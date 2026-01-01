Curățarea căzii și a dușului – îndepărtarea depunerilor | Kärcher

Cum se formează depunerile de săpun?
Depunerile de săpun apar atunci când acizii grași din săpunul convențional reacționează cu mineralele din apa dură. De fiecare dată când folosești produse de îngrijire precum șamponul sau gelul de duș în cadă ori la duș, aceste reziduuri se depun treptat, formând un strat unsuros, ușor uleios, pe gresie, pe suprafețele ceramice, pe sticlă și pe plastic
Apa simplă nu este suficientă pentru a îndepărta acest strat, iar chiar și după curățarea cu detergenți standard rămâne adesea o peliculă fină la suprafață. În astfel de situații, un detergent special este cea mai eficientă opțiune. Dacă preferi să eviți produsele dedicate, murdăria persistentă poate fi îndepărtată și cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur sau folosind soluții de uz casnic.