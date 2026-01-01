Dacă vrei să ai grădina udată complet automat, te poți baza pe sistemele automate pentru udare. Chiar și atunci când ești în vacanță sau la serviciu, nu mai trebuie să îți faci griji că florile tale primesc prea puțină apă. Poți seta dinainte pe dispozitiv un interval de udare, permițând udarea grădinii conform unui program prestabilit și în mod complet automat.

Iată cum funcționează acest sistem. Regulatorul cu programare pentru udare este conectat la sursa de alimentare cu apă de acasă, așa cum ai văzut și la alte sisteme de irigare. În funcție de model, poți conecta unul până la trei sisteme de distribuție. Dacă vrei, de exemplu, un ceas de udare, poți seta doar manual intervalul de udare. După maximum 2 ore, sau mai devreme dacă este necesar, udarea se oprește automat.

Poți obține și mai multă independență folosind un sistem automat pentru udare. Acesta nu doar că asigură udarea automată a grădinii o dată pe zi, sau de mai multe ori dacă este necesar, ci măsoară și umiditatea din sol printr-un senzor. Semnalul este transmis către unitatea centrală fără fir, prin urmare irigarea începe și se termină în funcție de setările prestabilite – acesta este modul modern și eficient de irigare a grădinii.