    Curățarea podelelor din PVC și linoleum

    Mult timp, PVC-ul și linoleumul au fost printre cele mai răspândite tipuri de pardoseli. După ce au dispărut din lumina reflectoarelor pentru o perioadă, în prezent revin în forță, fiind folosite ca opțiune de amenajare de top. În general, aceste pardoseli sunt foarte ușor de curățat, însă trebuie să ții cont de câteva aspecte importante atunci când le cureți.

    Curățarea corectă a pardoselilor rezistente

    Există numeroase pardoseli rezistente, iar la prima vedere poate fi dificil să faci diferența între materiale. Cele trei tipuri utilizate cel mai frecvent sunt pardoselile din PVC, linoleum și pardoselile din elastomeri. În general, aceste pardoseli se curăță în moduri similare, însă diferă în special în ceea ce privește sensibilitatea la anumite produse de curățare.

    Pardoseală din PVC

    PVC-ul este realizat din policlorură de vinil și este disponibil sub formă de coli, plăci sau plăci cu sistem click. Acest material este deosebit de robust și rezistă bine la substanțe alcaline puternice și la presiuni mecanice. În schimb, detergenții acizi pot provoca modificări de culoare. De asemenea, solvenții organici trebuie utilizați cu atenție. Substanțe înrudite cu aceștia, precum crema de pantofi, funinginea sau cerneala din carioci, pot pătrunde în pardoseală. PVC-ul este sensibil la scrumul de țigară și la scântei.

    Pardoseală din linoleum

    Linoleumul reprezintă o alternativă ecologică la podelele din PVC, deoarece este fabricat din materii prime naturale, precum uleiul de in, pluta, făina de lemn și rășini naturale. Pardoseala conduce căldura foarte lent și, prin urmare, este percepută ca o suprafață caldă sub picioare. Spre deosebire de PVC, linoleumul este sensibil la substanțele de curățare alcaline puternice (pH >10) și la presiuni mecanice. În schimb, este relativ rezistent la solvenți organici și la scrumul de țigară. Linoleumul are proprietăți de reglare a umidității, însă este sensibil la umiditatea excesivă.

    Pardoseală din elastomer

    Pardoselile din elastomer sunt întâlnite mai rar în spațiile private, însă sunt utilizate frecvent în zonele comune ale clădirilor, cum ar fi scările. Acest tip de pardoseală este extrem de rezistent la uzură, dar sensibil la detergenții alcalini puternici (pH >10). Agenții de curățare acizi pot cauza decolorări, însă pardoselile din cauciuc sunt relativ rezistente la scrumul de țigară și la scântei.

    Testul agrafei de birou pentru identificarea pardoselilor

    Dacă nu ești sigur din ce material este fabricată pardoseala ta, așa-numitul test al agrafei de birou te poate ajuta. Mai întâi, alege o zonă mai puțin vizibilă din încăpere. Încălzește vârful unei agrafe metalice de birou, îndoită către exterior, cu ajutorul unei brichete, timp de aproximativ cinci secunde. Apasă vârful metalic fierbinte în pardoseală timp de aproximativ trei secunde, apoi scoate-l. În funcție de gaura obținută, de comportamentul materialului și de miros, poți determina tipul de pardoseală.

    Testul agrafei de birou pentru pardoselile din PVC și linoleum

    Pardoseala din PVC

    • Agrafa fierbinte pătrunde relativ ușor în material
    • Suprafața se topește
    • Se formează o gaură cu o mică umflătură
    • Pot fi trase fire când materialul este fierbinte
    • Reziduurile de pe agrafă ard cu funingine
    • Apare un miros înțepător

    Linoleumul

    • Agrafa de birou fierbinte penetrează pardoseala relativ ușor
    • Linoleumul nu se topește la suprafață
    • Suprafața este carbonizată și nu se umflă
    • Miroase a lemn ars sau ulei de in

    Pardoseli din elastomer/cauciuc

    • Agrafa fierbinte pătrunde cu dificultate
    • Suprafața nu se topește
    • Apare o gaură mică, fără bombare
    • Mirosul este specific cauciucului ars
    Curățarea umedă a pardoselilor PVC și din linoleum cu un mop

    Pardoseli mai curate în doar doi pași

    Cea mai frecvent utilizată metodă de curățare presupune o combinație între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă, murdăria desprinsă, precum praful și firele de păr, este îndepărtată cu un aspirator. Apoi ștergi pardoseala cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. Ideal este să storci laveta în mod regulat cu ajutorul unei prese, pentru a evita contactul repetat cu murdăria. Începe curățarea de-a lungul marginilor camerei, apoi lucrează dinspre cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.

    Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică permite o curățare rapidă, însă are și dezavantaje. Murdăria persistentă necesită acțiuni suplimentare pentru a fi îndepărtată, iar majoritatea mopurilor folosesc o cantitate relativ mare de apă, ceea ce prelungește timpul de uscare a pardoselii.

    Curățarea cu un aspirator robot este mai comodă și presupune utilizarea unei cantități mai mici de apă, în special în cazul modelelor care permit curățarea uscată, umedă sau combinată.

    Curățare mai rapidă cu un mop electric

    O alternativă modernă este utilizarea unui mop electric, precum dispozitivele din seria Kärcher FC. Rolele de curățare din microfibră se rotesc cu aproximativ 500 de rotații pe minut și desprind cu ușurință murdăria persistentă. Acest lucru este un avantaj important mai ales pentru suprafețele structurate ale pardoselilor moderne din PVC sau de designer. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat, astfel încât cureți întotdeauna cu apă proaspătă.

    Un detergent universal este potrivit pentru pardoselile din PVC, linoleum și elastomeri. Deoarece aceste dispozitive folosesc cantități reduse de apă, este suficientă o doză mică de detergent. Pentru pardoselile structurate, este recomandat să lucrezi mai întâi pe lungime și apoi transversal, pentru a pătrunde în profunzimea structurii. În cazul pardoselilor cu fibre din lemn, curăță întotdeauna în direcția fibrei.

    Curățarea pardoselii din PVC cu un aparat de curățat cu abur

    Curățare igienică folosind aparatul de curățat cu abur

    Ca alternativă la mopul convențional, poți utiliza un aparat de curățat cu abur. Acesta produce abur fierbinte și asigură o curățare deosebit de igienică. Datorită temperaturilor ridicate, până la 99,99% din bacterii și viruși sunt eliminați fără a fi necesari agenți chimici. Aparatele de curățat cu abur sunt potrivite pentru persoanele care suferă de alergii și pentru familiile cu copii mici, deoarece nu implică utilizarea substanțelor agresive. Apa demineralizată folosită pentru producerea aburului nu lasă urme de calcar, iar pardoseala se usucă rapid și poate fi utilizată din nou într-un timp scurt.

    Pentru curățare, utilizezi lavete adecvate pentru pardoseli, montate pe capătul aparatului. Deplasează rapid capătul pentru pardoseală dintr-o parte în alta, realizând mișcări suprapuse în timp ce eliberezi abur. Astfel, aplici doar cantitatea necesară de abur. În cazul pardoselilor structurate, este recomandată ștergerea diagonală pentru o curățare în profunzime. Lavetele murdare trebuie schimbate regulat.

    Îndepărtarea murdăriei frecvente de pe pardoselile din PVC și linoleum

    Depuneri ale produselor de îngrijire

    Dacă, pe o perioadă mai lungă, folosești prea mult produs de îngrijire la ștergerea umedă, pot apărea depuneri. În timp, particulele de murdărie se acumulează în straturi și creează un aspect inestetic. Cel mai eficient mod de a elimina aceste depuneri este utilizarea unui mop electric și a apei calde (maximum 60 °C). Parcurge suprafața de mai multe ori, pe lungime și transversal, fără detergent. Repetă procesul până când nu se mai formează spumă în rezervorul de apă reziduală.

    Curățarea după lucrări de renovare

    După vopsire sau renovare, contaminanții trebuie îndepărtați. Marcajele cu creionul pot fi eliminate ușor cu o radieră. Petele de vopsea pot fi îndepărtate cu o pană de lemn sau cu apă caldă și un burete alb, care nu zgârie. Petele de lac și reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate de pe linoleum și elastomer cu solvenți organici, cum ar fi o soluție universală de îndepărtare a petelor. În cazul PVC-ului, este recomandat să testezi produsul într-o zonă mai puțin vizibilă, deoarece materialul poate reacționa sensibil.

    Îndepărtarea petelor transferate de pe pardoseala de PVC

    Îndepărtarea petelor transferate

    În special la pardoselile din PVC, dar și la alte tipuri de pardoseli, substanțe precum crema de pantofi, urmele de carioci sau coloranții alimentari pot migra în material. Dacă procesul nu este avansat, pata poate fi îndepărtată cu atenție folosind un solvent, de exemplu o soluție universală pentru îndepărtarea petelor. Ca soluție de albire la îndemână, poate fi utilizată o soluție de peroxid de hidrogen 3%. În multe situații, însă, murdăria transferată nu mai poate fi eliminată complet

    Îndepărtarea petelor de ceară de pe pardoseala din PVC

    Îndepărtarea petelor de ceară

    Petele de ceară pot afecta aspectul general al pardoselii și trebuie tratate separat. Ceara poate fi topită și absorbită cu ajutorul unui prosop de bucătărie. Poți face acest lucru turnând apă fierbinte peste pată, folosind un uscător de păr sau un aparat de curățat cu abur. Atenție: PVC-ul este sensibil la căldură, motiv pentru care este recomandat să testezi mai întâi metoda într-o zonă mai puțin vizibilă.

    Produse potrivite pentru PVC și linoleum

    Mop electric

    Aparat de curățat cu abur

    Aspirator vertical

    Aspirator robot

    Aspirator umed-uscat

    Soluție pentru îndepărtarea petelor

    Detergent pentru pardoseli

