Cât de des trebuie curățată ușa garajului?
Ușa garajului trebuie curățată cel puțin o dată pe an. Dacă locuiești într-o zonă în care vremea se schimbă frecvent, este normal să cureți ușa garajului la fiecare două–trei luni. Frecvența depinde în întregime de cât de protejat este garajul și de cât de extremă este clima în locul în care stai.
După ierni foarte friguroase și aspre, după inundații, grindină sau vânturi puternice, pe ușa garajului se depune multă murdărie, așa că este bine să o cureți mai des. Nu este vorba doar de aspect: este important și pentru funcționalitate, deoarece ușa poate ajunge să nu mai funcționeze corect dacă anumite părți se înfundă – de exemplu, din cauza polenului și a prafului sau a murdăriei persistente care se depune constant.