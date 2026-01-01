Set de perii pentru rosturi Karcher | Kärcher

Setul de perii ajută la curățarea rosturilor de gresie din baie sau bucătărie. Forma periilor este perfect adaptată pentru spatiile dintre placile de gresie și faianță. Curatare fără a folosi substanțe chimice.

Material de înaltă calitate al periilor Îndepărtează ușor murdăria persistentă Durată lungă de viață datorită uzurii mai lente a perilor.