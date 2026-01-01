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    Set perii de putere | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Patru perii rotunde cu peri de alamă și plastic, dispuse pe un fundal alb.

    Set perii de putere

    Cod produs: 2.863-335.0

    Cu ajutorul setului cu perii de putere, chiar și murdăria și incrustațiile dificile sunt îndepărtate rapid și ușor fără a lăsa reziduuri. Se potrivește în special pentru utilizarea pe grătarele cuptorului sau pe grătarele de la grătar.