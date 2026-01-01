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    Curățarea căzii și a dușului – îndepărtarea depunerilor | Kärcher

    CURĂȚAREA CĂZII ȘI A DUȘULUI

    Cu trecerea timpului, murdăria persistentă se depune pe ceramică, gresie, pe cabina de duș și pe cadă. Aceste depuneri de săpun se formează prin combinarea apei care conține calcar cu săpunul și, de multe ori, nu pot fi îndepărtate cu ajutorul detergenților obișnuiți din comerț. Însă, folosind echipamentele potrivite și câteva trucuri simple, poți obține rezultate foarte bune.

    Sfaturi Kärcher pentru curățare dușului

    Cum se formează depunerile de săpun?

    Depunerile de săpun apar atunci când acizii grași din săpunul convențional reacționează cu mineralele din apa dură. De fiecare dată când folosești produse de îngrijire precum șamponul sau gelul de duș în cadă ori la duș, aceste reziduuri se depun treptat, formând un strat unsuros, ușor uleios, pe gresie, pe suprafețele ceramice, pe sticlă și pe plastic

    Apa simplă nu este suficientă pentru a îndepărta acest strat, iar chiar și după curățarea cu detergenți standard rămâne adesea o peliculă fină la suprafață. În astfel de situații, un detergent special este cea mai eficientă opțiune. Dacă preferi să eviți produsele dedicate, murdăria persistentă poate fi îndepărtată și cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur sau folosind soluții de uz casnic.

    Care sunt soluțiile casnice eficiente pentru curățarea căzii și a dușului?

    Oțetul combinat cu detergentul de vase formează un amestec eficient împotriva depunerilor de săpun. Amestecă cele două ingrediente cu apă într-un recipient sau într-o sticlă cu pulverizator. Aplică soluția în cantitate generoasă, folosind un burete sau pulverizatorul, și las-o să acționeze câteva minute. Apoi freacă bine pentru a îndepărta reziduurile și clătește suprafețele cu apă curată.

    Suprafețele din sticlă pot fi lustruite ulterior cu un detergent pentru geamuri sau curățate cu ajutorul aburului. Reține că finisajele accesoriilor sunt adesea sensibile la acizi, așa că nu lăsa amestecul să acționeze prea mult timp și clătește bine cu apă proaspătă.

    Ca alternativă la oțet, poți folosi acid citric. Dizolvă 3–5 linguri într-un litru de apă și tratează suprafețele cu această soluție. Avantajul acidului citric este că nu are miros, spre deosebire de oțet.

    În loc de detergent de vase, poți utiliza praf de copt sau bicarbonat de sodiu. Adaugă suficient oțet pentru a obține o pastă, aplic-o pe zonele murdare și las-o să acționeze timp de 10–15 minute. Apoi freacă cu un burete până când depunerile se dizolvă și clătește cu apă curată.

    Atenție: plăcile din piatră sunt sensibile la acizi. Nu folosi oțet sau acid citric pe aceste suprafețe.

    Soluții casnice pentru curățarea dușului și a căzii

    Cum îndepărtezi depunerile de săpun cu detergent?

    Depunerile de săpun pot fi îndepărtate eficient cu detergenți dedicați, însă este important să respecți câțiva pași:

    1. Umezești mai întâi rosturile prin ștergere cu apă, pentru a preveni absorbția detergentului.
    2. Îndepărtezi excesul de apă de pe plăci, pentru a evita diluarea detergentului; un aspirator pentru geamuri este util în acest sens.
    3. Aplici un detergent alcalin, nediluat, pe suprafață, folosind un burete moale care nu zgârie, și îl lași să acționeze timp de 3–5 minute. Alternativ, poți folosi un detergent pentru obiecte sanitare.
    4. Freci din nou suprafața, apoi clătești bine cu apă curată până când nu mai rămân reziduuri.
    Uscarea căzii cu o lavetă din microfibră

    Cum previi acumularea depunerilor de săpun și calcar?

    Depunerile de calcar și săpun sunt mult mai ușor de prevenit decât de îndepărtat. Dacă cureți regulat și respecți câteva obiceiuri simple, eviți curățarea dificilă mai târziu:

    • Clătești toate suprafețele cu apă rece după fiecare duș sau baie, pentru a îndepărta imediat reziduurile de săpun
    • Uscă pereții cabinei de duș sau cada după utilizare, folosind o lavetă, o racletă cu margine de cauciuc sau un aspirator pentru geamuri
    • Dacă folosești o perdea de duș, o scuturi și o lași să se usuce după fiecare utilizare
    • Ștergi accesoriile cu o lavetă din microfibră pentru a preveni depunerile de calcar
    • Aceste măsuri ajută și la prevenirea apariției mucegaiului în băile cu umiditate ridicată

    Ce produse sunt potrivite pentru curățarea căzii și a dușului?

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

    Aparat de curățat cu abur

    Kärcher: Aspirator de geamuri

    Aspirator de geamuri

    Lavetă din microfibră Kärcher

    Echipamente pentru curățare manuală

    Kärcher detergent pentru obiecte sanitare

    Detergent pentru obiecte sanitare

    Duză de mână flexibilă

    Duză de mână flexibilă

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