavantaje. Murdăria persistentă necesită acțiuni suplimentare pentru a fi îndepărtată, iar majoritatea mopurilor folosesc o cantitate relativ mare de apă, ceea ce prelungește timpul de uscare a pardoselii.

Curățarea cu un aspirator robot este mai comodă și presupune utilizarea unei cantități mai mici de apă, în special în cazul modelelor care permit curățarea uscată, umedă sau combinată.