Îndepărtarea depunerilor de calcar la timp
Calcarul depus pe accesoriile cromate din baie nu este doar inestetic – cu cât este lăsat mai mult timp, cu atât devine mai dificil de îndepărtat. În plus, atunci când robinetul este calcifiat, apa curge mai lent și poate împroșca în toate direcțiile. Mai mult decât atât, depunerile de calcar pot deveni un teren propice pentru bacterii. Dacă bei apă dintr-un robinet cu depuneri de calcar, consumi implicit și bacterii. De aceea, este important să cureți regulat robinetul și să îndepărtezi calcarul din timp, înainte de formarea unui strat gros.