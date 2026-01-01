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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HDS 8/18-4 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, control dial, and wheels, designed for easy mobility.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HDS 8/18-4 C

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.174-900.0

    • Ekonomik eko verimli mod
    • Kolay kullanımlı tek düğmeli seçici anahtar
    • Dört kutuplu su soğutmalı elektrik motoru.
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