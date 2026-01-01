Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea cuptorului: cele mai bune sfaturi și soluții la îndemâna tuturor

    Grăsimea și resturile dificile de mâncare din cuptor, de pe plită și de pe hotă pot strica rapid plăcerea gătitului. Murdăria este de multe ori persistentă și dificil de îndepărtat. Aceste recomandări și aparate îți garantează o curățare excelentă.

    Curățarea cuptorului cu abur

    Curățarea cuptorului cu abur

    Nu amâna prea mult curățarea cuptorului. Cu cât lași mai mult timp mâncarea arsă și grăsimea în cuptor, cu atât vor fi mai greu de îndepărtat.

    Mai întâi, șterge resturile de mâncare libere și ușor de îndepărtat cu o lavetă umedă. Apoi îndepărtează resturile persistente din cuptor cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur, ca să previi deteriorarea suprafeței. Pentru asta, montează peria rotundă sau duza manuală și curăță întregul cuptor, inclusiv ușa, folosind abur. Căldura lichefiază murdăria încrustată, ceea ce îți permite să o ștergi mai ușor cu o cârpă curată.Mâncarea arsă persistentă poate fi îndepărtată folosind un burete de sârmă din oțel inoxidabil disponibil în comerț: fixează-l peste peria rotundă și freacă zona afectată în timp ce eliberezi abur în mod continuu, până când murdăria se lichefiază. Când cureți cu ajutorul capătului de mână sau al periei rotunde, îți recomand să ștergi suprafața cu o lavetă din microfibră, astfel încât murdăria desprinsă să fie preluată direct de lavetă. Dacă înmoi zona cu detergent lichid înainte să folosești aparatul de curățat cu abur, murdăria se va îndepărta mai ușor.

    Curățarea cuptorului cu un aparat de curățat cu abur Karcher

    Dacă ai un cuptor pirolitic cu auto-curățare, poți uita cu totul de frecat. Aici, temperaturile de peste 500 °C transformă grăsimea și resturile alimentare în cenușă, iar aceasta nu mai trebuie decât ștearsă.

    Cele mai bune soluții casnice pentru curățarea cuptorului

    Dacă vrei să cureți cuptorul cu detergent, poți folosi agenți de curățare chimici pentru cuptoare disponibili în comerț, cunoscuți și ca detergenți pentru grătar, în formă de lichid, gel sau spumă. Aceștia sunt, în general, foarte alcalini și conțin agenți suplimentari de îndepărtare a grăsimilor. Ca alternativă reală, poți folosi soluții de uz casnic verificate:

    Curățarea cuptorului cu soluții casnice

    Bicarbonatul de sodiu: această soluție versatilă de uz casnic te ajută și la îndepărtarea murdăriei de pe plită sau din cuptor. Amestecă bicarbonat de sodiu pulbere cu apă într-un raport de 1:1 și aplică pasta pe zonele arse. Las-o să acționeze aproximativ 30 de minute. Când alimentele arse încep să se desprindă, bicarbonatul de sodiu se face mai întâi spumă, apoi se usucă treptat. La final, îndepărtează pulberea uscată de pe plită sau din cuptor. Dacă nu ai bicarbonat de sodiu la îndemână, poți folosi și praf de copt – are un efect similar.

    Oțetul: poți folosi oțet de bucătărie sau esență de oțet. Pentru murdărie ușoară, amestecă oțet de bucătărie cu puțin detergent lichid pentru spălat vase și freacă amestecul pe zona afectată cu un burete. Lasă-l să acționeze puțin, apoi șterge resturile de murdărie cu o lavetă umedă. Pentru murdărie persistentă, umple cu apă un vas termorezistent (de exemplu, o caserolă) și adaugă 2–3 linguri de esență de oțet. Lasă vasul în cuptor aproximativ 45 de minute la 150°C. Aburul rezultat ajută la desprinderea murdăriei. Lasă cuptorul să se răcească puțin, apoi șterge-l peste tot cu o lavetă umedă. În loc de esență de oțet poți folosi și apă cu suc de lămâie.

    Sarea: petele arse din cuptor sau de pe tăvile de copt pot fi îndepărtate și cu sare.

    • Pasul 1: Umezește partea inferioară a cuptorului sau tava de copt cu o lavetă.
    • Pasul 2: Presară suficientă sare peste petele și alimentele arse, astfel încât să fie acoperite cu un strat alb.
    • Pasul 3: Încălzește cuptorul la 50°C. Oprește-l imediat ce sarea capătă o culoare maronie. După ce s-a răcit, îndepărtează cu grijă sarea din cuptor.

    Curățarea hotei

    Hota are un rol esențial în bucătărie: extrage vaporii rezultați la gătit și absoarbe particulele de grăsime din aer. Gătitul frecvent duce în timp la o peliculă lipicioasă de grăsime care se depune chiar pe hotă, mai ales în cazul hotelor din oțel inoxidabil. O poți curăța rapid și ușor cu un aparat de curățat cu abur: așază laveta de curățat din microfibră pe capătul de mână, eliberează în continuare abur și freacă suprafața hotei cu laveta până când căldura dizolvă depunerile de ulei și grăsime. Dacă pelicula de grăsime este mai veche, va fi nevoie să aplici mai multă presiune și să freci mai energic. Dacă ai o hotă din oțel inoxidabil granulat, urmează direcția granulației în timpul curățării. Grăsimea se va acumula treptat în lavetă, așa că va trebui să o schimbi la jumătatea curățării. La final, poți lustrui zona curățată cu o lavetă din microfibră, pentru un rezultat fără urme.

    Alternativ, poți folosi o soluție alcalină pentru curățarea suprafețelor sau apă cu detergent lichid pentru vase. Dacă murdăria este mai dificil de îndepărtat, bicarbonatul de sodiu este o soluție la îndemână: amestecă apă cu bicarbonat de sodiu până obții o pastă și aplic-o pe hotă. Las-o să acționeze scurt, apoi șterge suprafața cu apă și usucă bine hota.

    Curățarea hotei din bucătărie

    Sfat: Curățarea filtrului de grăsime

    Dacă gătești des, este recomandat să cureți filtrul de grăsime al hotei la fiecare 6–8 săptămâni. Filtrul este adesea din metal și poate fi pus în mașina de spălat vase sau curățat în apă cu săpun.

    În plus, există și modele cu filtre active de carbon – necesare pentru hotele cu aer recirculat, care filtrează particulele de miros din vaporii de gătit. Aceste filtre trebuie înlocuite la intervale regulate.

    Curățarea plitei cu aparatul de curățat cu abur
    Curățarea aragazului cu peria rotundă a aparatului de curățat cu abur

    Curățarea plitei: folosirea aburului pentru a combate resturile de alimente arse

    Știi deja cum e: o secundă de neatenție și pastele, sosul sau laptele sar pe plită. Rezultatul: resturi arse care nu mai ies doar cu o lavetă umedă. Folosește un aparat de curățat cu abur ca să îndepărtezi rapid reziduurile arse: pune un burete din oțel inoxidabil (din comerț) pe peria rotundă a aparatului și curăță întreaga zonă a plitei în timp ce aplici abur continuu pe suprafață. Aburul creează un strat „lubrifiant” de aer sub burete, care ajută la prevenirea zgârierii sticlei.

    Îmbinările și marginile le poți curăța fără burete, folosind capătul pentru spații înguste cu o perie rotundă atașată. Folosește o perie cu peri din plastic, ca să nu zgârii plita. Totuși, nu aplica abur direct pe îmbinările din silicon; acestea trebuie șterse doar cu grijă. La final, usucă suprafața cu o lavetă. Resturile din plastic topit sau alimentele arse grosier pot fi răzuite cu grijă folosind o racletă specială pentru plite ceramice, ținută la un unghi cât mai mic.

    Drying the hob with the Kärcher Window Vac

    Curățarea plitei cu soluții casnice

    Soluțiile de uz casnic sunt o alternativă la detergenții pentru cuptor sau la detergentul special pentru plite ceramice. Poți adăuga 2 lingurițe de praf de copt la 100 ml de apă călduță, apoi aplici soluția vâscoasă pe plită, o lași să acționeze și lustruiești cu o lavetă curată din microfibră. Te poate ajuta și o lavetă înmuiată în esență de oțet, așezată pe murdărie, sau un amestec de oțet și praf de copt aplicat cu o lavetă.

    Ca să previi întărirea resturilor, curăță plita după fiecare utilizare: șterge suprafața cu o lavetă umedă și apoi usuc-o. Dacă ai de îndepărtat grăsime, aplică puțin detergent lichid pe lavetă. Asigură-te că plita s-a răcit complet înainte de curățare. O alternativă care te scutește de frecat este un aparat de curățat cu vibrații, care curăță plita într-un singur pas și îndepărtează murdăria fără efort.

    La fel ca în cazul altor suprafețe netede, poți îndepărta lichidul de pe plita ceramică prin aspirare, folosind un aspirator de geamuri la curățarea bucătăriei.

    Tutorial: curățarea cuptorului

    Produse potrivite pentru cuptoare și plite

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

    Aparat de curățat cu abur

    Kärcher: Aspirator de geamuri

    Aspirator de geamuri

    Lavetă din microfibră Kärcher

    Echipamente pentru curățare manuală

    Kärcher Detergent pentru suprafețe CA 30 R

    Detergent pentru suprafețe

    Duză cu perie de alamă

    Duză cu perie de alamă

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea bucătăriei

    Curățarea bucătăriei

    Curățarea gresiei

    Curățarea gresiei

    Curățarea sufrageriei

    Curățarea sufrageriei