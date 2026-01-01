Avantajele irigării automate a grădinii
Avantajele unui sistem automat de udare a grădinii pot fi enumerate pe scurt: în comparație cu udarea folosind o stropitoare sau pistoale tradiționale de pulverizare, poți economisi foarte mult timp cu un sistem de irigare. În plus, această metodă economisește apă și conservă mai multe resurse decât udarea grădinii cu apă de la robinet, manual. Poți uda grădina în mod eficient folosind aspersoare reglabile individual și regulatoare cu programare sau ceasuri de udat. Acest lucru face ca peluzele, plantele și tufișurile să fie udate manual sau în mod direcționat, în conformitate cu un program de udare reglabil individual, chiar și atunci când ești la serviciu sau în vacanță. Un alt avantaj este faptul că udarea automată, de exemplu folosind apa de ploaie sau apa subterană, nu consumă apă potabilă valoroasă. Apa de ploaie poate fi colectată printr-o cisternă sau un butoi și este apoi conectată la sistemul automat de irigare, folosind o pompă de suprapresiune și un sistem de furtunuri. Desigur, același lucru este valabil și pentru apa subterană sau apa din puțuri, care poate fi distribuită eficient în grădină cu o pompă de grădină.