De ce trebuie curățată în mod regulat mașina de spălat vase?
O mașină de spălat vase este de mare ajutor în viața de zi cu zi și, de cele mai multe ori, își face treaba „în fundal”. Totuși, în timp, resturile alimentare și depunerile de calcar încep să își lase amprenta. În consecință, bacteriile și mucegaiul se pot răspândi în mașina de spălat vase, ceea ce, în cel mai rău caz, poate fi chiar dăunător sănătății.
Dacă vasele nu mai sunt spălate în mod corespunzător, acesta este un indiciu bun că mașina trebuie curățată. Cel târziu, ar trebui să cureți mașina de spălat vase atunci când apar mirosuri neplăcute și depuneri vizibile.