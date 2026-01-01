Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    CURĂȚAREA GRĂTARULUI: IATĂ CUM SĂ-L CUREȚI CORECT

    Nimic nu se compară cu un grătar în timpul verii. Pentru mulți, grătarul alături de familie și prieteni, în grădină sau pe terasă, reprezintă punctul culminant al sezonului estival. Indiferent dacă folosești grătarul doar în serile calde de vară sau pe tot parcursul anului, grătarele electrice, pe cărbuni sau pe gaz trebuie îngrijite corespunzător, pentru a rămâne fiabile o perioadă îndelungată. Curățarea grătarului poate fi rapidă și ușoară dacă ții cont de aceste sfaturi practice.

    Sfaturi Karcher: curățarea grătarului

    De ce este importantă curățarea regulată a grătarului?

    Pentru a găti în siguranță și confortabil ori de câte ori dorești, este important să cureți grătarul în mod regulat. Astfel, grătarul va fi mereu gata de utilizare, iar întreținerea constantă contribuie la gătirea optimă a alimentelor. Frecvența curățării, atât la interior, cât și la exterior, depinde de cât de des este folosit grătarul și de nivelul de murdărie acumulat. Totuși, o curățare de întreținere ar trebui realizată periodic. O curățare completă, de exemplu cu un aparat de curățat cu abur, necesită mai mult timp, dar este de obicei necesară doar o dată sau de două ori pe an – ideal, o dată înainte și o dată după sezonul de vară, când grătarul este utilizat mai intens.

    Bărbat cu grătar Weber

    Sfat:

    Înainte de a folosi un grătar nou pentru prima dată, încălzește-l la putere maximă timp de aproximativ 30 de minute. Astfel, reziduurile de fabricație și uleiurile se vor evapora.

    Cum cureți grătarul: înainte sau după utilizare?

    Înainte de fiecare utilizare, încălzește grătarul la o temperatură ridicată timp de aproximativ 15 minute, apoi curăță-l cu o perie de sârmă. În acest mod, reziduurile alimentare sau urmele de rugină pot fi îndepărtate cu ușurință, iar bacteriile sunt eliminate. Înainte de a pune alimentele pe grătar, pulverizează suprafața cu puțin spray antiaderent pentru a preveni lipirea acestora.

    Există și câteva trucuri simple pentru a reduce acumularea de grăsime și reziduuri în timpul gătitului. Folosește marinatele și sosurile cu moderație, pentru a evita scurgerea excesivă pe grătar. Tăvile de colectare din aluminiu ajută la strângerea grăsimii și a lichidelor, împiedicând murdărirea grătarului, a tăvii sau a zonelor greu accesibile.

    După utilizare, încălzește grătarul la o temperatură ridicată, de preferat cu capacul închis, astfel încât majoritatea reziduurilor din interior să ardă. Pentru curățarea spațiilor înguste, folosește o perie de sârmă. Nu uita să golești tăvile de colectare după fiecare utilizare.

    Weber®: perie de sârmă pentru curățarea grătarului
    Curățarea capacului grătarului cu un aparat de curățat cu abur
    Curățarea grătarului cu un aparat de curățat cu abur

    Curățarea grătarului cu un aparat de curățat cu abur

    Pentru o curățare temeinică a suprafețelor din oțel inoxidabil – inclusiv tava grătarului, panourile laterale și butoanele – poți folosi un aparat de curățat cu abur. La început, utilizează peria aparatului, apoi repetă procesul cu o lavetă din microfibre. Aburul dizolvă grăsimea și reziduurile alimentare, iar laveta le absoarbe eficient.

    Murdăria ușoară de pe oțelul inoxidabil poate fi îndepărtată și cu apă călduță, detergent de vase și o lavetă din microfibre. Alternativ, poți apela la detergenți speciali pentru grătare, disponibili în magazinele de specialitate, care dizolvă eficient grăsimea.

    Pentru murdăria persistentă din zonele greu accesibile, precum plitele din fontă sau grătarele din oțel inoxidabil, aparatul de curățat cu abur poate fi utilizat împreună cu o perie mică din alamă. În cazul grătarelor emailate, este recomandat un set de perii din plastic. Freacă murdăria în timp ce aplici abur sub presiune, apoi șterge reziduurile desprinse cu o lavetă. Dacă grătarul este integrat într-o bucătărie de exterior, aparatul de curățat cu abur este ideal și pentru curățarea suprafețelor din jur, precum blaturile de lucru.

    Sfat:

    În timpul curățării cu abur, picăturile de apă pot lăsa pete pe podea, pe pavelele din piatră sau pe terasele din lemn. De aceea, este recomandat să protejezi zona de sub grătar cu folie de aluminiu sau ziar. Există și covorașe speciale, reutilizabile, care protejează suprafețele de sub grătar de grăsime, resturi alimentare și intemperii. Dacă apar pete, plăcile de pe terasă pot fi curățate rapid cu metodele potrivite.

    Curățarea grătarului pe cărbuni cu un aspirator pentru cenușă

    În cazul grătarelor pe cărbuni, grăsimea evaporată se acumulează în timp în tavă și pe capac. Aceasta poate fi îndepărtată cu un aparat de curățat cu abur sau cu un detergent care dizolvă grăsimea, așa cum este descris mai sus.

    Pe lângă crustele de pe grătar și suprafețele unsuroase, grătarele pe cărbuni generează și cenușă în tava de colectare. După ce ai stins cărbunii, lasă-i întotdeauna să se răcească peste noapte (aproximativ 12 ore). A doua zi, cenușa poate fi aspirată cu ușurință cu un aspirator pentru cenușă și apoi aruncată, fără a intra în contact direct cu murdăria.

    Cenușă aspirată cu aspiratorul pentru cenușă AD 2 battery
    Golirea containerului aspiratorului pentru cenușă AD 2

    Sfat: depozitează corect grătarul

    După ce grătarul s-a răcit și a fost curățat, este important să îl depozitezi corespunzător. Atunci când nu este utilizat, o husă de protecție este o soluție eficientă. Aceasta protejează grătarul împotriva prafului, umidității și zgârieturilor. Grătarele din oțel inoxidabil pot fi lăsate afară pe tot parcursul anului, cu condiția să fie acoperite cu o husă adecvată.

    Informații de siguranță pentru grătarele electrice, pe cărbuni și pe gaz

    Grătare pe gaz

    • Aprinde întotdeauna grătarul cu capacul deschis.
    • Verifică și curăță periodic tăvile de grăsime.
    • Oprește mai întâi gazul de la grătar, apoi închide butelia.
    • Verifică regulat furtunul de gaz pentru eventuale scurgeri, mai ales după perioade lungi de neutilizare.
    • Nu depozita niciodată buteliile de gaz în spații închise.

    Grătare pe cărbuni

    • Pentru aprindere, folosește brichete solide, nu lichide, deoarece acestea pot fi periculoase.
    • Utilizează un coș de aprindere cu evacuare în partea superioară, niciodată direct pe podea.
    • După utilizare, stinge cărbunii închizând gurile de aerisire și capacul.
    • Lasă cărbunii să se răcească peste noapte și aruncă-i doar după minimum 12 ore.

    Grătare electrice

    • Conectează grătarul doar la prize cu siguranțe individuale.
    • Protejează conexiunile electrice de umiditate.
    • Nu folosi grătarele electrice în interior; acestea sunt destinate exclusiv utilizării în aer liber.

    Produse compatibile

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

    Aparat de curățat cu abur

    Kärcher aspirator pentru cenușă

    Aspiratoare pentru cenușă

    Perii din alamă

    Set perii din alamă

    Perii de plastic pentru aparatele de curățat cu presiune

    Set perii rotunde

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher: Curățarea dalelor

    Curățarea dalelor

    Kärcher: Curățarea mobilierului de grădină

    Curățarea mobilierului de grădină

    Kärcher: Curățarea teraselor din lemn

    Curățarea teraselor din lemn