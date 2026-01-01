    Curățenia pentru persoanele care au animale de companie

    Animalele de companie aduc viață în casa ta. Le hrănești, le îngrijești și, cel mai important, le iubești. În același timp, este ușor să treci cu vederea cât de multă muncă suplimentară apare atunci când vine vorba de curățenie, deoarece un animal de companie înseamnă nu doar mai multă murdărie, ci și faptul că aceasta se răspândește mai repede și pe o suprafață mai mare în locuință. Cu ajutorul câtorva sfaturi și recomandări simple, îți poți menține casa — și, în același timp, animalul de companie — curate și ordonate.

    Sfaturi Kärcher pentru curățenie în casele cu animale de companie

    Mai multă curățenie de făcut în casă

    Câinele lasă urme de noroi pe podeaua proaspăt ștearsă? Pisica împrăștie mâncarea în jurul bolului? Porcușorul de Guineea aleargă prin cușcă și împrăștie fân și păr prin casă? Viața într-o locuință cu animale de companie arată exact așa. În mod inevitabil, un animal de companie înseamnă mai multă murdărie, mai mulți alergeni și mai mulți germeni care pot ajunge pe suprafețe. De aceea, curățarea regulată a cuștilor, a zonelor de odihnă și a locurilor preferate ale animalelor contribuie semnificativ la menținerea igienei și la protejarea sănătății — atât a ta, cât și a animalului tău.

    Curățenie intermediară mai frecventă

    Viața cu un câine, o pisică, un iepure sau un hamster înseamnă că o curățenie generală o dată pe săptămână nu este suficientă. Părul animalelor, resturile de hrană, murdăria adusă din exterior sau micile accidente din perioada de acomodare te pot face să apelezi mult mai des la aspirator sau la mop. O mare parte din murdărie rămâne concentrată în anumite zone: noroiul în apropierea intrării, fânul lângă cușcă, nisipul în jurul litierei.

    În astfel de situații, este util să ai la îndemână o perie și un făraș. Și mai eficiente sunt un aspirator vertical, un aspirator de mână, un aspirator robot sau o mătură electrică, care îți permit să elimini rapid murdăria apărută între două curățenii generale.

    Îndepărtarea părului de animale

    Părul animalelor de companie devine cu adevărat deranjant atunci când ajunge pe canapea, fotolii sau haine. O rolă de scame te ajută la îndepărtarea rapidă a firelor de păr de pe tapițerie. Pentru covoare și mochete, o mătură electrică fără fir este extrem de practică, deoarece peria rotativă desprinde eficient părul de câine și de pisică din fibrele textile.

    Pentru a reduce cantitatea de păr care ajunge pe pardoseală și mobilier, este important să îți perii animalul în mod regulat. O soluție simplă pentru haine, pături și textile este uscătorul de rufe. Dacă nu ai la îndemână o rolă de scame, o bucată de bandă adezivă este suficientă pentru îndepărtarea rapidă a firelor de păr.

    Pentru mobila tapițată sau paturile animalelor de companie, accesoriile speciale pentru aspiratoarele fără fir, cum ar fi duzele turbo, sunt potrivite dacă doriți să îndepărtați părul animalelor de companie de pe suprafețele textile.

    Curățare igienică în locuințele cu animale

    Atunci când ai animale de companie, alegerea agenților de curățare este deosebit de importantă. Animalul tău poate intra în contact direct cu reziduurile de detergent de pe pardoseli și suprafețe atunci când mănâncă sau se joacă. Multe animale sunt sensibile nu doar la substanțe, ci și la mirosuri.

    O alternativă sigură este utilizarea unui aparat de curățat cu abur pentru pardoseli precum parchetul, laminatul, gresia sau piatra. Aburul fierbinte și acțiunea mecanică a lavetelor permit o curățare profundă fără utilizarea detergenților chimici, ceea ce este ideal mai ales în zonele unde animalul mănâncă sau se odihnește.

    Urme de botic și de lăbuțe pe suprafețe netede

    Urmele de botic pe geamuri sau urmele de lăbuțe pe sticlă fac parte din viața de zi cu zi atunci când ai animale de companie. Un aspirator pentru geamuri îți ușurează considerabil munca: pulverizezi soluția de curățare, o distribui cu laveta din microfibră și aspiri apa murdară dintr-o singură mișcare.

    Curățarea covorașelor pentru captarea murdăriei

    Pentru pisicile care au acces în exterior și, cu atât mai mult, în cazul câinilor, nu există vreme rea – aceștia trebuie să iasă la aer în fiecare zi. Însă, atunci când afară este umed și noroios, acest lucru se reflectă în mod inevitabil și în interiorul locuinței. Poți curăța murdăria grosieră de pe labele câinilor direct în hol sau îi poți duce la duș, apoi îi poți usca. În general, pisicile nu te lasă să faci acest lucru. Aici intervin covorașele pentru captarea murdăriei.

    De cele mai multe ori, este suficient să așezi covorașe pentru murdărie lângă ușa de la intrare, peste care prietenii tăi patrupezi vor trebui să treacă atunci când intră în casă. În acest mod, cea mai mare parte a murdăriei este îndepărtată chiar înainte ca lăbuțele să lase urme pe pardoseală.

    Dacă, totuși, apar urme de lăbuțe pe pardoselile dure sau pe gresie, acestea pot fi îndepărtate cu ușurință folosind un mop electric.

    Atunci când plouă afară, se poate întâmpla să găsești urme de lăbuțe lăsate de pisici și câini pe covoare sau pe tapițerie. Nu trebuie însă să te grăbești să cureți imediat petele de noroi. Este suficient să lași murdăria să se usuce complet, apoi să îndepărtezi murdăria grosieră și să cureți petele de pe fibre cu apă. Dacă murdăria se dovedește a fi persistentă, poți utiliza un aspirator cu spălare prin injecție-extracție, potrivit atât pentru curățarea covoarelor, cât și pentru curățarea tapițeriei.

    Sfaturi Kärcher pentru gestionarea nisipului de la litiera pisicii în locuință

    Mizerie de la litiera pisicii? Nicio problemă

    Pisicile își îngroapă instinctiv resturile – inclusiv în litiera din locuință. În funcție de temperamentul și de cât de energică este pisica ta, granulele din litieră pot ajunge să fie împrăștiate în jurul cutiei. Aceste granule mici pot fi îndepărtate cu ușurință cu ajutorul unei mături electrice sau al unui aspirator fără fir, fără prea mult efort. Această curățare este recomandată, deoarece granulele pot zgâria pardoselile dacă se întâmplă să calci pe ele.

    Dacă vrei să împiedici împrăștierea mizeriei provenite de la litiera pisicii prin încăpere, este important, în primul rând, să alegi o litieră cu marginea orientată suficient de mult spre interior. Aceasta este o soluție sigură prin care te poți asigura că mizeria rămâne în interiorul litierei și nu ajunge pe pardoseală.

