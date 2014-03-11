Поломоечные машины
Чтобы полы сияли чистотой. Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту, отличаются высочайшей производительностью и долговечностью эксплуатации. Универсальные и специальные поломойные машины и оборудование разных типов (с ручным управлением, сиденьями и площадками для водителя) гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ в помещениях любой площади. Все оборудование для мойки полов Керхер проходит жесткий контроль на этапе сборки, что гарантирует её качество и долгий срок службы готового изделия. Все оборудование имеет преемственные комплектующие и аксессуары позволяющие без проблем расширять функционал вашей поломоечной машины не зависимо от её класса и стоимости. Поломоечная машина увеличит производительность и сэкономит ваше время!
Компактные поломойно-всасывающиe машины
Компактные машины разработаны для быстрой уборки и гибкого применения на объектах с малыми и средними площадями, таких как рестораны, магазины, кухни, гостиницы и других часто посещаемых зон с высокой степенью заставленности мебелью.
Поломойно-всасывающие машины с ручным управлением
Поломойно-всасывающие машины с ручным приводом идеально подходят для эффективной уборки на площадях средних размеров, например, в розничных магазинах, мастерских, различных заставленных помещениях, а также в коридорах и проходах.
Поломойно-всасывающие машины с сиденьем/местом для оператора
Идеальный выбор для уборки больших, малозаставленных объектов, таких как склады и производственные цеха, торговые центры, автостоянки или аэропорты. Здесь вы также найдете наши комбинированные подметально-уборочные машины.
Однодисковые уборочные машины
Для уборки как твердых, так и текстильных напольных покрытий: в программе Керхер найдутся однодисковые уборочные машины для решения любых задач – как универсальные, так и специального назначения.