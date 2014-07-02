Аппараты для чистки ковров - пылесосы и оборудование для мойки ковров
Пылесос для чистки ковров - разумное решение для бизнеса.
Керхер предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления с них пятен. Пылесосы для чистки ковров оснащённые подходящими принадлежностями позволяют использовать их и для чистки обивки мягкой мебели, и автомобильных сидений, а высокое качество сборки, гарантирует долгий их срок службы. Для подбора нужной комплектации пылесоса для чистки и уборки ковров воспользуйтесь помощью эксперта Керхер. Каждый этап производства аппаратов и оборудования Керхер жестко контролируется, вы можете быть уверены в качестве сборки, экономичности и долгом сроке службы любого оборудования для мойки и уборки не зависимо от цены и класса выбранной техники. Воспользуйтесь консультацией нашего эксперта и подберите походящий аппарат!
Популярные модели
Профессиональные моющие пылесосы
Напольные покрытия, мягкая мебель, офисные кресла, пассажирские сиденья — мощные и удобные пылесосы Kärcher с питанием от сети или от аккумуляторов очищают все текстильные поверхности, а также удаляют грязь за одну операцию. С мощными всасывающими турбинами для непревзойденно низкой остаточной влажности.