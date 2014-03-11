Паровые пылесосы
Паровая чистка, влажная уборка и сбор сухого мусора – моющие паропылесосы Kärcher эффективно справляются с несколькими бытовыми задачами одновременно. Благодаря уникальной системе 3 в 1 вы можете обрабатывать напольное покрытие и мебель паром, собирать разлитую жидкость и удалять пыль. Удобные и компактные паропылесосы Kärcher позволяют существенно экономить время на очистке поверхностей и поддержании чистоты в доме.
Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом
Паропылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. Удаляя рассыпавшийся мусор, Вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.
Гигиеническая чистота
Наведение порядка – не единственная цель уборки в ванной и туалете. Горячий пар, вырабатываемый аппаратом SV 7, гарантирует гигиеническую чистоту.
Вздох облегчения для аллергиков
Паропылесос оснащен системой 4-кратной фильтрации, не требующей использования фильтр-мешков: пыль связывается водяным фильтром, а HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Поэтому выпускаемый аппаратом воздух оказывается чище комнатного.
Два в одном
Операции всасывания пара и сухого мусора могут чередоваться без замены фильтра. Собираемая аппаратом жидкость скапливается внутри водяного фильтра.
Система 3 в 1: паровая чистка, влажная и сухая уборка
ффективное очищение поверхностей без применения бытовой химии становится реальным с современными и функциональными паропылесосами для дома. Представленные в интернет-магазине karcher.ru аппараты сочетают в себе функционал пылесоса и возможности пароочистителя.
Безупречная чистота мебели и полов
Пылесос с парогенератором быстро и легко справляется с загрязнениями в прихожей, ванной комнате, на кухне, очищая не только полы и ковры, но и сантехнику, кухонные приборы, мягкую мебель и окна. Деликатный уход за кранами, кафельными поверхностями, варочной панелью и устранение грязи с текстиля еще никогда не были так просты и эффективны.
Эффективное удаление пыли и бактерий
Система 4-кратной фильтрации моделей Kärcher и отсутствие фильтр-мешков значительно повышают эффективность удаления мелкодисперсной пыли и способствуют очищению воздуха в помещении. Обработка поверхностей паром при высокой температуре избавит ваш дом от большинства бактерий, помогая поддержать гигиеническую чистоту.
Удобство эксплуатации
Разработанные и произведенные в соответствии с европейскими стандартами аппараты для уборки Kärcher отличаются эргономичностью и удобством эксплуатации. Многоуровневые регулировки подачи пара и силы всасывания, хорошая маневренность и простота управления значительно облегчают процесс наведения чистоты
Комплектация
Многофункциональность паропылесосов Kärcher объясняется также их богатой комплектацией. Вместе с самим аппаратом вы получите 2 насадки для окон (узкую и широкую), мягкие щетки для мебели нескольких размеров, насадки для разных видов напольного покрытия, а также для узких и труднодоступных мест. Помимо данных аксессуаров, к пылесосу прилагается мерный стаканчик, сумка для хранения щеток, вещество для нейтрализации пены и запчасти. Более подробно с комплектацией можно ознакомиться на странице товара
Применение
С паровым пылесосом Kärcher генеральная уборка станет в разы проще и приятнее. Благодаря нескольким уровням подачи пара и силы всасывания вы сможете очистить практически любую поверхность, не оставив ни одного грязного уголка. Паропылесосы подходят для очищения:
- полов из керамики, мрамора, паркета, а также ковровых покрытий;
оконных рам и стекол;
- углов лестниц, дверных косяков, ставней и отопительных батарей;
- диванов, кресел, матрасов, автомобильных сидений;
- зеркал, картинных рам, книг и т. д.
Если вам не требуется такой широкий функционал, обратите внимание на вертикальные пылесосы Kärcher. Они более компактные и выгодные по цене.
Безопасность
Каждый пылесос с паром Kärcher оснащен всеми необходимыми системами безопасности. Если во время уборки в баке закончится запас воды или поднимется уровень пены, устройство автоматически отключится. А для предотвращения случайного выпуска пара на рукоятке предусмотрена кнопка блокировки. Вы сможете доверить наведение порядка даже ребенку, не опасаясь, что он навредит себе.