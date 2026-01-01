Pe lângă curățarea fizică a componentelor, la anumite intervale trebuie să îndepărtezi calcarul din mașina de spălat vase. În esență, detartrarea se poate face rulând un ciclu cu mașina goală.

Există detergenți speciali, dar detartrarea se poate realiza la fel de simplu și cu soluții de uz casnic. Presară 1–2 linguri de bicarbonat de sodiu sau praf de copt pe fundul mașinii, când este goală. Toarnă aproximativ 20 ml de esență de oțet în compartimentul pentru detergentul pulbere, apoi pornește un program la cea mai mare temperatură posibilă, fără prespălare.

Dacă prespălarea nu poate fi dezactivată, poți adăuga esența de oțet direct în mașina preîncălzită, după prespălare. Este important ca bicarbonatul de sodiu și oțetul să nu se amestece direct, deoarece își fac treaba mai eficient separat. Pe lângă îndepărtarea calcarului, aceste ingrediente au și un efect antibacterian.

Poți folosi și o cană de oțet în loc de esență de oțet, pe care o adaugi în mașină după ce s-a încălzit. Pentru rezultate optime, oprește mașina timp de o oră după adăugarea oțetului, ca să mărești timpul de contact. După încheierea ciclului, așteaptă ca mașina să se răcească, ca să previi eliberarea vaporilor înțepători de oțet.