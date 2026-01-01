Duza de spumare FJ 6 cu spuma foarte puternica pentru curatarea usoara a tuturor suprafetelor, cum ar fi vopsea, sticla si piatra. Ideala pentru vehicule, gradini de iarna, mobilier de gradina, fatade, casa scarii, rulote, alei, pereti, jaluzele, terase, drumuri de acces, etc. Capacitatea aproximativa a recipientului este de 0,6 litri. Turnati detergent Kärcher direct in duza de spumare, atasati duza pe pistol si aplicati spuma. Doza de detergent poate fi ajustata usor de la duza de spumare (buton galben). Nivelul jetului poate fi ajustat la nevoie. Adecvata pentru toate curatitoarele cu apa sub presiune Kärcher Consumer clasa K 2 – K 7. Ideala pentru curatitoarele cu spuma Kärcher.

Recipient cu volumul de 0,6 l Pentru faze mai lungi de curaţare, fara umplere suplimentara Inlocuire simpla a diferiţilor detergenţi Foarte uşor de folosit Spuma puternica şi adeziva Curaţare fara efort a oricaror tipuri de suprafeţe Dozarea detergentului Consum de detergent ajustat de utilizator Recipient transparent de detergent Continutul recipientului este vizibil in orice moment.