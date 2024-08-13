Пылесосы
Керхер значительно увеличил продуктовую линейку пылесосов в этом году. 3 новые модели были разработаны к уже проверенным временем пылесосам сухой уборки VC 6 серии и DS с аквафильтром для аллергиков. Совсем не важно необходимо убираться в большом или маленьком помещении, хотите ли вы приобрести пылесос без мешка или мешковой пылесос - Керхер предлагает купить необходимый пылесос, который будет полностью удовлетворять всем требованиям.
Пылесосы с аквафильтром
Аллергики могут вздохнуть спокойно: Керхер предлагает пылесосы с инновационным водяным фильтром для чистых полов и чистого воздуха одновременно.
Популярные модели: вертикальные пылесосы
Популярные модели: хозяйственные пылесосы
Популярные модели: моющие пылесосы
Популярные модели: паропылесосы
Быстрее пылесоса, проворнее метлы - Аккумуляторный электровеник Керхер
Промежуточная уборка никогда не была такой простой. Если вдруг появилось загрязнение, которое проще смести веником, то воспользйутесь электровеником Керхер. Это быстрее, чем собирать пылесос - а результат уборки вас приятно удивит.