Curățarea căzii și a dușului – îndepărtarea depunerilor | Kärcher

Oțetul combinat cu detergentul de vase formează un amestec eficient împotriva depunerilor de săpun. Amestecă cele două ingrediente cu apă într-un recipient sau într-o sticlă cu pulverizator. Aplică soluția în cantitate generoasă, folosind un burete sau pulverizatorul, și las-o să acționeze câteva minute. Apoi freacă bine pentru a îndepărta reziduurile și clătește suprafețele cu apă curată.

Suprafețele din sticlă pot fi lustruite ulterior cu un detergent pentru geamuri sau curățate cu ajutorul aburului. Reține că finisajele accesoriilor sunt adesea sensibile la acizi, așa că nu lăsa amestecul să acționeze prea mult timp și clătește bine cu apă proaspătă.

Ca alternativă la oțet, poți folosi acid citric. Dizolvă 3–5 linguri într-un litru de apă și tratează suprafețele cu această soluție. Avantajul acidului citric este că nu are miros, spre deosebire de oțet.

În loc de detergent de vase, poți utiliza praf de copt sau bicarbonat de sodiu. Adaugă suficient oțet pentru a obține o pastă, aplic-o pe zonele murdare și las-o să acționeze timp de 10–15 minute. Apoi freacă cu un burete până când depunerile se dizolvă și clătește cu apă curată.

Atenție: plăcile din piatră sunt sensibile la acizi. Nu folosi oțet sau acid citric pe aceste suprafețe.