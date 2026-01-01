Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Îndepărtarea depunerilor de calcar de pe robinete

    Calcarul greu de îndepărtat se poate depune cu rapiditate pe robinetele din baie. Pentru a te asigura că aceste accesorii strălucitoare își păstrează aspectul și că apa curge fără probleme din robinet, totul trebuie detartrat în mod regulat. Cu ajutorul acestor sfaturi, poți face acest lucru fără efort.

    Sfaturi pentru detartrarea robinetelor

    Îndepărtarea depunerilor de calcar la timp

    Calcarul depus pe accesoriile cromate din baie nu este doar inestetic – cu cât este lăsat mai mult timp, cu atât devine mai dificil de îndepărtat. În plus, atunci când robinetul este calcifiat, apa curge mai lent și poate împroșca în toate direcțiile. Mai mult decât atât, depunerile de calcar pot deveni un teren propice pentru bacterii. Dacă bei apă dintr-un robinet cu depuneri de calcar, consumi implicit și bacterii. De aceea, este important să cureți regulat robinetul și să îndepărtezi calcarul din timp, înainte de formarea unui strat gros.

    Îndepărtarea depunerilor de calcar de pe robinet cu cele mai bune soluții casnice

    Dacă apa din locuința ta este deosebit de dură, este recomandat să îndepărtezi periodic depunerile de calcar. Astfel, nu vei curăța doar exteriorul accesoriului, ci vei putea elimina cu grijă și depunerile formate pe aerator sau pe dispozitivul de mixare a jetului.

    Ce trebuie să faci:

    • Pentru curățare, deșurubează aeratorul sau dispozitivul de mixare a jetului de pe robinet, manual sau cu ajutorul unei chei fixe. Înfășoară în prealabil o cârpă în jurul robinetului, pentru a preveni zgârierea suprafeței metalice.
    • Demontează duza în cele trei componente: filtru, piuliță de racord și garnitură.
    • Introdu toate cele trei piese în oțet sau esență de oțet timp de aproximativ 15 minute, până când calcarul se dizolvă. Alternativ, poți folosi acid citric: dizolvă o jumătate de lingură de pulbere de acid citric în 100 ml de apă caldă și lasă piesele în această soluție.
    • După detartrare, clătește toate componentele cu apă curată și reasamblează aeratorul.
    Eliminarea calcarului din aerator cu oțet
    Detartrarea robinetelor fără unelte

    Detartrarea robinetelor fără unelte

    Pentru o soluție mai rapidă, poți îndepărta depunerile de calcar fără a demonta robinetul. Înmoaie o lavetă de bumbac în oțet sau într-un amestec de suc de lămâie și apă și înfășoar-o în jurul robinetului. Lasă soluția să acționeze o perioadă de timp sau, în cazul depunerilor foarte persistente, chiar peste noapte.

    Dacă ai la îndemână un balon, îl poți umple cu un amestec de apă și oțet și îl poți fixa peste robinet. Aceeași metodă funcționează și cu o pungă mică de plastic. După aceea, clătește robinetul cu apă curată și șterge-l cu o lavetă din microfibră. Dacă observi că aeratorul conține în continuare particule de murdărie sau rugină, este indicat să îl desfaci și să îl cureți separat.

    După ce robinetul nu mai prezintă urme de calcar, curăță și restul chiuvetei, pentru ca zona centrală a băii să arate din nou impecabil.

    Detartrarea robinetelor cu detergent

    Dacă doriți să utilizați un detergent în cazul unor depuneri mari de calcar, trebuie să utilizați un detergent sanitar acid (cu pH-ul între 0 și 4) și să curățați cu atenție accesoriile cu un burete moale sau cu o cârpă din microfibră. Manipulați cu atenție agenții de curățare, deoarece particulele abrazive fine pe care le conțin pot zgâria suprafețele delicate din aluminiu și crom.

    Kärcher tip: Descaling taps with detergent

    Produse porivite pentru robinete

    Lavetă din microfibră Kärcher

    Echipamente pentru curățare manuală

    Kärcher detergent pentru obiecte sanitare

    Detergent pentru obiecte sanitare

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea lavoarelor și a robinetelor

    Curățarea lavoarelor și a robinetelor

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea băii

    Curățarea băii

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea bucătăriei

    Curățarea bucătăriei