Профессиональные пылесосы

Пылесосы марки Керхер – это удобная техника для решения бытовых задач. Высокое качество сборки и удобство их использования позволяет проводить сухую и влажную уборку в квартире или офисе. Все модели профессиональной техники представлены в наличии, продаются с гарантией качества и возможностью оплаты покупки онлайн.

Виды профессиональных пылесосов

Профессиональные моющие пылесосы Керхер используются для решения следующих задач:

• Внутренняя сухая и влажная уборка поверхностей;

• Мытье пола и предметов мебели после ремонта;

• Уборка пролитых жидкостей и мелкого мусора;

• Чистка и мытье любых типов ковровых покрытий.

Управление профессиональными пылесосами осуществляется при помощи удобных кнопок на основном блоке и ручке. В зависимости от характеристик помещения и типа поверхностей, изделия можно подобрать с вертикальной формой исполнения, с встроенной вакуумной системой или насадками типа электровеника.

Все представленные в ассортименте изделия отличаются высоким качеством, с заказом продукции через интернет-магазин осуществляется доставка. В наличии – широкий выбор моделей от ведущих производителей по оптимальной стоимости.