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    Set de perii pentru rosturi Karcher | Kärcher

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    Patru perii negre Kärcher dispuse pe fundal alb, fiecare având peri rigizi și un suport circular pentru atașare.

    Set de perii pentru rosturi

    Cod produs: 2.863-324.0

    Curățarea fără efort și eficientă a rosturilor, totul fără substanțe chimice: Setul practic cuprinde patru perii perfecte pentru curățarea rosturilor de gresie și faianță.