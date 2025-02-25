    Trimmer pentru gazon cu acumulator

    Trimmerele de gazon Kärcher oferă tăiere precisă la margini, colțuri și zone înguste. Designul ergonomic al mânerului asigură o postură confortabilă.

    Caracteristicile trimmerului de gazon cu acumulator

    Reglarea automată a firului de tăiere din nailon

    La tunderea ierbii, motorul puternic și reglarea automată a firului de nailon al trimmerului asigură un rezultat de tăiere perfect. Pur și simplu introduceți bobina în partea inferioară a tamburului și trimmerul de gazon fără fir poate fi utilizat pentru grădinărit. Dacă firul se consumă în timpul procesului, îl poți reajusta automat prin simpla apăsare a comutatorului de pe dispozitiv.

    Firul de tăiere din nailon răsucit asigură o tăiere precisă

    Firul de tuns din nailon răsucit asigură o tăiere precisă atunci când tunzi iarba. Acest lucru permite o tundere a gazonului precisă, în special în apropierea marginilor gazonului și în locuri greu accesibile.

    Utilizarea opțională a lamei de tăiere pentru sarcini dificile

    Trimmerul de tuns gazonul cu acumulator este adecvat nu numai pentru tunderea marginilor de gazon, ci și pentru suprafețe mai mari sau vegetație spontană. Opțional, lamele trimmerului pot fi utilizate pentru sarcini dificile, cum ar fi creșterea abundentă a vegetației sălbatice sau a buruienilor.

    Acumulator interschimbabil

    Datorită acumulatorului interschimbabil, pasionații de grădină pot începe lucrul imediat, fără nenumărate cabluri prelungitoare.

    Tăiere precisă

    Cu ajutorul firului reglabil și a introducerii opționale a lamei de tăiere, trimmerul cu acumulator este potrivit atât pentru iarba înaltă, cât și pentru vegetația sălbatică. De asemenea, firul asigură o tăiere precisă, astfel încât iarba de pe marginile unei terase sau ale unei borduri de piatră poate fi tăiată la lungimea dorită rapid și ușor.

    Ușor și la îndemână

    Greutatea redusă îl face, de asemenea, deosebit de ușor de utilizat în viața de zi cu zi. Astfel, chiar și peluzele mari pot fi pregătite pentru sezonul de grădinărit în cel mai scurt timp.

    Tăiere ergonomică

    Adesea, condițiile trebuie să fie adaptate la zonele în care se lucrează. Spațiile deschise nu sunt întotdeauna garantate. Capul trimmerului de la LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 poate fi ajustat rapid și ușor pentru tunderea ierbii de sub o bancă joasă de grădină.

    Protecția plantelor

    Pentru a evita deteriorarea accidentală a florilor și copacilor, apărătoarea pliabilă de pe modelele LTR 36-33, LTR 3-18 Dual și LTR 18-30 protejează plantele atunci când le tunzi. Astfel, straturile de flori sunt protejate în mod optim și poți sta liniștit atunci când lucrezi de-a lungul marginilor gazonului.

    Capac de protecție

    La tunderea gazonului, iarba, mușchiul și buruienile sunt tăiate la viteze mari. Capacul de protecție al trimmerului de gazon cu acumulator protejează utilizatorul de resturile de iarbă care zboară.

    Avantajele trimmerului cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set

    Toate grădinile au zone care sunt imposibil de atins cu o mașină de tuns iarba. Cu LTR 3-18 Dual Battery Set acest lucru devine posibil. Cu o putere dublă a acumulatorului, puteți tăia eficient și delicat chiar și vegetația pretențioasă, până la marginea gazonului.

    Tăiere precisă

    Firul de nailon al trimmerului de gazon cu reglare automată a liniei asigură întotdeauna o margine de gazon curată și netedă. Spre deosebire de alte dispozitive cu lamă metalică, firul permite, de asemenea, lucrul aproape de marginile de cărămidă. Acest lucru nu numai că reduce riscul producerii de scântei, dar asigură, de asemenea, o tranziție fără cusur de la gazon la terasă.

    Vedere clară asupra împrejurimilor

    Trimmerul este echipat cu tehnologia Real Time. Afișajul LCD integrat în acumulator arată timpul de funcționare rămas în minute și capacitatea acumulatorului în timp real atunci când este utilizat.

    Lucru ergonomic

    Datorită mânerului telescopic variabil, a celui de-al doilea mâner și a curelei de umăr, lucrările de grădinărit pot fi finalizate cu trimmerul pentru gazon LTR 3-18 în mod ergonomic, fără a supune spatele unei solicitări nejustificate. Băncile de grădină de pe o suprafață mare de gazon nu trebuie să fie îndepărtate atunci când se tunde gazonul. Pasionații de grădină pot regla rapid și confortabil unghiul de înclinare a capului trimmerului și astfel pot tăia iarba și sub obstacolele joase (LTR 3-18 și LTR 18-30).

    Protecție practică pentru plante

    Tăiere atentă pe lângă flori și copaci fără a le deteriora.

    Două baterii de 18 V pentru motorul puternic de 36 V

    Motor puternic de 36 V

    Motorul puternic de 36 V își obține energia necesară din doi acumulatori litiu-ion de 18 V și oferă performanțe impresionante.

    Cap de tăiere reglabil

    Soluție ergonomică pentru tundere, inclusiv sub obstacole joase, cum ar fi băncile de grădină.

    Mâner telescopic

    Se adaptează în funcție de înălțimea ta, pentru o poziție de lucru dreaptă, care reduce solicitarea spatelui și riscul de accidentare.

    Mâner secundar reglabil

    Unghiul mânerului secundar poate fi reglat fără unelte, pentru o poziție de lucru ergonomică și relaxată.

    Curea de umăr reglabilă

    Îți permite să lucrezi confortabil chiar și pe perioade mai lungi, menținând o poziție ergonomică pe toată durata utilizării.

    Mâner cauciucat

    Mâner cauciucat pentru o prindere sigură și un plus de confort în utilizare.

    Kärcher Battery Power 18 V

    Trimmer pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery Set

    LTR 18-25 Battery Set se potrivește ergonomic în mâna utilizatorului și, cu un diametru de tăiere de 25 cm, poate ajunge fără efort în toate colțurile și locurile înguste din grădină pentru a tunde gazonul cu precizie.

    Tensiune acumulator: 18 V
    Diametru de tăiere: 25 cm
    Viteză: 9,500 rpm
    Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
    Randament per încărcare acumulator*: 300 m

    * Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

    Trimmer pentru gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery Set

    Tundere convenabilă a gazonului cu LTR 18-30 Battery Set. Unghiul său de înclinare reglabil face posibilă tunderea chiar și sub obstacolele joase.

    Tensiune acumulator: 18 V
    Diametru de tăiere: 30 cm
    Viteză: 7,800 rpm
    Diametrul firului de tăiere: 1.6 mm
    Randament per încărcare acumulator*: 350 m

    * Performanță maximă cu un acumulator interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

    Trimmer pentru gazon cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set

    Puternic, eficient și confortabil - motorul de înaltă performanță de 36 V alimentat de doi acumulatori de 18 V face tăierea gazonului foarte ușoară. De asemenea, este foarte eficient pe iarba înaltă.

    Tensiune acumulator: 2 x 18 V = motor 36 V
    Diametru de tăiere: 30 cm
    Viteză: 7400 rpm
    Diametrul firului de tăiere: 1,6 mm
    Randament per încărcare acumulator*: 600 m

    * Performanță maximă cu 2 acumulatori interschimbabili Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah.

