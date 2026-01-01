Accesoriu de călcat vertical cu aburi Karcher | Kärcher

Spuneți adio cutelor de pe haine! Cu dispozitivul nostru de călcat cu abur, hainele arată din nou impecabil într-o clipă. Acesta împrospătează hainele, draperiile și alte materiale textile rapid și ușoar, eliminând în același timp mirosurile neplăcute. Accesoriul pentru călcat cu abur transformă fiecare aparat de curățat cu abur Kärcher într-un generator de abur ce pătrunde în țesătură, revitalizând fibrele chiar și în cele mai adânci straturi. Condensul de apă rezultat în timpul folosirii este colectat într-un rezervor separat, ușor de golit în chiuvetă sau chiar în rezervorul aparatului de curățat cu abur.

Îndepărtează cutele rapid și ușor Aburul fierbinte oferă rezultate fără cute cu ușurință, fiabilitate și rapiditate. Atunci când lucrați cu țesături mai groase sau cute persistente, se poate aplica și mai multă căldură și presiune suplimentară cu ajutorul plăcii metalice. Reîmprospătează între spălări Aburul are un efect de neutralizare a mirosurilor, ceea ce face ca dispozitivul de îndreptare cu abur să fie perfect pentru împrospătarea țesăturilor între spălări. Ideal pentru a împrospăta o haină sau materialele textile din casă după ce au fost depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Nu este nevoie de masă de călcat Hainele pot fi puse pe un umeraș și vaporizate. Sigur și ușor de utilizat pentru toate tipurile de materiale textile Dispozitivul de călcat cu abur poate fi utilizat pentru toate articolele de îmbrăcăminte și pentru materialele textile de uz casnic. Intensitatea căldurii și a aburului este controlată de distanța dintre dispozitiv și materialul textil. Poate fi folosit chiar și pentru materiale delicate. Abur dispersat uniform pe întreaga suprafață Orificiile de evacuare a aburului sunt distribuite pe întreaga lățime a plăcii metalice pentru a asigura o distribuție uniformă a aburului și rezultate perfecte. Greutate scăzută Dispozitivul de călcat cu aburi este foarte ușor, cântărind doar 220 g, ceea ce ușurează munca chiar și pe perioade mai lungi de timp. Capacitate mare a rezervorului de apă pentru a lucra fără întrerupere În funcție de aparatul de curățat cu abur Kärcher utilizat, este disponibil un volum de apă de până la 1,5 l. Recipientul de colectare a apei integrat în dispozitiv are capacitate de aproximativ 100 ml. Aceasta este suficientă pentru aproximativ cinci sau șase articole de îmbrăcăminte. Recipientul poate fi golit în orice moment.