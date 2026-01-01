Püskürtmeli temizleyici PUZZI 10/1 Edition *EU | Kärcher

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Püskürtmeli temizleyici
Sipariş numarası: 1.100-131.0240 mm halı başlığı, döşeme başlığı, dar uçlu başlık ve 48 adet RM 760 temizlik tabletiyle birlikte standart olarak sunulan Puzzi 10/1 Edition sprey ekstraksiyon makinesi, döşeme ve halı kaplı yüzeylerin temizliği için ideal bir çözümdür.
Maksimum saha performansı (m²/sa)
20 - 25
Hava debisi (l/s)
74
Vakum gücü (mbar / kPa)
254 / 25.4
Püskürtme düzeyi (l/dk)
1
Püskürtme basıncı (Bar)
1
Temiz / Kirli su tankı (l)
10 / 9
Türbin kapasitesi (W)
1250
Pompa gücü (W)
40
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
10.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
16
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
709 x 322 x 438
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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