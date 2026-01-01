Înainte de fiecare utilizare, încălzește grătarul la o temperatură ridicată timp de aproximativ 15 minute, apoi curăță-l cu o perie de sârmă. În acest mod, reziduurile alimentare sau urmele de rugină pot fi îndepărtate cu ușurință, iar bacteriile sunt eliminate. Înainte de a pune alimentele pe grătar, pulverizează suprafața cu puțin spray antiaderent pentru a preveni lipirea acestora.

Există și câteva trucuri simple pentru a reduce acumularea de grăsime și reziduuri în timpul gătitului. Folosește marinatele și sosurile cu moderație, pentru a evita scurgerea excesivă pe grătar. Tăvile de colectare din aluminiu ajută la strângerea grăsimii și a lichidelor, împiedicând murdărirea grătarului, a tăvii sau a zonelor greu accesibile.

După utilizare, încălzește grătarul la o temperatură ridicată, de preferat cu capacul închis, astfel încât majoritatea reziduurilor din interior să ardă. Pentru curățarea spațiilor înguste, folosește o perie de sârmă. Nu uita să golești tăvile de colectare după fiecare utilizare.