    DRUJBĂ CU ACUMULATOR

    Întreținerea și tăierea arborilor: drujbele electrice Kärcher impresionează în toate disciplinele prin ușurința de utilizare și rapiditatea lanțului.

    Drujbă cu acumulator în acțiune

    Caracteristicile drujbei electrice cu acumulator

    Tensionarea lanțului fără efort prin intermediul manerului rotativ.

    Reglarea tensiunii lanțului drujbei electrice
    Lubrifierea automată a lanțului

    Lubrifierea automată a lanțului pentru o întreținere redusă.

    Motor fără perii pentru o durată de viață prelungită.

    Drujbă electrică cu motor fără perii
    Opritor pentru ghidare sigură și tăieri precise

    Opritor pentru ghidare sigură și tăieri precise.

    Siguranță maximă în timpul folosirii drujbei electrice

    Siguranță maximă în caz de efect de recul cauzat de oprirea bruscă a lanțului.

    Nivelul uleiului la vedere printr-o fereastră transparentă

    Nivelul uleiului poate fi verificat oricând printr-o fereastră de inspecție transparentă.

    Beneficiile unei drujbe cu acumulator

    Pentru drujba electrică cu acumulator CNS 36-35, chiar și trunchiurile de arbori nu reprezintă nicio problemă datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere. Sistemul de tensionare a lanțului fără scule și lubrifierea automată a lanțului fac funcționarea extrem de ușoară - indiferent dacă sunteți profesioniști sau începători. Datorită frânei de lanț și a sistemului cu două comutatoare, siguranța în timpul utilizării este întotdeauna garantată.

    Drujbă cu acumulator CNS 36-35 Battery

    Protecție împotriva reculului

    Lanțul este oprit imediat dacă se produce recul.

    Blocaj de siguranță

    Împiedică pornirea neinteționată a drujbei.

    36 V Kärcher Battery Power

    Drujba electrică CNS 36-35 poate fi operată cu orice acumulator de 36 V de la Karcher și oferă utilizatorului libertate completă de mișcare.

    Lubrificare automată a lanțului

    Pentru o întreținere redusă a drujbei.

    Gheară de sprijin

    Ghidare sigură și tăieri precise, deoarece drujba se sprijină ferm pe materialul care urmează să fie tăiat.

    Rezervor de ulei transparent

    Nivelul uleiului poate fi verificat în orice moment prin fereastra de inspecție transparentă.

    Caracteristicile ferăstrăului cu braț telescopic

    Reglarea ușoară a tensiunii lanțului cu imbus.

    Reglare ușoară a lanțului pe fierăstrăul cu braț telescopic
    Lubrificare automată a lanțului fierăstrăului cu braț telescopic

    Uzură și întreținere redusă datorită lubrifierii automate a lanțului.

    Cu o extensie ușoară cu inserție din fibră de sticlă, ramurile cu o înălțime de până la 4 metri pot fi tăiate fără probleme.

    Extensie de până la 4 metri pentru fierăstrăul cu braț telescopic
    Depozitare facilă pentru fierăstrăul cu braț telescopic

    Fierăstrăul cu braț telescopic poate fi demontat în 3 părți și depozitat într-un spațiu redus.

    Distribuție optimă a greutății fierăstrăului cu braț telescopic

    Distribuție optimă a greutății pentru a lucra fără oboseală, datorită curelei de umăr.

    Unghiul lamei de 30° pentru tăieri facile la înălțime

    Unghiul lamei de 30° pentru a lucra mai ușor de jos.

    Avantajele fierăstrăului cu braț telescopic

    Acolo unde drujbele clasice ajung cu dificultate, ferăstrăul telescopic cu acumulator de la Kärcher are un avantaj clar. Acesta permite tăierea ușoară și sigură a crengilor greu accesibile, la înălțimi de până la 4 metri.

    Battery-powered pole saw

    Prelungitor

    Prelungitorul ușor din fibră de sticlă poate fi folosit pentru a tăia ramuri aflate la o înalțime de până la 4 metri..

    Curea de umăr practică

    Distribuția optimă a greutății previne tensiunea din umerele și brațele utilizatorului. Ideal pentru a lucra perioade îndelungate.

    Blocaj de siguranță

    Previne pornirea neintenționată.

    Ferăstrăul telescopic poate fi utilizat cu toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 18 V.

    18 V Kärcher Battery Power

    Drujbă cu acumulator CNS 18-30 Battery

    Ușor de manevrat, multifunctional, perfect pentru intreținerea copacilor: fierăstrăul cu acumulator CNS 18-30 Battery cu sistem simplificat de tensionare a lanțului.

    Tensiune: 18 V
    Lungime de tăiere: 30 cm
    Viteza lanțului: 10 m/s
    Capacitatea rezervorului de ulei: 200 ml
    Randament per acumulator încărcat*: 35 tăieri (10 cm diametru)
    Tensionarea lanțului fără scule: Da
    Lubrifiere automată a lanțului: Da
    Motor fără perii: Da

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    Ferăstrău telescopic PSW 18-20 Battery

    Ferăstrăul cu braț telescopic PSW 18-20 Battery poate ajunge la ramurile înalte până la 4 metri.

    Tensiune: 18 V
    Lungime de tăiere: 20 cm
    Viteza lanțului: 5.5 m/s
    Capacitatea rezervorului de ulei: 50 ml
    Randament per acumulator încărcat*: 80 tăieri (diametru 5 cm)
    Tensionarea lanțului fără scule: Nu
    Lubrifiere automată a lanțului: Da
    Motor fără perii: Nu

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    36 V Kärcher Battery Power

    Drujbă cu acumulator CNS 36-35 Battery

    Cu viteză mare a lanțului și lugime mare de tăiere: Drujba cu acumulator CNS 36-35 este ideală pentru sarcini solicitante de tăiere.

    Tensiune: 36 V
    Lungime de tăiere: 35 cm
    Viteza lanțului: 21 m/s
    Capacitatea rezervorului de ulei: 190 ml
    Randament per acumulator încărcat*: 100 tăieri (diametru 10 cm)
    Tensionarea lanțului fără scule: Da
    Lubrifiere automată a lanțului: Da
    Motor fără perii: Da

    * Randament maxim cu un acumulator interschimbabil 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    Platformele de acumulatori Kärcher Battery Power

    Platforma de acumulatori Karcher Battery Power 18 V

    Aici găsești toate echipamentele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 18 V.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V

    Aici găsești toate echipamentele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V.

