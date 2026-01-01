    Curățarea corectă a jantelor

    În timp, pe jante se acumulează murdărie persistentă, precum murdăria de pe șosea, praful rezultat de la plăcuțele de frână sau sarea de pe carosabil. Pentru a te asigura că jantele din aluminiu își păstrează strălucirea, iar jantele din oțel rămân fără rugină o perioadă îndelungată, este recomandată curățarea regulată și temeinică a acestora. Cu ajutorul sfaturilor de mai jos, poți curăța jantele rapid și ușor.

    Curățarea jantelor auto, simplu și eficient

    Cel mai bun mod de a curăța jantele: pas cu pas

    Jantele îngrijite contribuie semnificativ la aspectul general al mașinii tale. Totuși, umezeala, murdăria de pe șosea, praful de frână și sarea își pun amprenta asupra lor. În timp, murdăria poate ajunge să se ardă pe suprafața jantelor, ceea ce face din ce în ce mai dificilă îndepărtarea completă a depunerilor. Din acest motiv, este recomandată curățarea regulată și temeinică a jantelor.

    Un moment ideal pentru curățare este atunci când faci trecerea de la jantele de vară la cele de iarnă și invers. În această situație, roțile pot fi curățate temeinic și depozitate corespunzător. Cu toate acestea, jantele au nevoie de îngrijire constantă și pe parcursul anului.

    Pentru a curăța temeinic jantele, ai nevoie de următoarele:

    • un aparat de spălat cu presiune sau o găleată cu apă
    • un detergent pentru curățarea jantelor
    • o perie specială pentru jante
    • un burete
    • o lavetă moale din microfibră sau din piele

    Pașii de urmat:

    1. Aplică detergentul pentru jante

    Pentru murdăria dificilă, precum praful de frână sau sarea de pe șosea, pulverizează detergentul pentru jante pe janta din aluminiu sau din oțel și lasă-l să acționeze. În momentul aplicării, janta trebuie să fie uscată. Pentru rezultate optime, detergentul aderă cel mai bine pe o suprafață uscată.

    Asigură-te că produsul de curățare este cât mai lipsit de acizi, pentru a fi delicat cu materialul. Detergenții acizi pentru jante (cu pH între 1 și 5) pot ataca suprafața jantei în timp, motiv pentru care nu sunt recomandați, mai ales pentru jantele lucioase, cum ar fi cele cromate sau din aliaj.

    2. Clătește janta și îndepărtează murdăria grosieră

    Următorul pas este clătirea jantei folosind un aparat de spălat cu presiune (cu jet plat), un aparat de curățare cu presiune medie sau o găleată cu apă călduță și un burete. Atunci când cureți manual, este recomandat să porți mănuși de protecție pentru a evita contactul direct al pielii cu murdăria.

    Dacă nu folosești detergent, poți îndepărta în acest stadiu murdăria superficială și pregăti janta pentru curățarea în profunzime.

    3. Curăță pasajele roților

    În același timp, poți curăța și pasajele roților mașinii, de preferință cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune și al unei duze cu jet plat. Zonele greu accesibile pot fi curățate mai ușor folosind o duză cu articulație variabilă.

    4. Curăță temeinic janta

    Acum urmează curățarea detaliată a jantei. Chiar și după aplicarea detergentului și clătirea inițială, murdăria persistentă poate rămâne, mai ales în zonele înguste. Acestea pot fi curățate eficient cu o perie specială pentru spălarea roților. Pentru spațiile foarte strâmte, poți folosi și o periuță de dinți veche, cu peri moi.

    Dacă reziduurile nu pot fi îndepărtate complet, aplică din nou detergentul pentru jante, lasă-l să acționeze și clătește bine cu apă curată.

    La final, lasă janta să se usuce sau șterge-o cu o lavetă din piele. Această metodă este recomandată în special pentru jantele cromate și cele negre, deoarece petele de apă sunt mai vizibile pe aceste suprafețe.

    Atenție: respectă reglementările

    În general, curățarea jantelor este permisă doar în locurile unde este autorizată și spălarea mașinii. Cel mai sigur este să faci acest lucru într-o spălătorie auto self-service. De regulă, trebuie să folosești detergenții pentru jante puși la dispoziție de unitatea respectivă, deoarece utilizarea produselor proprii nu este întotdeauna permisă. Curățarea jantelor pe o proprietate privată depinde de reglementările locale.

    Sfat: Jantele și anvelopele trebuie curățate întotdeauna separat de restul mașinii. Murdăria de pe șosea, pietricelele și depunerile persistente de pe jante pot zgâria vopseaua caroseriei dacă aceeași perie este folosită pentru ambele zone.

    Întrebări frecvente

    Cum elimini praful de frână de pe jante?

    Praful de frână ars și uzura anvelopelor pot fi îndepărtate rapid de pe jantele din oțel și aluminiu cu un detergent special pentru jante. Soluția de curățare a jantelor Kärcher nu conține acid și este delicată cu materialele. Schimbarea culorii în roșiatic indică faptul că produsul acționează. Pulverizează detergentul pe janta uscată, lasă-l să acționeze timp de 1–3 minute, apoi clătește cu apă curată. Murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu o perie de spălare.

    Cum elimini reziduurile de sare de pe jante?

    Dacă circuli iarna cu jante din aliaj, este important să le cureți regulat de depunerile de sare, deoarece aceasta atacă materialul în timp. Cel târziu la schimbarea anvelopelor de iarnă cu cele de vară, depunerile trebuie îndepărtate temeinic de pe jantele din aluminiu și din oțel. Cel mai simplu este să folosești un detergent pentru jante. Alternativ, unele spălătorii auto oferă programe speciale pentru curățarea jantelor.

    Cum elimini rugina de pe jante?

    Rugina de pe jantele din oțel poate fi îndepărtată cu ușurință folosind o perie de sârmă, urmată de șlefuire cu șmirghel.

    Jantele din aluminiu și cele cromate nu ruginesc, însă pot oxida sau coroda din cauza umezelii și a sării de pe șosea. Aceste depuneri trebuie îndepărtate cu mare grijă, folosind doar perii moi, deoarece aluminiul și cromul se zgârie ușor. După curățare, suprafața trebuie lustruită. Dacă nu te simți sigur, este recomandat să apelezi la un specialist.

    Ce perie este potrivită pentru curățarea jantelor?

    O perie specială pentru spălarea roților, utilizată ca accesoriu pentru aparatul de spălat cu presiune, este o soluție foarte eficientă. Datorită formei sale și periilor dispuse circular, aceasta permite o curățare completă la 360°. Chiar și zonele greu accesibile pot fi curățate temeinic, iar distribuția uniformă a apei ajută la dizolvarea și clătirea murdăriei.

    Ce soluții casnice poți folosi pentru curățarea jantelor?

    Dacă nu ai la îndemână un detergent special pentru jante, poți folosi și soluții simple din gospodărie.

    Curăță jantele din aliaj cu pastă de dinți

    Umezește ușor o lavetă curată, aplică puțină pastă de dinți și freacă energic janta din aluminiu până când murdăria se desprinde. Clătește laveta frecvent și, la final, spală janta cu apă curată și las-o să se usuce. Pasta de dinți poate ajuta și la estomparea zgârieturilor fine, însă trebuie evitată pe jantele cromate.

    Trucul 2: Curăță jantele din aliaj cu pastă de curățare

    Umezește un burete, freacă-l pe pastă pentru a crea spumă și curăță jantele. După curățare, clătește bine cu apă. Și în acest caz, jantele foarte lucioase sau cromate trebuie tratate cu grijă.

    Trucul 3: Curăță jantele vopsite cu săpun

    Pentru jantele vopsite sau acoperite, adaugă câteva picături de săpun lichid în apă călduță și curăță suprafața cu un burete din microfibră. Clătește cu apă curată și usucă cu o lavetă moale. Dacă murdăria persistă, este indicat să folosești un detergent pentru jante fără acizi.

    Curățarea jantei cu detergent preparat acasă și lavetă din microfibră

    Sfat:

    Înainte de a folosi un produs de curățare nou sau o soluție preparată acasă, testeaz-o întotdeauna într-o zonă puțin vizibilă a jantei.

    Care este cel mai bun mod de a curăța jantele cromate?

    În timp, jantele cromate își pot pierde strălucirea și se pot mătui. Detergenții acizi pentru jante pot deteriora suprafața delicată a cromului, motiv pentru care nu sunt recomandați. În schimb, folosește agenți de curățare blânzi, precum apă și săpun. Bicarbonatul de sodiu este o alternativă eficientă: amestecă trei linguri de bicarbonat cu puțină apă până obții o pastă, apoi freacă suprafața cu o lavetă moale, folosind mișcări circulare. Există și detergenți special concepuți pentru jante cromate, care dizolvă eficient murdăria.

    Pe lângă curățare, cromul trebuie lustruit regulat pentru a-și păstra strălucirea și aspectul specific.

    Tutorial: curățarea jantelor

    Produse potrivite pentru jante

