Mașini de tuns iarba cu acumulator

Mașini de tuns iarba Kärcher 18V și 36V cu acumulator interschimbabil: puternice, manevrabile, fără cablu. Seturi cu acumulator 5.0 Ah și încărcător rapid.
Motorul fără perii este foarte puternic și asigură o durată de viață mai lungă a dispozitivului. Chiar și după utilizare frecventă, eficiența rămâne ridicată, deoarece motorul are urme minime de uzură și nu necesită întreținere.
Tundere eficientă și timp de funcționare optimizat al acumulatorului. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile gazonului în timpul cositului.
Doi în unu: cu kitul de mulcire iarba tăiată poate fi împrăștiată pe gazon ca îngrășământ natural într-un singur pas. În același timp, gazonul este întreținut în mod optim în timpul cositului.
Mașina de tuns gazonul cu acumulator este echipată cu piepteni suplimentari pentru tunderea până la margini. Aceștia colectează spre lamă iarba care crește aproape de marginea straturilor de flori sau a teraselor, asigurând o tundere curată fără efort suplimentar.
Libertate maximă de mișcare și flexibilitate: acumulatorul interschimbabil elimină complet nevoia unui cablu prelungitor.
Datorită poziționării optime a acumulatorilor în mașina de tuns iarba și tehnologiei Real Time Technology, autonomia rămasă este afișată în timpul tunderii (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Înălțimea mânerului este reglabilă și poate fi adaptată la înălțimea operatorului.
Mânerul cu înveliș din spumă asigură o prindere confortabilă și sigură ( LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Mânerul de pornire asigură o poziționare confortabilă a mâinii, pe lateral sau deasupra, pentru a răspunde nevoilor operatorului (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Echipată cu doi acumulatori de 18 V conectați în serie pentru a alimenta un motor puternic de 36 V (LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
În condiții ideale, un gazon poate crește cu până la 6 centimetri în fiecare săptămână. Cu toate acestea, firele de iarbă cresc în ritmuri diferite, rezultând lungimi diferite ale lamei.
La mașinile de tuns iarba cu acumulator, în funcție de model, înălțimea de tăiere poate fi setată la 4, 5 sau 6 niveluri cu o singură mișcare.
Sacul de colectare a ierbii poate fi umplut până la 95% datorită sistemului optimizat al fluxului de aer. Astfel, tunderea poate fi efectuată pentru o perioadă mai lungă de timp, fără întreruperi, deoarece sacul de colectare nu trebuie golit atât de des.
Clapeta sacului colector se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual și LMO 5-18 Dual).
Poate fi pliată pentru a economisi spațiu.
Mânerul de transport integrat permite transportarea fără efort a mașinii.
Alimentată de doi acumulatori de 18 V și un motor fără perii de 36 V, mașina de tuns iarba LMO 5-18 Dual face față cu ușurință peluzelor mari de până la 550 de metri pătrați. Ușoară și manevrabilă, poate fi împinsă fără efort pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 41 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată central pe șase niveluri, între 25 și 70 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului și funcției iPower, viteza se adaptează automat la condițiile ierbii în timpul cositului.
Cu motor fără perii: mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18, ușoară și manevrabilă, cu lățime de tăiere de 32 cm, este deosebit de practică pentru peluzele mici, de până la 250 m².
Tensiune acumulator: 18 V
Lățimea de tăiere: 32 cm
Înălțimea de tăiere: 25-60 mm
Capacitate sac colector: 30 l
Performanță per încărcare acumulator*: 250 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
Mașină de tuns iarba ușoară și manevrabilă cu acumulator de 18 V, cu motor puternic, fără perii și o lățime de tăiere de 34 cm. Setul de acumulatori LMO 3-18 cu acumulator Kärcher de 18 V/5,0 Ah este potrivit pentru peluze de până la 350 m².
Tensiune acumulator: 18 V
Tensiune motor: 18 V
Lățime de tăiere: 34 cm
Înălțimea de tăiere: 25–60 mm
Capacitate sac colector: 35 l
Performanță per încărcare acumulator:* 350 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
Puternică și foarte manevrabilă: alimentată de doi acumulatori de 18 V și un motor fără perii de 36 V, modelul LMO 4-18 Dual este ideal pentru peluze de până la 450 m².
Tensiune acumulator: 2 × 18 V
Tensiune motor: 36 V
Lățime de tăiere: 37 cm
Înălțimea de tăiere: 25–65 mm
Capacitate sac colector: 40 l
Performanță per încărcare acumulator:* 450 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
Cu o putere de două ori mai mare: motorul puternic de 36 V este acționat de doi acumulatori de 18 V - ideală pentru tunderea peluzelor de până la 550 m².
Tensiune acumulator: 2 × 18 V
Tensiune motor: 36 V
Lățime de tăiere: 41 cm
Înălțimea de tăiere: 25–70 mm
Capacitate sac colector: 45 l
Performanță per încărcare acumulator:* 550 m²
* Performanță maximă datorită acumulatorului interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V/5.0 Ah.
Un adevărat univers al puterii pe acumulator: bateria Kärcher Battery Power 18 V este compatibilă cu toate echipamentele Kärcher de 18 V, atât din gama Home & Garden, cât și din gama Kärcher Professional.