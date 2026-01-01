Set perii de putere | Kärcher

Setul este format din două perii de alamă și două perii rezistente, ale căror performanțe de curățare extrem de puternice îl transformă într-o completare impresionantă la celelalte perii rotunde. Periile robuste, care se uzează foarte lent, fac o treabă ușoară în îndepărtarea murdăriei și a incrustațiilor dificile, de exemplu pe rafturile cuptorului sau pe grătarele de grătar și chiar pe aragaz. Ideale pentru utilizarea pe suprafețe nedelicate.