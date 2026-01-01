Parchetul este disponibil în diferite variante, de exemplu plăci lungi de parchet, parchet de tip mozaic sau parchet tip herringbone. O placă de dușumea nu este diferită de parchet, dar plăcile sau scândurile sunt produse din lemn la o lungime regulată și, prin urmare, sunt semnificativ mai lungi decât bucățile de lemn folosite la parchet.

În cazul ambelor pardoseli, modul în care este tratată suprafața este foarte important: acestea sunt fie ceruite, unse cu ulei sau lăcuite.

Parchetul ceruit este tratat cu ceară, iar astfel lemnul capătă un finisaj mat până la foarte lucios.

Parchetul uns cu ulei este tratat cu ulei, iar astfel îmbinările sunt protejate mai bine împotriva umezelii.

Parchetul lăcuit reduce pătrunderea umezelii și a murdăriei, deși acest lucru nu împiedică apa să intre în îmbinări și în zgârieturile adânci.

Prin urmare, parchetul este sensibil la umiditate. Asta înseamnă că, atunci când îl cureți, este important să te asiguri că umezeala rămâne pe pardoseală cât mai puțin timp. Această metodă este cunoscută sub denumirea de curățare umedă. În plus, pardoselile din lemn se pot umfla sau contracta, în funcție de umiditate.