    SPĂLAREA MAȘINII ACASĂ: SFATURI ȘI TRUCURI

    Îți este din ce în ce mai greu să vezi clar prin parbrizul murdar al mașinii tale? Sau observi că autoturismul este acoperit de polen, frunze, sare de pe șosea ori excremente de animale? Atunci este momentul să speli mașina. Dacă nu vrei să mergi la spălătorie, o poți curăța rapid și ușor acasă, cu echipamentul potrivit și urmând câteva sfaturi simple.

    De ce ar trebui să îți speli mașina în mod regulat?

    Indiferent dacă este vorba despre o mașină de colecție sau despre un vehicul folosit zilnic, spălarea regulată este esențială. Murdăria se poate depune pe caroserie în orice anotimp: sare și pietriș iarna, polen primăvara, insecte vara sau frunze toamna. Dacă aceste resturi nu sunt îndepărtate la timp, ele pot ataca vopseaua și pot provoca deteriorări.

    Prin urmare, curățarea constantă nu oferă doar un aspect îngrijit, ci contribuie și la păstrarea valorii mașinii. Cu sfaturile de mai jos, autoturismul tău poate fi din nou curat într-un timp scurt.

    Atenție: respectă reglementările locale

    Dacă poți sau nu să îți speli mașina în fața casei depinde de reglementările locale. În anumite zone, spălarea este interzisă pe drumurile publice, indiferent dacă folosești sau nu produse de curățare. Pe o proprietate privată, spălarea mașinii sau a motocicletei este, de regulă, permisă, cu condiția ca apa rezultată să fie evacuată în sistemul de canalizare

    Înainte de a spăla mașina la domiciliu, informează-te întotdeauna dacă acest lucru nu este interzis în mod expres. O alternativă sigură din punct de vedere legal este spălarea într-o spălătorie auto sau într-o spălătorie auto self-service.

    Cum îți speli singur mașina: ghid pas cu pas

    Pasul 1: Cum îndepărtezi murdăria și resturile libere?

    Înainte de spălare, îndepărtează murdăria nefixată, precum frunzele sau petalele, folosind mâna sau o perie moale. Astfel eviți zgârierea vopselei în etapele următoare.

    Pasul 2: Cum faci pre-curățarea corect?

    În această etapă, îndepărtează murdăria grosieră cu un aparat de spălat cu presiune, folosind duza cu jet plat. Astfel reduci riscul de zgâriere atunci când continui curățarea. Alternativ, poți pre-curăța mașina manual, cu un pistol de pulverizare atașat la furtunul de grădină sau cu o găleată cu apă și un burete moale.

    Dacă este necesar, pretratează și jantele. Aripile și zonele din jurul acestora trebuie incluse în prespălare, deoarece murdăria este deosebit de persistentă aici. Pentru zonele greu accesibile, o lance scurtă cu articulație de 360° este un accesoriu util, deoarece permite direcționarea jetului de apă în orice unghi.

    Pasul 3: Cum aplici detergentul pe mașină?

    Folosind funcția de detergent a aparatului de spălat cu presiune, curăță întreaga mașină cu șampon auto sau detergent universal. Aplică produsul de jos în sus și lasă-l să acționeze pentru scurt timp, pentru a desprinde murdăria. Apoi clătește cu un jet puternic de apă.

    Dacă murdăria este persistentă, poți folosi spumă activă, care formează un strat dens și rămâne mai mult timp pe suprafață. Aceasta se aplică ușor cu o duză de spumare. Alternativ, detergentul poate fi aplicat și cu un burete moale.

    Atenție: nu crea cantități excesive de spumă, deoarece aceasta poate aluneca de pe suprafață și nu va avea timp suficient să acționeze.

    Pasul 4: Cum clătești corect mașina?

    Clătește mașina cu apă curată, folosind duza cu jet plat. Păstrează o distanță de aproximativ 15 cm față de caroserie și de cel puțin 30 cm față de anvelope. La aparatul de spălat cu presiune poți conecta și o perie de spălare moale, o perie electrică sau o perie rotativă, care ajută la îndepărtarea resturilor.

    Sfat: spală întotdeauna de jos în sus, pentru a vedea mai ușor zonele care necesită o curățare suplimentară.

    Dacă nu ai un aparat de spălat cu presiune, poți clăti mașina cu un furtun de grădină și un pistol de pulverizare.

    Atunci când aplici produsul de curățare cu un aparat de spălat cu presiune, este mai bine să folosești o concentrație ușor mai mare de produs de curățare într-o cantitate mai mică, decât o cantitate mare foarte diluată.

    Pasul 5: Cum usuci mașina și retușezi vopseaua?

    După clătire, lasă mașina să se usuce sau șterge-o cu o cârpă din piele. Acum sunt vizibile eventualele mici lovituri sau zgârieturi, care pot fi retușate. După ce exteriorul este curat, poți trece la curățarea interiorului.

    Cum îndepărtezi murdăria persistentă de pe mașină?

    Reziduuri de insecte

    Reziduurile de insecte pot fi îndepărtate cu un detergent pentru insecte. Pulverizează produsul pe zonele afectate, lasă-l să acționeze și apoi clătește cu apă curată. Alternativ, murdăria poate fi înmuiată cu un prosop de hârtie umed și îndepărtată după aproximativ 15 minute.

    Seva din copac

    Dacă observi sevă de copac pe vopsea, acționează rapid. Seva proaspătă poate fi îndepărtată cu apă caldă și un burete, cu un aparat de spălat cu presiune sau la spălătoria auto. Dacă s-a uscat deja, poți folosi degivrant pentru încuietori sau unsoare (unt, margarină ori ulei de gătit). După câteva minute, șterge zona cu o cârpă moale.

    Excremente de păsări

    Excrementele de păsări pot deteriora rapid vopseaua, mai ales vara. Nu le freca niciodată uscate, deoarece pot zgâria suprafața. Înmoaie zona cu apă călduță și un prosop de bucătărie, apoi îndepărtează murdăria cu un burete moale sau o cârpă ume

    Reziduuri de sare

    Iarna, sarea și pietrișul trebuie îndepărtate regulat, deoarece favorizează coroziunea, mai ales în zonele deja afectate. Este important să cureți inclusiv partea inferioară a caroseriei. Pentru protecție suplimentară, spală bine mașina înainte de sezonul rece și aplică un strat de ceară.

    Cum cureți geamurile și oglinzile mașinii?

    Polenul, murdăria și insectele se acumulează rapid pe parbriz, mai ales în sezonul cald. Acest lucru nu afectează doar aspectul, ci poate reduce vizibilitatea. Curăță regulat parbrizul, geamurile laterale și oglinzile cu un detergent special pentru geamuri auto, care asigură o curățare fără dungi și are, adesea, efect antistatic.

    Aplică detergentul, lasă-l să acționeze pentru scurt timp și șterge cu o cârpă moale din microfibră. Curățarea poate fi și mai ușoară cu ajutorul unui kit dedicat pentru parbriz, utilizabil pe tot parcursul anului.

