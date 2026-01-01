Experimentează puterea inovatoare a aspiratorului DS 6 cu filtrare prin apă! Acest aspirator nu doar curăță în profunzime podelele, ci oferă și un aer proaspăt, eliminând până la 99,95% din praf din aerul evacuat. Aceasta îmbunătățește semnificativ calitatea aerului din încăpere, creând o atmosferă proaspătă și curată. Spre deosebire de aspiratoarele tradiționale cu saci de filtru, DS 6 se bazează pe puterea naturală a apei, care este vârtejită în jurul filtrului cu viteze mari. Murdăria aspirată trece prin acest vârtej de apă, fiind filtrată extrem de eficient și capturată în apă. Rezultatul este un aer proaspăt și extraordinar de curat eliberat în încăpere. Descoperă o experiență de curățare superioară și aer proaspăt cu aspiratorul DS 6!

Sistem de filtrare multiplu, cu un filtru pe bază de apă și filtru intermediar, ce poate fi spălat, inclusiv un filtru HEPA 13 (EN1822:1998) Filtrează 99,95% din praful din aer. Spațiul interior este astfel reîmprospătat, cu aer curat și plăcut. Recomandat pentru persoanele alergice. Filtru de apă Ușor de umplut și curățat. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Ergonomic Motor cu consum redus de energie Aspiră la fel de puternic ca un aparat de 1400-watt. Consum redus de energie. Rebobinarea automată a cablului Depozitarea rapidă și ușoară a cablului de alimentare, prin apăsarea unui buton. Păstrare accesorii pe aparat Toate accesoriile pot fi depozitate ușor accesibile pe aparat.