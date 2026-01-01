Pentru pisicile care au acces în exterior și, cu atât mai mult, în cazul câinilor, nu există vreme rea – aceștia trebuie să iasă la aer în fiecare zi. Însă, atunci când afară este umed și noroios, acest lucru se reflectă în mod inevitabil și în interiorul locuinței. Poți curăța murdăria grosieră de pe labele câinilor direct în hol sau îi poți duce la duș, apoi îi poți usca. În general, pisicile nu te lasă să faci acest lucru. Aici intervin covorașele pentru captarea murdăriei.

De cele mai multe ori, este suficient să așezi covorașe pentru murdărie lângă ușa de la intrare, peste care prietenii tăi patrupezi vor trebui să treacă atunci când intră în casă. În acest mod, cea mai mare parte a murdăriei este îndepărtată chiar înainte ca lăbuțele să lase urme pe pardoseală.

Dacă, totuși, apar urme de lăbuțe pe pardoselile dure sau pe gresie, acestea pot fi îndepărtate cu ușurință folosind un mop electric.

Atunci când plouă afară, se poate întâmpla să găsești urme de lăbuțe lăsate de pisici și câini pe covoare sau pe tapițerie. Nu trebuie însă să te grăbești să cureți imediat petele de noroi. Este suficient să lași murdăria să se usuce complet, apoi să îndepărtezi murdăria grosieră și să cureți petele de pe fibre cu apă. Dacă murdăria se dovedește a fi persistentă, poți utiliza un aspirator cu spălare prin injecție-extracție, potrivit atât pentru curățarea covoarelor, cât și pentru curățarea tapițeriei.