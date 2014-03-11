Коммунальная уборочная техника

Коммунальные уборочные машины Керхер с двигателями мощностью от 26 до 84 л.с Отличный выбор для экономичного и в тоже время эффективного поддержания порядка на улицах и прилегающих к зданиям территориях. В ассортимент наших коммунальных машин входят: машины по уходу за зелеными ограждениями, грейдеры и прочая уборочная техника, а также огромное кол-во аксессуаров и комплектующих профилирующих технику под нужные вам задачи. Воспользуйтесь услугой консультации эксперта Керхер для подбора подходящей модели коммунальной машины - это бесплатно!