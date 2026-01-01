    Curățarea garajului se poate face foarte ușor

    Este normal ca garajele să acumuleze murdărie în timp, mai ales dacă sunt folosite și ca atelier. Ușa garajului devine, de asemenea, un magnet pentru praf și murdărie, deoarece de multe ori nu este protejată corespunzător împotriva intemperiilor. Cu toate acestea, folosind aceste sfaturi, reușești să scapi ușor de murdăria din garaj și atelier, fie că folosești un aspirator umed-uscat, un aparat de spălat cu presiune sau un aparat de curățat cu abur.

    Cât de des trebuie curățată ușa garajului?

    Ușa garajului trebuie curățată cel puțin o dată pe an. Dacă locuiești într-o zonă în care vremea se schimbă frecvent, este normal să cureți ușa garajului la fiecare două–trei luni. Frecvența depinde în întregime de cât de protejat este garajul și de cât de extremă este clima în locul în care stai.

    După ierni foarte friguroase și aspre, după inundații, grindină sau vânturi puternice, pe ușa garajului se depune multă murdărie, așa că este bine să o cureți mai des. Nu este vorba doar de aspect: este important și pentru funcționalitate, deoarece ușa poate ajunge să nu mai funcționeze corect dacă anumite părți se înfundă – de exemplu, din cauza polenului și a prafului sau a murdăriei persistente care se depune constant.

    Cum se procedează la curățarea ușii garajului?

    Ușa garajului poate fi curățată manual, în mod clasic, cu apă caldă și detergent. Totuși, această variantă poate consuma destul de mult timp și energie. Ca o ușă de garaj foarte murdară să arate din nou ca nouă, este recomandat să o cureți cu un aparat de spălat cu presiune. Acesta îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită presiunii reglabile a apei.

    Pe pistol există trei niveluri de presiune, pe care le alegi în funcție de ce vrei să cureți. Pentru suprafețe mai sensibile, există un nivel „SOFT”, care poate fi setat direct de pe pistol, fără să fie nevoie să atingi aparatul. Pentru materiale robuste, poți selecta un nivel de presiune mai ridicat.

    Curățarea ușii garajului: ține cont de tipul materialului

    Când cureți ușa garajului, acordă atenție materialului:

    • În cazul ușilor metalice vopsite, este util să folosești mai întâi un detergent special pentru vopsea, pentru a netezi suprafața și a reduce aspectul zgârieturilor fine. Ulterior, poți aplica un polish pentru a reda strălucirea.
    • După ce cureți o ușă de garaj din lemn, o poți trata cu ceară sau cu un lac, pentru a îmbunătăți protecția și aspectul.
    • După curățarea unei uși de garaj din plastic, suprafața poate fi protejată împotriva intemperiilor și a influențelor mediului cu produse speciale de îngrijire a plasticului.
    Cum cureți ferestrele garajului

    Multe garaje au ferestre mici, care nu ar trebui neglijate atunci când faci o curățenie temeinică. Ușile garajului au adesea geamuri din plastic, care se pot deteriora în timp din cauza intemperiilor. Pentru a curăța temeinic acest tip de geam, poți folosi un aparat de spălat cu presiune. Este important să setezi nivelul de presiune pe „SOFT”, ca să nu aplici prea multă presiune asupra geamurilor în timpul curățării.

    O alternativă este aparatul de curățat cu abur, care nu folosește substanțe chimice și curăță folosind doar apă. Mai întâi, aburește uniform fereastra, apoi folosește duza manuală cu lavetă din microfibră pentru a desprinde murdăria. După aceea, apa rămasă din condens trebuie îndepărtată cu o racletă sau cu o lavetă uscată din microfibră. Totuși, geamurile din plastic nu trebuie curățate cu aparatul de curățat cu abur, deoarece temperatura aburului poate depăși 100 °C și poate deteriora plasticul.

    Un aspirator de geamuri cu acumulator este, de asemenea, o opțiune bună atunci când cureți garajul, pentru că lasă ferestrele curate și fără dungi. Pentru asta, este suficient să amesteci apă cu un detergent concentrat pentru geamuri, să aplici soluția cu o sticlă cu pulverizator, să desprinzi murdăria cu o lavetă din microfibră și să aspiri umezeala cu aspiratorul de geamuri.

    Curățarea aleii garajului

    Calea de acces din fața garajului este adesea un loc unde se acumulează murdărie persistentă. Ca să o cureți de murdăria liberă, cum ar fi frunzele, pământul și praful, o mașină de măturat este ideală. Nu trebuie să te apleci aproape deloc datorită mânerului ergonomic, reglabil pe înălțime, iar efortul necesar este redus chiar și atunci când vrei să cureți bine zona. Inclusiv pietrișul rămas după iarnă poate fi îndepărtat cu ajutorul acestei mașini.

    Dacă aleea este foarte murdară, poți folosi din nou aparatul de spălat cu presiune:

    1. Înainte să folosești aparatul de spălat cu presiune, murdăria nefixată de pe sol trebuie îndepărtată cu mașina de măturat.
    2. Dacă aleea este foarte murdară, un detergent pentru piatră este potrivit pentru a dizolva în prealabil murdăria persistentă.
    3. Aparatul de spălat cu presiune, folosit împreună cu o perie pentru spălarea suprafețelor sau cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor T-Racer, transformă curățarea aleii într-o muncă mult mai ușoară.

    Curățarea fără efort a interiorului garajului și a atelierului

    De multe ori, garajul este folosit și ca atelier pentru proiecte de bricolaj, mai ales dacă nu există un spațiu separat. Asta poate însemna praf și murdărie în plus, mai ales când unele aparate și unelte nu sunt folosite des și se adună depuneri pe ele.

    Primul pas este să te gândești cum organizezi garajul sau atelierul. Sistemele de rafturi și soluțiile de organizare fac curățarea mult mai simplă. Înainte să începi curățenia, este util să scapi de lucrurile care nu îți mai trebuie. Poate că un vecin, un prieten sau o rudă ar folosi ghivecele de flori ori cutiile de scule neutilizate. După ce spațiul este aranjat, curățenia devine mai ușor de făcut și mai rapid de întreținut.

    Curățarea garajului și a atelierului – cum procedezi

    Majoritatea garajelor și atelierelor au pardoseli din beton, pentru că sunt robuste și relativ ușor de curățat. Ca să cureți podeaua de beton, este recomandat să începi cu o trecere cu mașina de măturat. Astfel eviți ca resturile libere – cum ar fi praful sau frunzele – să fie duse mai departe, inclusiv în casă.

    Alternativ, poți folosi un aspirator umed-uscat, deoarece acesta ridică atât murdăria uscată, cât și pe cea umedă. Pentru curățarea garajului sau a atelierului, merită să alegi un aspirator umed-uscat dintr-o clasă superioară, pentru că este mai robust și poate face față materialelor ascuțite sau dure, cum ar fi șuruburile ori cuiele. Un aspirator este deosebit de util în atelier, unde obiectele metalice mici ajung frecvent pe podea.

    Aspiratoarele umed-uscate sunt echipate cu un furtun de aspirare larg și flexibil, ceea ce înseamnă că poți aspira fără să îți faci griji că furtunul se va înfunda ușor.

    Dacă garajul este foarte murdar, un aparat de spălat cu presiune este o soluție bună pentru curățarea podelei de beton. Totuși, dacă faci o curățare umedă, este esențial să te asiguri din timp că apa murdară se poate scurge ușor. O altă opțiune este să atașezi o perie PS 30 la aparatul de spălat cu presiune, pentru a curăța podeaua garajului. Lama integrată a acestei perii ajută la împingerea apei în afara garajului. Alternativ, aspiratorul umed-uscat poate fi folosit și pentru a îndepărta apa reziduală.

    Atenție, pete de ulei!

    Oriunde există ulei de motor, există și riscul să apară scurgeri care să formeze o baltă pe podea. Este foarte important ca bălțile de ulei din garaj să fie absorbite cu un material potrivit sau cu o soluție de curățare adecvată și apoi eliminate corect, într-un mod responsabil și ecologic.

    Pata rămasă poate fi tratată cu un amestec de săpun pentru pete și apă caldă. Mai întâi, toarnă amestecul de apă caldă și săpun peste pata de ulei și lasă-l puțin timp să acționeze, ca soluția să reacționeze cu murdăria. Apoi freacă bine zona și clătește folosind apă caldă, până când pata se estompează cât mai mult.

