    Ia-ți familia și animalul de companie și pornește în aer liber cu rulota ta! Fie că este vorba de o excursie de weekend sau de o vacanță atent planificată, următoarea excursie cu cortul sau aventura în aer liber se va întâmpla cu siguranță. Pentru ca totul să rămână la fel de curat ca acasă, accesoriile și echipamentele de camping trebuie curățate în mod regulat. Iată câteva sfaturi utile despre cum să cureți corect echipamentul de camping, bocancii de drumeție, bicicleta etc.

    Care este cel mai eficient mod de a curăța echipamentul de camping în drumeție?

    Este firesc ca echipamentul de camping să se murdărească în timp. Nu trebuie neapărat să fii prins într-o ploaie bruscă pentru ca proviziile și echipamentul de camping să se umple de noroi și murdărie. Proviziile de camping trebuie spălate, iar scaunele pliante sau bicicletele trebuie și ele curățate după utilizare. Iar dacă îți petreci vacanța la mare și îți place să faci surf, probabil știi deja că costumele de neopren și plăcile de surf trebuie clătite de reziduurile de apă sărată și de nisip pentru a le asigura longevitatea.

    Această regulă se aplică tuturor accesoriilor de camping. Cel mai bine este să le cureți și să le speli imediat după utilizare, în loc să aștepți până la următoarea ieșire. Depozitează întotdeauna echipamentul de curățare și produsele de îngrijire adecvate în același loc, astfel încât să le ai la îndemână. Când mergi cu cortul, este recomandat să ai la tine o perie, bureți, o găleată, o cană de udat, un furtun de apă, o mătură, precum și lichid de spălat și, eventual, alți detergenți.

    Echipamente pentru curățarea accesoriilor de camping

    Accesorii de camping murdare? Cum cureți cortul, vasele și scaunele

    Curățarea copertinei caravanei: Când demontezi marchiza, scutur-o bine și apoi împacheteaz-o cu grijă, doar după ce este complet uscată. Dacă pe marchiză sau pe cort s-au acumulat polen sau murdărie nefixată, acestea pot fi îndepărtate cu grijă cu o mătură moale de mână. Agenții de curățare trebuie evitați, pentru a proteja învelișul marchizei sau al cortului.

    Apropo: dacă îți cureți mai des marchiza sau cortul, te vei bucura mai mult timp de impermeabilitatea lor. Murdăria cauzată de intemperii poate reduce eficiența stratului impermeabil. Un indiciu bun pentru a verifica acest lucru este să uzi cortul sau marchiza cu un furtun de grădină sau cu o găleată cu apă. Dacă apa formează perle, cortul este încă impermeabil.

    Curățarea vesei de camping

    Spălarea veselei de camping: De cele mai multe ori, nu ai luxul unei mașini de spălat vase în campinguri sau în timpul unei călătorii. Rulotele și autorulotele sunt de obicei echipate cu un rezervor de apă și o chiuvetă, astfel încât farfuriile, oalele și ceștile pot fi spălate manual. Pentru a păstra interiorul curat, este mai bine să speli vasele afară, într-un bol cu apă călduță. Un burete, o perie și un lichid de vase sunt suficiente în acest scop.

    Poți folosi și un furtun cu apă, mai ales atunci când mâncarea uscată este dificil de îndepărtat. Un sfat popular printre pasionații de camping: fierbe apă, amestec-o cu puțin acid citric, toarn-o peste vasele murdare, las-o să acționeze câteva minute, apoi șterge bine cu o cârpă.

    Curățarea scaunelor de camping: Scaunele de camping din aluminiu și plastic sunt relativ ușor de curățat. De regulă, este suficient să le ștergi cu o cârpă umedă și puțin detergent. Pentru murdăria persistentă, folosește un furtun de apă cu accesoriu de pulverizare. Alternativ, poți utiliza un aparat de spălat cu presiune medie pe suprafețele murdare.

    Distribuie detergentul universal fie cu o sticlă cu pulverizator, fie cu ajutorul unei duze de spumare și aparatul de spălat cu presiune medie. După aceea, clătește totul cu apă curată. La final, șterge bine suprafețele curățate cu o cârpă uscată pentru a preveni apariția petelor inestetice de apă.

    Dacă nu vrei să pierzi timp inutil cu curățarea echipamentului de camping, poți folosi un aparat de spălat cu presiune. Acesta curăță rapid și eficient accesoriile de camping. Dacă ești pe drum și nu ai acces la energie electrică, soluția ideală este un aparat de spălat cu presiune cu acumulator, în combinație cu un furtun de aspirare, sau un aparat portabil de curățat cu rezervor de apă integrat. Cu aceste soluții mobile, curățarea accesoriilor de camping devine foarte simplă.

    Cum cureți cizmele de drumeție, bicicleta și placa de surf în drumeție?

    Curățarea cizmelor de drumeție: Pentru ca bocancii de drumeție de calitate să reziste cât mai mult timp, este important să îi cureți și să îi întreții temeinic după fiecare utilizare. Îndepărtează mai întâi murdăria grosieră. În cazul materialelor sintetice, este de obicei suficient să slăbești murdăria cu un burete, apă și puțin săpun. Pentru bocancii din piele, se recomandă o perie ceva mai dură.

    Dacă sunt foarte murdari, poți curăța bocancii cu un furtun cu apă sau cu un aparat portabil de curățat cu presiune joasă, în combinație cu o perie. Înainte de curățare, îndepărtează șireturile și tălpicele. Spală interiorul încălțămintei cu apă și săpun, apoi clătește bine cu apă curată până când toată murdăria și detergentul sunt eliminate.

    Pentru uscare, umple bocancii cu ziare și evită expunerea directă la soare sau la surse de căldură, cum ar fi caloriferele, deoarece materialul se poate deteriora. La final, folosește ceară pentru încălțăminte pentru a proteja bocancii și a-i menține curați mai mult timp.

    Curățarea bicicletei: După o plimbare lungă prin păduri și câmpuri, este normal ca bicicleta să fie murdară. Pentru a preveni apariția ruginii și pentru a menține funcționarea corectă a angrenajelor și frânelor, curăță toate componentele imediat după plimbare.

    Ai nevoie de o găleată cu apă și doi bureți. Curăță cadrul cu un burete, iar celelalte componente cu cel de-al doilea, pentru a evita transferul de ulei sau ceară pe cadru. Pentru o curățare eficientă, este recomandat undetergent special pentru biciclete. După clătire, bicicleta poate fi curățată rapid și ușor cu un aparat de spălat portabil. Acasă, poți continua cu o curățare temeinică folosind un aparat de spălat cu presiune.

    Curățarea plăcii de surf și a costumului de neopren: După înot sau surf în mare, curăță bine costumul de neopren și placa de surf pentru a îndepărta nisipul și reziduurile de apă sărată, care pot deteriora materialele. În special costumul de neopren poate deveni fragil din cauza sării.

    Placa de surf și costumul pot fi clătite rapid cu furtunul de grădină. Dacă ești pe drum și nu ai această opțiune, un aparat portabil de spălat cu presiune joasă este o soluție practică. Pentru uscare, întoarce costumul de neopren pe dos și lasă-l într-un loc umbros. Evită uscarea în soarele puternic, deoarece razele UV și căldura pot deteriora materialul.

    Camping cu un câine? Cum îți cureți prietenul patruped

    Plimbările lungi sunt activitatea preferată a celor mai mulți câini, iar murdărirea labelor și a blănii nu îi deranjează deloc. Pentru a evita murdărirea portbagajului mașinii sau a interiorului rulotei, este important să cureți labele și blana câinelui după plimbare. Murdăria se acumulează în special sub labe, iar acestea pot fi curățate delicat cu apă călduță și o perie moale.

    Sfat

    Cu ajutorul cutiei opționale de accesorii pentru animale de companie pentru aparatul de spălat portabil OC 3, ești bine echipat pentru a-ți curăța prietenul patruped chiar și atunci când ești pe drum. Setul include o duză cu jet conic, special concepută pentru câini, cu un jet de duș plăcut și delicat pentru curățarea blănii și a labelor, o perie pentru murdărie persistentă și un prosop din microfibre foarte absorbant pentru uscare.

