Пылесосы

Керхер значительно увеличил продуктовую линейку пылесосов в этом году. 3 новые модели были разработаны к уже проверенным временем пылесосам сухой уборки VC 6 серии и DS с аквафильтром для аллергиков. Совсем не важно необходимо убираться в большом или маленьком помещении, хотите ли вы приобрести пылесос без мешка или мешковой пылесос - Керхер предлагает купить необходимый пылесос, который будет полностью удовлетворять всем требованиям.