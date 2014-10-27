Профессиональные средства для чистки и ухода

Техника и чистящие средства от одного производителя. Оптимальный выбор: Kärcher

Профессионально занимаясь уборкой, Вы предъявляете к чистящим средствам самые высокие требования. Они должны быть высокоэффективными, защищать очищаемые поверхности, не повреждать уборочную технику, не причинять вреда природе и, разумеется, здоровью людей.

При этом для Вас исключительно важны как экономия времени, так и низкий расход чистящих средств. Все эти преимущества могут быть обеспечены только системой, включающей оптимально согласованные оборудование и средства для чистки и ухода, а также превосходный сервис. Именно такие системы предлагает Вам Kärcher – лидер на мировом рынке уборочной техники.