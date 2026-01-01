Fii bine echipat cu pregătirea adecvată
Înainte de a începe curățarea în profunzime a interiorului mașinii, îndepărtează toate obiectele libere, resturile și covorașele. Este normal ca murdăria să se acumuleze în timp, mai ales sub covorașe. Scutură-le afară și pune-le deoparte. Asigură-te apoi că ai la îndemână toate instrumentele necesare, precum un aspirator, lavete și soluții de curățare. Există kituri dedicate pentru curățarea interiorului auto, compatibile cu aspiratorul, care includ duze extra lungi pentru spații înguste, duze auto late, perii de aspirare și lavete din microfibră pentru suprafețe netede și geamuri.