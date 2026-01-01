    Chiuveta este inima băii. Este folosită zilnic, de mai multe ori pe zi, motiv pentru care curățarea ei regulată este esențială. Mai jos găsești o prezentare generală a celor mai eficiente metode prin care poți curăța lavoarele și accesoriile.

    Cele mai multe chiuvete sunt realizate din ceramică, compozit mineral sau oțel emailat. Ceramica este deosebit de robustă și ușor de întreținut, iar oțelul emailat este rezistent la impact și la zgârieturi. În schimb, lavoarele din compozit mineral, în special modelele mai accesibile, se pot zgâria relativ ușor.

    Indiferent de material, dacă folosești prea mult detergent sau agent de curățare ori dacă cureți prea agresiv cu bureți duri, poți deteriora suprafața chiuvetei. Acordă atenție și robinetelor: majoritatea accesoriilor de baie au un interior delicat din alamă, acoperit doar cu un strat subțire de nichel sau crom. Dacă acest strat strălucitor este deteriorat, interiorul poate începe să ruginească.

    De aceea, utilizează detergentul cu moderație sau, ideal, evită-l complet atunci când cureți robinetele. În cele mai multe cazuri, murdăria obișnuită, cum ar fi pasta de dinți sau reziduurile cosmetice, poate fi îndepărtată cu apă curată. La final, șterge chiuveta și robinetele cu o lavetă moale, uscată.

    Sfat

    Păstrează o lavetă din microfibră sau o lavetă moale lângă chiuvetă, astfel încât să o ai mereu la îndemână pentru a usca rapid lavoarul și accesoriile după fiecare utilizare. Un efect secundar plăcut al acestei întrețineri regulate este faptul că suprafețele rămân curate mai mult timp și nu va fi nevoie să le cureți la fel de des.

    Curățarea chiuvetei cu soluții casnice

    Praful de copt este o soluție de uz casnic foarte eficientă pentru menținerea chiuvetelor curate. Presară praful de copt pe lavoarul umezit, lasă-l să acționeze puțin, apoi șterge suprafața cu o lavetă.

    Oțetul are, de asemenea, o putere excelentă de curățare. Amestecă-l cu apă în proporție de 1:1, aplică soluția pe lavoar și pe accesorii și curăță suprafețele. Avantajul constă în faptul că oțetul ajută și la îndepărtarea depunerilor de calcar. În cazul unor depuneri mai importante, poți folosi esență de oțet nediluată. Înmoaie o lavetă de bumbac în esență de oțet și așaz-o pe zona afectată. Las-o să acționeze timp de 10–15 minute, apoi curăță suprafața cu un burete moale și apă curată. La final, usucă totul foarte bine cu o lavetă din microfibră. Acidul citric poate fi utilizat ca alternativă la oțet.

    Atenție: Nu folosi oțet sau acid citric pe lavoarele din compozit mineral, deoarece acizii pot ataca suprafața acestora.

    Sfat

    Zgârieturile ușoare de pe suprafețele ceramice pot fi îndepărtate prin lustruire cu pastă de dinți. Aplică pasta direct pe zgârietură și freacă ușor cu o periuță de dinți veche. După aceea, lustruiște din nou cu o lavetă din microfibră – în scurt timp, lavoarul va străluci din nou.

    Curățarea chiuvetelor cu detergent

    Dacă alegi să folosești detergent, curăță chiuveta cu un detergent sanitar acid, cu un pH cuprins între 0 și 4. În mod ideal, aplică soluția de curățare pe o lavetă din microfibră umezită și șterge suprafața cu aceasta. Apoi șterge totul cu o lavetă uscată.

    Agentul de curățare poate fi aplicat și direct pe lavoar, după care este șters cu o lavetă. Totuși, nu pulveriza niciodată detergentul direct pe robinete, deoarece lichidul poate pătrunde în interior și poate deteriora structura din alamă.

    Curățarea chiuvetei cu aparatul de curățat cu abur

    Chiuveta poate fi curățată foarte eficient cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur. Un avantaj important este faptul că aburul ajunge în zone greu accesibile. De exemplu, conducta de preaplin a lavoarului acumulează murdărie în timp și este dificil de curățat manual. Cu ajutorul duzei de mici dimensiuni a aparatului de curățat cu abur, aburul este direcționat în conducta de preaplin, iar murdăria este antrenată direct în scurgere. Aparatul de curățat cu abur poate fi folosit și pentru curățarea canalului de scurgere.

    Murdăria se acumulează și în aeratoarele și regulatoarele de debit ale robinetelor. Acestea pot fi curățate cu duza de mici dimensiuni sau cu peria rotundă mică a aparatului de curățat cu aburi. Pentru siguranță, ține o lavetă peste zona tratată cu abur, pentru a preveni stropirea. Murdăria se va desprinde și va ajunge în lavoar. Dacă robinetul este puternic afectat de depuneri de calcar, va fi necesar să folosești și alte metode de curățare.

    Restul chiuvetei poate fi curățat cu ajutorul duzei de mână, folosind o lavetă de curățare din microfibră sau peria rotundă. La final, usucă foarte bine toate suprafețele cu o lavetă din microfibră.

