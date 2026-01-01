Începe prin a aspira întregul interior cu un aspirator umed-uscat, pentru a îndepărta murdăria grosieră, cum ar fi firimiturile, praful, pământul sau părul de animale. Ideal este să începi din portbagaj și să înaintezi treptat spre habitaclu.

Acordă o atenție deosebită spațiilor înguste, unde se acumulează multă murdărie. Duzele extra lungi pentru crăpături sunt ideale pentru zonele greu accesibile, precum spațiul dintre scaun și ușă sau în jurul bordului.Duzele auto late sunt potrivite pentru suprafețele mari, cum ar fi zona pentru picioare și portbagajul.

Aspiratoarele cu acumulator îți ușurează munca, deoarece nu ești limitat de un cablu și nu există riscul de a te împiedica.

Scaunele trebuie aspirate la fel de atent. Pentru tapițeria textilă, este recomandată o perie de aspirare cu peri mai rigizi, iar pentru tapițeria din piele, o perie cu peri moi, pentru a evita zgârierea materialului.

Pentru curățarea rapidă între două sesiuni complete, murdăria de pe scaune și din spațiile înguste poate fi îndepărtată ușor cu un aspirator de mână cu acumulator și o duză pentru crăpături.