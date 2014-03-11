Коммунальная уборочная техника
Коммунальные уборочные машины Керхер с двигателями мощностью от 26 до 84 л.с Отличный выбор для экономичного и в тоже время эффективного поддержания порядка на улицах и прилегающих к зданиям территориях. В ассортимент наших коммунальных машин входят: машины по уходу за зелеными ограждениями, грейдеры и прочая уборочная техника, а также огромное кол-во аксессуаров и комплектующих профилирующих технику под нужные вам задачи. Воспользуйтесь услугой консультации эксперта Керхер для подбора подходящей модели коммунальной машины - это бесплатно!
Муниципальные подметальные машины
Для профессиональной уборки больших автостоянок, территорий ярмарок и промышленных предприятий: совершенная техника Керхер гарантирует высокую рентабельность эксплуатации и превосходные результаты уборки.
Муниципальное оборудование
Коммунальные машины и навесное оборудование. Техника для круглогодичной эксплуатации, позволяющая эффективно решать самые разнообразные задачи.
Решения для скверов и парков
Аккумуляторные цепные пилы и воздуходувки для уборки в скверах и парках. Уборка в городских пределах без вредных выбросов и с минимумом шума.