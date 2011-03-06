WOW ไม่รู้จบ คืนความสะอาดหมดจดให้บ้านคุณ
ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดการทำความสะอาด ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริมจากคาร์เชอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกความท้าทาย
ออกแบบเพื่อเป็นตัวช่วยทำความสะอาดที่ท้าทาย ทุกหน้างานและทุกพื้นผิวเป็นไปได้เมื่อมีอุปกรณ์เสริม ใช้คู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์โดยเฉพาะ
ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดการทำความสะอาด ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริมจากคาร์เชอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทุกความท้าทาย
ทำความสะอาดยานพาหนะของคุณ ราวกับเป็นมืออาชีพ: ด้วยโฟมเจ็ทเพื่อการกระจายตัวของฟองที่เหมาะสม และหัวแปรงปัดที่อ่อนโยนต่อสีและพื้นผิว สามารถกำจัดสิ่งสกปรกตามขอบวงล้อได้ง่ายดาย โซลูชันการทำความสะอาดของเราสร้างพื้นผิวที่เงางามและรอยยิ้มที่สดใส และการทำความสะอาดรถยนต์ยังสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้นเมื่อใช้ eco!Booster
หน้าหนาวยังทิ้งร่องรอยไว้นอกพื้นที่ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดตะไคร่น้ำ สีเขียวตามระเบียง และขอบระเบียงได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
รุ่น T-Racer เหมาะอย่างยิ่งในการทำความสะอาดพื้นหินขนาดใหญ่หรือบริเวณเนื้อไม้ เนื่องจากสามารถปรับระยะห่างของหัวฉีดทำความสะอาดกับพื้นผิวได้ นอกจากนี้ในพื้นที่ ที่มีขนาดเล็กหรือซอกมุม เช่นบันได คาร์เชอร์ยังมีน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของหัวฉีดน้ำแรงดันสูง ควบคู่ไปกับแรงกดหัวแปรงด้วยมือ จะกลายมาเป็นอาวุธขจัดคราบคู่กายคุณเลยทีเดียว
ความสะอาดหมดจด มีส่วนช่วยให้ผู้คนจะรู้สึกสดชื่น ทั้งภายนอกและภายใน
ด้วยอุปกรณ์เสริมแบบ telescopic spray ของคาร์เชอร์ จะช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่สูงไปพร้อมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง: เมื่อใช้ร่วมกับหัวแปรงทำความสะอาดผนังกระจกและพื้นผิวกระจกขนาดใหญ่ ก็ทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
ท่อหรือท่อระบายน้ำตันอยู่หรือเปล่า? เดียวปัญหาก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว! ชุดทำความสะอาดรางน้ำและท่อบนหลังคาจากคาร์เชอร์ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นในท่อระบายน้ำ รางน้ำบนหลังคา และท่อน้ำทิ้งช่วยคุณได้