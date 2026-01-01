Pentru o soluție mai rapidă, poți îndepărta depunerile de calcar fără a demonta robinetul. Înmoaie o lavetă de bumbac în oțet sau într-un amestec de suc de lămâie și apă și înfășoar-o în jurul robinetului. Lasă soluția să acționeze o perioadă de timp sau, în cazul depunerilor foarte persistente, chiar peste noapte.

Dacă ai la îndemână un balon, îl poți umple cu un amestec de apă și oțet și îl poți fixa peste robinet. Aceeași metodă funcționează și cu o pungă mică de plastic. După aceea, clătește robinetul cu apă curată și șterge-l cu o lavetă din microfibră. Dacă observi că aeratorul conține în continuare particule de murdărie sau rugină, este indicat să îl desfaci și să îl cureți separat.

După ce robinetul nu mai prezintă urme de calcar, curăță și restul chiuvetei, pentru ca zona centrală a băii să arate din nou impecabil.