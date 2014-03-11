Поломоечные машины

Чтобы полы сияли чистотой. Поломоечные машины Керхер быстро наводят гигиеническую чистоту, отличаются высочайшей производительностью и долговечностью эксплуатации. Универсальные и специальные поломойные машины и оборудование разных типов (с ручным управлением, сиденьями и площадками для водителя) гарантируют быстрое и рентабельное выполнение самых разнообразных уборочных работ в помещениях любой площади. Все оборудование для мойки полов Керхер проходит жесткий контроль на этапе сборки, что гарантирует её качество и долгий срок службы готового изделия. Все оборудование имеет преемственные комплектующие и аксессуары позволяющие без проблем расширять функционал вашей поломоечной машины не зависимо от её класса и стоимости. Поломоечная машина увеличит производительность и сэкономит ваше время!