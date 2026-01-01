Curățarea cuptorului cu abur
Nu amâna prea mult curățarea cuptorului. Cu cât lași mai mult timp mâncarea arsă și grăsimea în cuptor, cu atât vor fi mai greu de îndepărtat.
Mai întâi, șterge resturile de mâncare libere și ușor de îndepărtat cu o lavetă umedă. Apoi îndepărtează resturile persistente din cuptor cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur, ca să previi deteriorarea suprafeței. Pentru asta, montează peria rotundă sau duza manuală și curăță întregul cuptor, inclusiv ușa, folosind abur. Căldura lichefiază murdăria încrustată, ceea ce îți permite să o ștergi mai ușor cu o cârpă curată.Mâncarea arsă persistentă poate fi îndepărtată folosind un burete de sârmă din oțel inoxidabil disponibil în comerț: fixează-l peste peria rotundă și freacă zona afectată în timp ce eliberezi abur în mod continuu, până când murdăria se lichefiază. Când cureți cu ajutorul capătului de mână sau al periei rotunde, îți recomand să ștergi suprafața cu o lavetă din microfibră, astfel încât murdăria desprinsă să fie preluată direct de lavetă. Dacă înmoi zona cu detergent lichid înainte să folosești aparatul de curățat cu abur, murdăria se va îndepărta mai ușor.