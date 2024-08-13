Многофункциональные пылесосы

Хозяйственные пылесосы Kärcher справляются с любым мусором – крупным или мелким, сухим или влажным, и даже с большими объемами воды. Они идеально подходят для уборки в автомобиле, гараже, подвале, мастерской, на придомовой территории или при проведении ремонта. При этом максимальную гибкость и мобильность обеспечивают аккумуляторные хозяйственные пылесосы.