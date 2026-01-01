    Curățarea parchetului din lemn și laminat

    În camera de zi sau în dormitor, în camera de luat masa sau în hol: pardoselile de parchet realizate din lemn sau laminat creează o atmosferă familiară și, în comparație cu pardoselile textile, sunt foarte ușor de curățat. Iată lucrurile cărora trebuie să le acorzi atenție în timpul curățării și îngrijirii și cum poți scăpa de urmele inestetice fără a deteriora pardoseala scumpă – o prezentare generală a celor mai bune recomandări pentru o pardoseală frumoasă din lemn.

    Parchetul, pardoseala laminată și alte materiale asemănătoare: ce trebuie luat în considerare atunci când le cureți?

    Când vine vorba de pardoseli din lemn, se face o distincție între parchet, dușumea și parchet laminat. Parchetul și dușumeaua sunt realizate exclusiv din lemn, în timp ce laminatul este alcătuit dintr-un amestec de materiale, cu plăci fibrolemnoase. Aceste pardoseli arată destul de similar, dar au proprietăți foarte specifice:

    Parchetul și dușumeaua

    Parchetul este disponibil în diferite variante, de exemplu plăci lungi de parchet, parchet de tip mozaic sau parchet tip herringbone. O placă de dușumea nu este diferită de parchet, dar plăcile sau scândurile sunt produse din lemn la o lungime regulată și, prin urmare, sunt semnificativ mai lungi decât bucățile de lemn folosite la parchet.

    În cazul ambelor pardoseli, modul în care este tratată suprafața este foarte important: acestea sunt fie ceruite, unse cu ulei sau lăcuite.

    • Parchetul ceruit este tratat cu ceară, iar astfel lemnul capătă un finisaj mat până la foarte lucios.
    • Parchetul uns cu ulei este tratat cu ulei, iar astfel îmbinările sunt protejate mai bine împotriva umezelii.
    • Parchetul lăcuit reduce pătrunderea umezelii și a murdăriei, deși acest lucru nu împiedică apa să intre în îmbinări și în zgârieturile adânci.

    Prin urmare, parchetul este sensibil la umiditate. Asta înseamnă că, atunci când îl cureți, este important să te asiguri că umezeala rămâne pe pardoseală cât mai puțin timp. Această metodă este cunoscută sub denumirea de curățare umedă. În plus, pardoselile din lemn se pot umfla sau contracta, în funcție de umiditate.

    Parchetul laminat

    Laminatul are de obicei aspect de lemn, dar este disponibil și cu aspect de gresie sau de piatră. Acesta constă în panouri fibrolemnoase ca strat de bază, un strat decorativ și un strat transparent de rășină melamină-formaldehidă în partea superioară, numit strat de acoperire. Suprafața este rezistentă la zgârieturi și este ușor de curățat.

    Cu toate acestea, marginile sunt de obicei sensibile la umiditate – mai ales dacă laminatul a fost montat incorect. Prin urmare, și pentru acest tip de pardoseală trebuie folosită metoda de curățare umedă, la fel ca în cazul parchetului, adică folosind un minim de umiditate.

    Curățarea uscată cu un aspirator și o perie de praf

    Înainte de ștergerea umedă, praful și murdăria desprinsă, cum ar fi părul animalelor de companie, trebuie îndepărtate de pe parchet și de pe laminat cu ajutorul unui aspirator vertical, al unei mături electrice sau al unei perii de șters praful. De asemenea, murdăria poate fi îndepărtată cu ușurință cu un aspirator robot, economisind timp pentru alte sarcini de curățenie sau pentru relaxare.

    În cazul aspirării pardoselilor din lemn, este important să folosești capătul corect. Multe aspiratoare au o duză specială pentru pardoseli dure sau o duză suplimentară pentru parchet. Acestea sunt, de obicei, prevăzute cu o perie mică din păr natural, care protejează pardoselile delicate din lemn împotriva zgârieturilor.

    Apoi poți începe curățarea umedă – indiferent dacă faci acest lucru în modul tradițional, folosind mopul, o lavetă din microfibră sau un detergent pentru pardoseală. Există și aspiratoare robot care adună murdăria și șterg umed în același timp, prin atașarea unei lavete umede din microfibră. Atunci când lucrezi cu un mop sau cu o lavetă din microfibră, este important să le storci bine înainte de a șterge pardoseala, astfel încât să rămână doar un pic de umezeală pe pardoseala de lemn, aceasta uscându-se în câteva minute.

    Atunci când alegi materialul pentru curățare, este preferabil să folosești microfibră: aceste fibre au o acțiune mecanică solidă și atrag murdăria, chiar și atunci când nu este utilizat detergent. În cazul parchetului uns cu ulei sau ceruit, poți folosi o piele de căprioară sau lavete din viscoză ori bumbac, pentru a proteja suprafețele șterse.

    Ștergere umedă cu mopuri electrice

    Deoarece parchetul și laminatul sunt sensibile la umiditate, este important să folosești cât mai puțină apă atunci când le cureți. În caz contrar, pardoseala se poate umfla și se poate deteriora ireversibil. Aparatele speciale de curățare a pardoselilor sunt potrivite pentru o ștergere delicată, umedă. Acestea lasă în urmă un minimum de umiditate reziduală, care se usucă în doar câteva minute. Iar activitatea enervantă de clătire și stoarcere manuală a mopului devine istorie.

    Înainte de a șterge cu un mop electric, trebuie să îndepărtezi praful și murdăria grosieră de pe pardoselile din lemn. Pentru modelele care au și o funcție de aspirare, nu este necesară curățarea prealabilă a pardoselilor cu aspiratorul.

    Apoi poți începe curățarea umedă. Cel mai bun mod de lucru constă în adăugarea unui detergent pentru pardoseli din lemn în apa curată. În timpul ștergerii, aparatul de curățat pardoseala trebuie deplasat încet înainte și înapoi, în mișcări suprapuse. Acest lucru asigură curățarea uniformă a pardoselilor și absența dungilor. Suprafața de lemn se usucă, de obicei, în două minute. Dacă, după acest timp, sunt vizibile în continuare zone umede, este recomandată uscarea manuală cu o lavetă moale.

    Recomandări pentru utilizarea mopurilor electrice

    • Cel mai bine este să lucrezi dinspre pereți către ușă. Astfel nu vei călca pe zonele care au fost deja curățate înainte ca acestea să se usuce.
    • Dacă există resturi de detergent vechi, acest lucru poate afecta rezultatul. La utilizarea unui aparat de curățare a pardoselii pentru prima oară, poate fi necesar ca pardoseala să fie tratată mai intens. Prin urmare, șterge mai întâi pardoseala fără detergent, astfel încât orice reziduuri de detergent să poată fi desprinse complet.
    • Atunci când treci la alte suprafețe, de exemplu de la laminat sau parchet la gresie, clătește bine rolele sau înlocuiește-le cu o a doua pereche de role.
    • Nu petrece prea mult timp curățând o zonă, astfel încât pardoseala să nu se ude prea mult.
    • În cazul pardoselilor din lemn unse cu ulei sau ceruite, evită, de asemenea, să petreci prea mult timp într-o anumită zonă, deoarece acest lucru ar putea îndepărta uleiul sau ceara din lemn.
    • Pardoselile delicate, cum ar fi pardoselile de plută netratate, trebuie testate în ceea ce privește rezistența la apă într-o zonă mai puțin vizibilă.

    Ștergerea parchetului și a laminatului cu aparatul de curățat cu abur

    Parchetul din lemn și cel laminat pot fi șterse și cu aparatul de curățat cu abur. Folosește capul de curățare pentru pardoseală cu lavetă din microfibră și deplasează-l rapid înainte și înapoi, eliberând jeturi scurte de abur. În acest mod, este important să utilizezi numai atât abur cât este necesar pentru a desprinde murdăria.

    În plus, duza nu trebuie ținută prea mult timp pe o zonă, astfel încât să nu rămână bălți pe pardoseala din lemn. Dacă debitul de abur poate fi reglat pe dispozitiv, selectează cea mai mică setare pentru abur. În general, pardoselile din lemn trebuie curățate cu abur numai dacă au fost montate corect și aburul nu poate pătrunde în îmbinări și marginile neprotejate. În caz contrar, există riscul ca pardoseala să se umfle.

    Detergentul potrivit face diferența

    Pentru ca pardoseala din lemn să fie nu doar curată, ci și bine întreținută, trebuie folosit un detergent care conține o componentă de întreținere, pe lângă componenta de curățare. Echipamentul potrivit pentru o anumită pardoseală din lemn depinde de modul în care a fost tratată suprafața:

    Detergenți Kärcher pentru pardoseli din lemn

    Pardoseli din lemn lăcuit: Un detergent cu protecție la umiditate este ideal pentru curățarea temeinică și delicată, pentru împrospătarea și îngrijirea pardoselilor lăcuite din lemn (parchet, plută și laminat). Acesta are un efect de impregnare, prin care pardoseala absoarbe mai puțină umiditate. Prin urmare, lemnul este protejat nu doar împotriva umflării, ci și împotriva acumulării murdăriei.

    Pardoseli din lemn unse cu ulei/ceruite: Un detergent cu o componentă de întreținere specială, care lasă în urmă un luciu semi-mat fără urme și, de asemenea, protejează pardoseala împotriva umezelii, este perfect pentru curățarea și îngrijirea pardoselilor din lemn unse cu ulei sau cerate. În acest caz, respectă instrucțiunile de dozare deoarece, în cazul utilizării frecvente a agenților de îngrijire, se formează un strat lipicios pe lemn, care atrage praful. Nu utiliza detergenți alcalini, cum ar fi detergenții universali, pentru pardoselile din lemn unse cu ulei sau cerate, deoarece acestea îndepărtează prea mult agent de îngrijire din lemn.

    Dacă rămân dungi pe pardoseală după ștergere, este posibil să fi folosit prea mult detergent. Zonele utilizate mai rar devin gri primele, deoarece un strat de protecție excesiv de gros se combină cu praful de acolo. Aceste zone trebuie șterse mai întâi folosind doar apă. Apoi folosește substanța de îngrijire pentru ștergerea pardoselilor, pentru a curăța cu grijă zonele utilizate mai frecvent.

    Sfat: Dacă nu ești sigur ce detergent este potrivit pentru pardoseala ta, testează-l într-o zonă invizibilă. Informații suplimentare privind curățarea și întreținerea pardoselii sunt adesea incluse și în instrucțiunile de curățare și de îngrijire oferite de producătorul pardoselii.

    SOS: Îndepărtarea petelor de pe parchet și laminat

    Petele de pe pardoselile din lemn pot fi împărțite în două categorii: pete de suprafață și pete care au pătruns deja în lemn.

    Imediat ce pe suprafața pardoselii se varsă lichide precum vinul roșu sau sucul, acestea trebuie absorbite folosind o lavetă absorbantă. Petele de suprafață, cum ar fi resturile alimentare sau mizeria de pe tălpile pantofilor, pot fi îndepărtate foarte ușor cu ajutorul unei lavete din microfibră ușor umezite.

    În cazul petelor persistente, zona afectată poate fi tratată cu un detergent universal. În mod alternativ, pe lângă detergenții universali, poți folosi soluții de uz casnic, cum ar fi apa cu detergent de vase, un săpun neutru sau balsam de rufe, o gumă de șters sau un alcool metilic (de exemplu pentru îndepărtarea vopselelor). Zonele murdare trebuie întotdeauna șterse în direcția structurii lemnului și apoi șterse cu apă.

    Petele care au pătruns în lemn sunt dificil de îndepărtat deoarece ceara, uleiul sau lacul trebuie adesea îndepărtate mai întâi pentru a ajunge la pată. De multe ori, în această situație, singurul remediu este apelarea la o companie specializată.

    Produse potrivite pentru parchet și suprafețe laminate

    Mopuri electrice

    Aparat de curățat cu abur

    Aspirator vertical

    Aspirator robot

    Detergent pentru pardoseli din lemn lacuit/ceruit

    Detergent pentru pardoseli din lemn sigilat

