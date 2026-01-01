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    Accesoriu de călcat vertical cu aburi Karcher | Kärcher

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    Duza Kärcher pentru curățare, neagră cu detalii galbene, având orificii pentru dispersia apei.

    Accesoriu de călcat vertical cu aburi

    Cod produs: 2.863-332.0

    Dispozitivul de călcat cu aburi este un accesoriu potrivit pentru toate aparatele de curățat cu abur cu pistol de la Kärcher. Îndepărtează cutele hainelor folosind aburul. De asemenea, ideal pentru revigorarea altor materiale textile.