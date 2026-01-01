Duza de spumare FJ 6 cu spuma foarte puternica pentru curatarea usoara a tuturor suprafetelor, cum ar fi vopsea, sticla si piatra. Ideala pentru vehicule, gradini de iarna, mobilier de gradina, fatade, casa scarii, rulote, alei, pereti, jaluzele, terase, drumuri de acces, etc. Capacitatea aproximativa a recipientului este de 0,6 litri. Turnati detergent Kärcher direct in duza de spumare, atasati duza pe pistol si aplicati spuma. Doza de detergent poate fi ajustata usor de la duza de spumare (buton galben). Nivelul jetului poate fi ajustat la nevoie. Adecvata pentru toate curatitoarele cu apa sub presiune Kärcher Consumer clasa K 2 – K 7. Ideala pentru curatitoarele cu spuma Kärcher.
Recipient cu volumul de 0,6 l
Pentru faze mai lungi de curaţare, fara umplere suplimentara
Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi
Foarte uşor de folosit
Spuma puternica şi adeziva
Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe
Dozarea detergentului
Consum de detergent ajustat de utilizator
Recipient transparent de detergent
Continutul recipientului este vizibil in orice moment.