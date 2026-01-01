Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea mașinii de spălat vase

    Nu demult, o mașină de spălat vase era considerată un lux. În zilele noastre, a devenit o dotare standard pentru multe gospodării. Ca să te asiguri că mașina ta de spălat vase își poate îndeplini sarcinile cât mai mult timp, trebuie să o cureți în mod regulat. Iată sfaturile și recomandările oferite de Kärcher.

    Kärcher tips for cleaning the dishwasher

    De ce trebuie curățată în mod regulat mașina de spălat vase?

    O mașină de spălat vase este de mare ajutor în viața de zi cu zi și, de cele mai multe ori, își face treaba „în fundal”. Totuși, în timp, resturile alimentare și depunerile de calcar încep să își lase amprenta. În consecință, bacteriile și mucegaiul se pot răspândi în mașina de spălat vase, ceea ce, în cel mai rău caz, poate fi chiar dăunător sănătății.

    Dacă vasele nu mai sunt spălate în mod corespunzător, acesta este un indiciu bun că mașina trebuie curățată. Cel târziu, ar trebui să cureți mașina de spălat vase atunci când apar mirosuri neplăcute și depuneri vizibile.

    Îndepărtarea filtrului mașinii de spălat vase
    Curățarea filtrului mașinii de spălat vase

    Curățarea filtrului mașinii de spălat vase

    Primul lucru pe care trebuie să îl faci de fiecare dată este să îndepărtezi filtrul din partea de jos a mașinii de spălat vase. Filtrul protejează pompa de scurgere, iar aici se colectează resturi alimentare și alte obiecte străine care, în timp, pot împiedica fluxul de apă.

    Scoate filtrul conform instrucțiunilor producătorului și îndepărtează murdăria grosieră din recipient. Filtrul poate fi curățat, de obicei, manual, cu o perie de spălat și puțin detergent lichid sau oțet, apoi poate fi montat la loc în mașină. Respectă instrucțiunile producătorului atunci când scoți și înlocuiești filtrul. Unele mașini de spălat vase au mai multe filtre.

    Curățarea brațelor de stropire ale mașinii de spălat vase

    Curățarea brațelor de stropire din mașina de spălat vase

    Brațele de stropire distribuie apa în mașina de spălat vase în timpul ciclului și ar trebui verificate o dată sau de două ori pe an. De obicei, brațele de stropire pot fi demontate în doar câțiva pași, dar este recomandabil să consulți rapid instrucțiunile producătorului.

    Brațele de stropire au mici duze de împroșcare, care pot fi obstrucționate cu resturi de alimente sau depuneri de calcar. Folosește o scobitoare și apă ca să cureți orificiile, până când apa curge fără probleme prin deschideri. Apoi montează brațele de stropire înapoi în mașină.

    Curățarea garniturilor mașinii de spălat vase

    Garniturile din cauciuc ale mașinii de spălat vase au rolul de a se asigura că apa nu se infiltrează în timpul ciclului. Șanțurile garniturilor sunt un teren ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului, prin urmare trebuie curățate în mod regulat.

    Le poți curăța cu un agent de curățare pe bază de oțet. Curățarea cu un aparat de curățat cu abur este și mai simplă: aburul fierbinte îndepărtează eficient bacteriile și murdăria grasă. Ca să eviți deteriorarea garniturilor, folosește aburul de la o distanță de câțiva centimetri. Resturile înmuiate de alimente se șterg apoi cu o lavetă curată.

    Curățarea garniturilor mașinii de spălat vase
    Detartrarea mașinii de spălat vase cu soluții casnice

    Detartrarea mașinii de spălat vase cu ajutorul unor soluții casnice

    Pe lângă curățarea fizică a componentelor, la anumite intervale trebuie să îndepărtezi calcarul din mașina de spălat vase. În esență, detartrarea se poate face rulând un ciclu cu mașina goală.

    Există detergenți speciali, dar detartrarea se poate realiza la fel de simplu și cu soluții de uz casnic. Presară 1–2 linguri de bicarbonat de sodiu sau praf de copt pe fundul mașinii, când este goală. Toarnă aproximativ 20 ml de esență de oțet în compartimentul pentru detergentul pulbere, apoi pornește un program la cea mai mare temperatură posibilă, fără prespălare.

    Dacă prespălarea nu poate fi dezactivată, poți adăuga esența de oțet direct în mașina preîncălzită, după prespălare. Este important ca bicarbonatul de sodiu și oțetul să nu se amestece direct, deoarece își fac treaba mai eficient separat. Pe lângă îndepărtarea calcarului, aceste ingrediente au și un efect antibacterian.

    Poți folosi și o cană de oțet în loc de esență de oțet, pe care o adaugi în mașină după ce s-a încălzit. Pentru rezultate optime, oprește mașina timp de o oră după adăugarea oțetului, ca să mărești timpul de contact. După încheierea ciclului, așteaptă ca mașina să se răcească, ca să previi eliberarea vaporilor înțepători de oțet.

    Detartrarea mașinii de spălat vase cu acid citric

    Utilizarea acidului citric ca alternativă

    În principiu, mașina de spălat vase poate fi detartrată și cu acid citric, dar trebuie să ții cont de câteva lucruri. La temperaturi ridicate, acidul citric reacționează cu calcarul și se formează citrat de calciu, care este foarte dificil de îndepărtat.

    Ca să îndepărtezi calcarul, adaugă aproximativ 10 linguri de acid citric la 2 litri de apă rece. Pornește mașina goală la cea mai mică temperatură posibilă. Imediat după ce apa a fost distribuită în mașină, oprește programul și toarnă amestecul apă–acid citric. Închide mașina și lasă-l să acționeze timp de o oră, apoi pornește din nou programul. Avantajul față de oțet sau esența de oțet este parfumul plăcut de citrice.

    Prevenirea depunerilor de calcar

    Sunt și câteva lucruri pe care le poți face în mod constant, ca să nu lași calcarul să devină o problemă. Dacă pui două jumătăți de lămâie stoarse în compartimentul pentru tacâmuri și rulezi un ciclu normal de spălare, reduci riscul de depuneri de calcar și, în același timp, vei simți un miros plăcut când scoți vasele curate din mașină.

    Produse potrivite pentru mașina de spălat vase

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

    Aparat de curățat cu abur

    Lavetă din microfibră Kärcher

    Echipamente pentru curățare manuală

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea bucătăriei

    Curățarea bucătăriei

    Curățarea gresiei

    Curățarea gresiei

    Curățarea sufrageriei

    Curățarea sufrageriei