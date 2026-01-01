Este firesc ca echipamentul de camping să se murdărească în timp. Nu trebuie neapărat să fii prins într-o ploaie bruscă pentru ca proviziile și echipamentul de camping să se umple de noroi și murdărie. Proviziile de camping trebuie spălate, iar scaunele pliante sau bicicletele trebuie și ele curățate după utilizare. Iar dacă îți petreci vacanța la mare și îți place să faci surf, probabil știi deja că costumele de neopren și plăcile de surf trebuie clătite de reziduurile de apă sărată și de nisip pentru a le asigura longevitatea.

Această regulă se aplică tuturor accesoriilor de camping. Cel mai bine este să le cureți și să le speli imediat după utilizare, în loc să aștepți până la următoarea ieșire. Depozitează întotdeauna echipamentul de curățare și produsele de îngrijire adecvate în același loc, astfel încât să le ai la îndemână. Când mergi cu cortul, este recomandat să ai la tine o perie, bureți, o găleată, o cană de udat, un furtun de apă, o mătură, precum și lichid de spălat și, eventual, alți detergenți.