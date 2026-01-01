Jantele îngrijite contribuie semnificativ la aspectul general al mașinii tale. Totuși, umezeala, murdăria de pe șosea, praful de frână și sarea își pun amprenta asupra lor. În timp, murdăria poate ajunge să se ardă pe suprafața jantelor, ceea ce face din ce în ce mai dificilă îndepărtarea completă a depunerilor. Din acest motiv, este recomandată curățarea regulată și temeinică a jantelor.

Un moment ideal pentru curățare este atunci când faci trecerea de la jantele de vară la cele de iarnă și invers. În această situație, roțile pot fi curățate temeinic și depozitate corespunzător. Cu toate acestea, jantele au nevoie de îngrijire constantă și pe parcursul anului.

Pentru a curăța temeinic jantele, ai nevoie de următoarele:

un aparat de spălat cu presiune sau o găleată cu apă

un detergent pentru curățarea jantelor

o perie specială pentru jante

un burete

o lavetă moale din microfibră sau din piele

Pașii de urmat: