Cele mai multe chiuvete sunt realizate din ceramică, compozit mineral sau oțel emailat. Ceramica este deosebit de robustă și ușor de întreținut, iar oțelul emailat este rezistent la impact și la zgârieturi. În schimb, lavoarele din compozit mineral, în special modelele mai accesibile, se pot zgâria relativ ușor.

Indiferent de material, dacă folosești prea mult detergent sau agent de curățare ori dacă cureți prea agresiv cu bureți duri, poți deteriora suprafața chiuvetei. Acordă atenție și robinetelor: majoritatea accesoriilor de baie au un interior delicat din alamă, acoperit doar cu un strat subțire de nichel sau crom. Dacă acest strat strălucitor este deteriorat, interiorul poate începe să ruginească.

De aceea, utilizează detergentul cu moderație sau, ideal, evită-l complet atunci când cureți robinetele. În cele mai multe cazuri, murdăria obișnuită, cum ar fi pasta de dinți sau reziduurile cosmetice, poate fi îndepărtată cu apă curată. La final, șterge chiuveta și robinetele cu o lavetă moale, uscată.