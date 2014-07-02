АКСЕССУАРЫ КЕРХЕР: НАСАДКИ ДЛЯ МОЙКИ, ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И ПРОЧЕЕ


Все насадки для моек и оборудования Керхер, универсальны. Использование фирменных насадок и аксессуаров, а также фильтров для пылесосов Керхер позволяет оптимизировать производительность моек и другой уборочной техники, а также расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления). Качественные фильтры для пылесоса, сокращают до минимума выброс пыли и других микрочастиц в атмосферу, что значительно улучшает качество уборки! Купить фильтры для пылесосов вы можете прямо в нашем интернет-магазине. Мы соблюдаем стандарты производства по этому проблем с подбором подходящих аксессуаров у вас не возникнет! Получите профессиональную консультацию по насадкам и аксессуарам для мойки.

Аксессуары для бытовой техники Керхер:

Подберите необходимые аксессуары для вашего устройства и расширьте возможности применения. Ниже вы найдете подходящие аксессуары для вашего устройства:

Приспособления для очистки поверхностей

Приспособления для очистки поверхностей

Моечные щетки и губки

Моечные щетки и губки

Струйные трубки

Струйные трубки

Пистолеты

Пистолеты

Шланги высокого давления

Шланги высокого давления

Для промывки труб

Для промывки труб

Пенная насадка

Пенная насадка

Готовые комплекты принадлежностей

Готовые комплекты принадлежностей

Прочее

Прочее

Home & Garden аксессуары к аппаратам высокого давления

Идеальный помощник для решения любой задачи в вашем доме: с аксессуарами Kärcher вы можете расширить возможности применения вашей мойки высокого давления.