    Irigarea automată a grădinii: sisteme și avantaje

    Un gazon verde și bogat, rânduri magnifice de straturi, un covor multicolor de flori – visul fiecărui iubitor de grădină în timpul verii! Dar un profesionist știe că, deși a avea un paradis verde în grădină este un hobby și o pasiune, implică, de asemenea, foarte multă muncă. În special, udarea plantelor și a gazonului necesită mult timp și energie în fiecare zi în lunile calde. Prin utilizarea unui sistem automat de irigare, poți scăpa de acest proces consumator de timp și poți face și economii însemnate de apă. Mai jos vei găsi o imagine de ansamblu a diferitelor sisteme, precum și modul în care funcționează irigarea automată cu apă subterană sau apă de ploaie.

    Avantajele irigării automate a grădinii

    Avantajele unui sistem automat de udare a grădinii pot fi enumerate pe scurt: în comparație cu udarea folosind o stropitoare sau pistoale tradiționale de pulverizare, poți economisi foarte mult timp cu un sistem de irigare. În plus, această metodă economisește apă și conservă mai multe resurse decât udarea grădinii cu apă de la robinet, manual. Poți uda grădina în mod eficient folosind aspersoare reglabile individual și regulatoare cu programare sau ceasuri de udat. Acest lucru face ca peluzele, plantele și tufișurile să fie udate manual sau în mod direcționat, în conformitate cu un program de udare reglabil individual, chiar și atunci când ești la serviciu sau în vacanță. Un alt avantaj este faptul că udarea automată, de exemplu folosind apa de ploaie sau apa subterană, nu consumă apă potabilă valoroasă. Apa de ploaie poate fi colectată printr-o cisternă sau un butoi și este apoi conectată la sistemul automat de irigare, folosind o pompă de suprapresiune și un sistem de furtunuri. Desigur, același lucru este valabil și pentru apa subterană sau apa din puțuri, care poate fi distribuită eficient în grădină cu o pompă de grădină.

    Irigarea automată: controlată manual sau de calculator

    Dacă ai în vedere achiziționarea unui sistem de irigare, trebuie clarificate mai întâi câteva aspecte. Nu este suficient să îți dorești să înveți cum funcționează irigarea automată și ce sisteme există. Depinde și de calitatea și suprafața grădinii tale. De exemplu, există întrebări cu privire la ce fel de sistem de furtunuri este potrivit și ce sursă de apă vrei să folosești, ca să uzi în mod dedicat straturile de flori, gardurile vii și peluzele. Există, de asemenea, diferite tipuri de regulatoare cu programare pentru udare. Este important să ții cont de următoarele indicații: dacă ai răspuns singur la aceste întrebări fundamentale, cea mai mare parte a „muncii” a fost făcută. Instalarea sistemului de irigare este necomplicată și durează doar câteva minute.

    Cum funcționează irigarea automată?

    În esență, ai trei opțiuni de irigare automată. Pentru început, poate fi suficient un sistem modern de furtunuri care distribuie apă prin aspersoare cu funcționare automată. Această variantă este ieftină și nu necesită o planificare laborioasă, deoarece dispozitivele mobile și individual reglabile pot fi amplasate în zona dorită din grădină în orice moment, dacă este necesar. Așadar, economisești deja mult timp și poți folosi acest timp ca să ai grijă de familie și gospodărie sau ca să faci alte treburi pe lângă casă. Datorită sistemelor flexibile de conectare a aspersoarelor, în unele cazuri pot fi conectate mai multe aspersoare între ele.

    Dar dacă nu mai este vorba doar despre suprafețe mari de gazon, ci vrei mai degrabă să uzi straturi de flori și plante, de exemplu, într-o manieră direcționată, este necesar un sistem inteligent de irigare, care să ude fiecare plantă în mod individual și în funcție de nevoi. Aici se folosește metoda de irigare prin picurare. Apa este ghidată către numeroase duze și microduze de picurare și pulverizare printr-un furtun, astfel încât plantele să fie udate nu doar eficient, ci mai presus de toate într-un mod care conservă resursele și reglează cantitățile. Prin combinația de duze fine de picurare și microduze de pulverizare, plantele pot fi udate individual într-o manieră direcționată sau poate fi udat întregul strat folosind diferite modele de pulverizare. Când vine vorba de irigare, există furtunuri picurătoare dezvoltate în acest scop, pe care le așezi pe strat sau în jurul lui ca pe un furtun tradițional. Instalarea este rapidă datorită instrucțiunilor pas cu pas furnizate. Tai furtunurile după cum este necesar, folosind racordurile furnizate împreună cu acestea ca să extinzi sistemul după cum ai nevoie. Duzele de picurare și microduzele de pulverizare sunt instalate pe furtunul din sistem, care se fixează în pământ în locul dorit, folosind țărușe pentru fixarea furtunurilor. Extrem de practic: microduzele de pulverizare pot fi reglate individual prin intermediul unui controler.

    Dacă grădina trebuie pregătită pentru iarnă, duzele și adaptoarele sistemului de irigare pot fi deșurubate foarte rapid. Sistemul trebuie demontat complet și depozitat pe timpul iernii într-un loc ferit de îngheț.

    Ce sursă de apă folosești pentru udarea grădinii?

    Indiferent dacă vrei să uzi plantele, straturile și florile manual sau să folosești un sistem automat de irigare, întrebarea cu privire la sursa de apă rămâne valabilă. Cea mai la îndemână opțiune este să folosești apa de la robinet, conectând furtunul de grădină sau sistemul de irigare la rețeaua de apă de acasă. Însă unii proprietari de grădină ar putea dori să folosească o sursă alternativă de apă. În acest sens, merită să ai în vedere un sistem de irigare cu apă subterană sau cu apă dintr-un puț, ori irigarea automată a grădinii cu apă de ploaie.

    Dacă ai o grădină mare, poți lua în considerare și construirea unui puț, ca să folosești apa subterană colectată sau apa de ploaie la udarea grădinii. Este adevărat că această variantă implică unele costuri inițiale, dar va deveni profitabilă în câțiva ani. Colectarea apei de ploaie în cisterne și rezervoare de colectare și distribuirea acesteia către sistemul de irigare și, în cele din urmă, în grădină, folosind pompe de suprapresiune este, de asemenea, potrivită în acest scop.

    Clasa premium: irigare automată folosind un regulator cu programare

    Dacă vrei să ai grădina udată complet automat, te poți baza pe sistemele automate pentru udare. Chiar și atunci când ești în vacanță sau la serviciu, nu mai trebuie să îți faci griji că florile tale primesc prea puțină apă. Poți seta dinainte pe dispozitiv un interval de udare, permițând udarea grădinii conform unui program prestabilit și în mod complet automat.

    Iată cum funcționează acest sistem. Regulatorul cu programare pentru udare este conectat la sursa de alimentare cu apă de acasă, așa cum ai văzut și la alte sisteme de irigare. În funcție de model, poți conecta unul până la trei sisteme de distribuție. Dacă vrei, de exemplu, un ceas de udare, poți seta doar manual intervalul de udare. După maximum 2 ore, sau mai devreme dacă este necesar, udarea se oprește automat.

    Poți obține și mai multă independență folosind un sistem automat pentru udare. Acesta nu doar că asigură udarea automată a grădinii o dată pe zi, sau de mai multe ori dacă este necesar, ci măsoară și umiditatea din sol printr-un senzor. Semnalul este transmis către unitatea centrală fără fir, prin urmare irigarea începe și se termină în funcție de setările prestabilite – acesta este modul modern și eficient de irigare a grădinii.

