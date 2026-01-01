De ce este importantă curățarea regulată a grătarului?
Pentru a găti în siguranță și confortabil ori de câte ori dorești, este important să cureți grătarul în mod regulat. Astfel, grătarul va fi mereu gata de utilizare, iar întreținerea constantă contribuie la gătirea optimă a alimentelor. Frecvența curățării, atât la interior, cât și la exterior, depinde de cât de des este folosit grătarul și de nivelul de murdărie acumulat. Totuși, o curățare de întreținere ar trebui realizată periodic. O curățare completă, de exemplu cu un aparat de curățat cu abur, necesită mai mult timp, dar este de obicei necesară doar o dată sau de două ori pe an – ideal, o dată înainte și o dată după sezonul de vară, când grătarul este utilizat mai intens.