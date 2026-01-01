Accesoriu de călcat vertical cu aburi Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.863-332.0Dispozitivul de călcat cu aburi este un accesoriu potrivit pentru toate aparatele de curățat cu abur cu pistol de la Kärcher. Îndepărtează cutele hainelor folosind aburul. De asemenea, ideal pentru revigorarea altor materiale textile.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
136 x 103 x 92
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Manual de utilizare
Domenii de utilizare