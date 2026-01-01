Ca alternativă la detergenții speciali, poți curăța toaleta și folosind soluții simple, la îndemâna tuturor. Detergentul pudră pentru spălat rufe este o variantă des utilizată, care acționează eficient împotriva depunerilor de calcar și urină datorită agenților de dedurizare a apei și de albire pe care îi conține.

Presară detergentul pudră în interiorul vasului de toaletă, lasă-l să acționeze aproximativ 15 minute, apoi curăță cu peria de toaletă. La final, clătește bine, iar toaleta va arăta din nou curată.

O altă soluție frecvent utilizată este combinația dintre oțet și bicarbonat de sodiu. Toarnă aproximativ o jumătate de litru de oțet și adaugă 2–3 linguri de bicarbonat de sodiu în vasul de toaletă, distribuind amestecul pe întreaga suprafață. Alternativ, poți folosi 100 ml de esență de oțet sau praf de copt în loc de bicarbonat de sodiu. Lasă soluția să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi freacă bine cu peria pentru a îndepărta depunerile de calcar și urină.

De asemenea, se pot utiliza cola sau pastile pentru curățarea protezelor dentare, însă în acest caz este necesar să le lași să acționeze aproximativ 30 de minute.