Пылесосы для химчистки (экстракторы)

Пылесос экстрактор для грамотной уборки незаменим! Компактные моющие пылесосы Керхер эффективно очищают любые текстильные поверхности – ковровые покрытия, обивку мягкой мебели, офисных кресел или автомобильных сидений. Их мощные всасывающие турбины гарантируют очень низкую остаточную влажность очищенных поверхностей. Профессиональные моющие пылесосы Керхер среди других марок выделяются своей надёжностью и качеством исполнения. Наличием большого кол-ва насадок и доп. оборудования для решения узких задач в уборке. У нас вы без труда сможете подобрать себе подходящий компактный моющий пылесос даже для химчистки. Общайтесь за консультацией к эксперту Керхер.