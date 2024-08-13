Многофункциональные пылесосы
Предлагаемые Kärcher хозяйственные пылесосы, моющие пылесосы и пылесосы для сбора золы и сухого мусора обеспечивают тщательную уборку в любых ситуациях. Специальные системы фильтрации и разнообразные принадлежности позволяют этим надежным аппаратам быстро собирать любой мусор или даже удалять стойкие пятна с текстильных поверхностей. Некоторые модели предлагаются в беспроводном исполнении. Оснащаемые мощными аккумуляторами, они обеспечивают максимальную мобильность и неограниченную свободу движений.
Хозяйственные пылесосы
Хозяйственные пылесосы Kärcher справляются с любым мусором – крупным или мелким, сухим или влажным, и даже с большими объемами воды. Они идеально подходят для уборки в автомобиле, гараже, подвале, мастерской, на придомовой территории или при проведении ремонта. При этом максимальную гибкость и мобильность обеспечивают аккумуляторные хозяйственные пылесосы.
Моющие пылесосы
Для аллергиков, владельцев домашних животных и всех кто тщательно производит уборку: моющие пылесосы Керхер отчистят текстильные поверхности, ковры и обивку мебели, матрасы, автомобильный салон и прочее.
Пылесосы для сбора золы и сухого мусора
Превосходное решение от Kärcher для очистки печей, каминов или грилей: пылесосы для сбора золы и сухого мусора позволяют надежно, тщательно и безопасно удалить все остатки золы, не испачкав при этом руки. Теперь они предлагаются и в беспроводном исполнении.