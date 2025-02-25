    Clește cu acumulator și ferăstrău pentru crengi

    Cleștele pentru crengi cu acumulator Kärcher taie ramuri și tulpini ușor, fără efort. Ideal pentru tufe, arbuști și copaci. Cu extensie telescopică opțională.

    Tăiere crengilor cu fierăstrăul cu acumulator pentru crengi

    Ferăstrău cu acumulator pentru crengi

    Ferăstrăul cu acumulator pentru crengi PGS 4-18 de la Kärcher este proiectat să taie crengi cu diametrul de până la 80 de milimetri. Accesoriul detașabil pentru fixarea crengilor de pe ferăstrău îl face sigur și ușor de utilizat și previne alunecarea. Lama ferăstrăului premium fabricată în Germania poate fi înlocuită fără a fi nevoie de unelte. Iar cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachet), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor. Toate acestea fac din PGS 4-18 o unealtă multifuncțională care combină într-un singur produs caracteristicile uneltelor de grădină și ale uneltelor electrice, cum ar fi ferăstrăul circular, ferăstrăul alternativ și clește pentru crengi.

    Caracteristicile ferăstrăului pentru crengi

    Lamă premium produsă în Germania

    Lama premium a ferăstrăului fabricată în Germania asigură performanțe optime de tăiere.

    Schimbarea lamei fără unelte suplimentare

    Schimbare rapidă și ușoară a lamei, fără a fi nevoie de unelte suplimentare.

    Dispozitiv de prindere detașabil pentru ramuri, pentru o fixare sigură

    Accesoriul de fixare a crengilor asigură o prindere sigură, chiar și la utilizarea cu o singură mână.

    Mâner de cauciuc pentru confort maxim

    Mânerul din cauciuc asigură confort maxim, chiar și atunci când se lucrează pe perioade îndelungate.

    Extensie telescopică pentru înălțimi de până la 3.5 metri

    Extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional permite utilizatorilor să lucreze la o înălțime de până la 3,5 metri.

    Clește cu acumulator pentru crengi

    Tăierea crengilor este acum mai ușoară ca niciodată - cleștele pentru crengi cu acumulator cu lama sa de înaltă calitate poate fi utilizat pentru a tăia crengi cu diametrul de până la 2,5 cm fără a fi nevoie de forță și fără a le deteriora. Lama are două tăișuri ascuțite care trec unul peste ceălalt, asigurând astfel o tăiere curată și precisă. Prin urmare, cleștele pentru crengi este potrivit și pentru plantele sensibile la tăiere. Cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachet), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.

    Caracteristicile cleștelui pentru crengi

    Tăieri precise și delicate cu lama bypass.

    Tăierea ramurilor se face fără forță, doar cu o apăsare de buton

    Nu este nevoie de forță - tăierea ramurilor se face foarte ușor prin simpla apăsare a unui buton.

    Mâner cauciucat pentru confort maxim

    Mâner cauciucat pentru confort maxim - în special atunci când lucrați timp îndelungat.

    Extensie telescopică pentru TLO 2-18

    Extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional permite utilizatorilor să lucreze la o înălțime de până la 3,5 metri.

    Utilizare sigură mulțumită siguranței de deblocare

    Aplicare sigură datorită funcției de blocare de siguranță. Împiedică pornirea neintenționată a mașinii de tăiat copaci.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power

    Cleștele pentru crengi cu acumulator TLO 2-18 Battery și ferăstrăul pentru toaletare PGS 4-18 fac parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 18 V. Descoperă gama completă de produse și vezi ce alte echipamente sunt compatibile cu acumulatorul tău Kärcher Battery Power de 18 V.

