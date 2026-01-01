Bicarbonatul de sodiu: această soluție versatilă de uz casnic te ajută și la îndepărtarea murdăriei de pe plită sau din cuptor. Amestecă bicarbonat de sodiu pulbere cu apă într-un raport de 1:1 și aplică pasta pe zonele arse. Las-o să acționeze aproximativ 30 de minute. Când alimentele arse încep să se desprindă, bicarbonatul de sodiu se face mai întâi spumă, apoi se usucă treptat. La final, îndepărtează pulberea uscată de pe plită sau din cuptor. Dacă nu ai bicarbonat de sodiu la îndemână, poți folosi și praf de copt – are un efect similar.

Oțetul: poți folosi oțet de bucătărie sau esență de oțet. Pentru murdărie ușoară, amestecă oțet de bucătărie cu puțin detergent lichid pentru spălat vase și freacă amestecul pe zona afectată cu un burete. Lasă-l să acționeze puțin, apoi șterge resturile de murdărie cu o lavetă umedă. Pentru murdărie persistentă, umple cu apă un vas termorezistent (de exemplu, o caserolă) și adaugă 2–3 linguri de esență de oțet. Lasă vasul în cuptor aproximativ 45 de minute la 150°C. Aburul rezultat ajută la desprinderea murdăriei. Lasă cuptorul să se răcească puțin, apoi șterge-l peste tot cu o lavetă umedă. În loc de esență de oțet poți folosi și apă cu suc de lămâie.

Sarea: petele arse din cuptor sau de pe tăvile de copt pot fi îndepărtate și cu sare.