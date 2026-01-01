Multe garaje au ferestre mici, care nu ar trebui neglijate atunci când faci o curățenie temeinică. Ușile garajului au adesea geamuri din plastic, care se pot deteriora în timp din cauza intemperiilor. Pentru a curăța temeinic acest tip de geam, poți folosi un aparat de spălat cu presiune. Este important să setezi nivelul de presiune pe „SOFT”, ca să nu aplici prea multă presiune asupra geamurilor în timpul curățării.

O alternativă este aparatul de curățat cu abur, care nu folosește substanțe chimice și curăță folosind doar apă. Mai întâi, aburește uniform fereastra, apoi folosește duza manuală cu lavetă din microfibră pentru a desprinde murdăria. După aceea, apa rămasă din condens trebuie îndepărtată cu o racletă sau cu o lavetă uscată din microfibră. Totuși, geamurile din plastic nu trebuie curățate cu aparatul de curățat cu abur, deoarece temperatura aburului poate depăși 100 °C și poate deteriora plasticul.

Un aspirator de geamuri cu acumulator este, de asemenea, o opțiune bună atunci când cureți garajul, pentru că lasă ferestrele curate și fără dungi. Pentru asta, este suficient să amesteci apă cu un detergent concentrat pentru geamuri, să aplici soluția cu o sticlă cu pulverizator, să desprinzi murdăria cu o lavetă din microfibră și să aspiri umezeala cu aspiratorul de geamuri.