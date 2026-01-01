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    Püskürtmeli temizleyici PUZZI 10/1 Edition *EU | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with accessories including a nozzle, crevice tool, and detergent box, set against a white background.

    Püskürtmeli temizleyici

    PUZZI 10/1 Edition *EU

    Sipariş numarası: 1.100-131.0

    240 mm halı başlığı, döşeme başlığı, dar uçlu başlık ve 48 adet RM 760 temizlik tabletiyle birlikte standart olarak sunulan Puzzi 10/1 Edition sprey ekstraksiyon makinesi, döşeme ve halı kaplı yüzeylerin temizliği için ideal bir çözümdür.