Пароочистители
Влажная уборка и деликатное очищение любых поверхностей без применения бытовой химии еще никогда не было столь эффективным, как с пароочистителем для дома Керхер. Очистка паром удаляет до 99,99% бактерий и бесследно устраняет пыль и загрязнения. Модельный ряд паровых очистителей Kärcher включает компактные и бюджетные аппараты, технику для максимально быстрой и комфортной обработки паром и мощные модели для удаления стойких загрязнений.
Пароочиститель удаляет 99.99 % бактерий*
Лучшим и простым способом борьбы с бактериями, в некоторых случаях будет обыкновенный пар. Мощный поток высокотемпературного пара, вырывающийся из сопла пароочистителя Керхер или пропитывающий используемую для уборки салфетку, гарантирует уничтожение 99,99 %* бактерий, находящихся на различных твердых поверхностях – напольных покрытиях, кафеле, зеркалах, сантехнической арматуре и т. д. Такой результат подтвержден специальными исследованиями, проведенными в авторитетной Лаборатории Эндерса (Штутгарт, ФРГ). Уборка пароочистителем практически не оставляет распространенным в быту бактериям шансов на выживание.
- Гигиена и чистота с пароочистителями - абсолютно без использования химических средств, только вода.
- Устранение 99.99%* бытовых бактерий на твердых поверхностях.
- Лучшая эффективность очистки в сравнении с традиционными методами уборки с использованием чистящих средств.
- Высокая температура пара и сильное парообразование.
* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Керхер уничтожается 99,99 % бактерий.
Сделайте выбор: новая серия EasyFix с улучшенными аксессуарами
Улучшенная насадка для уборки пола**
** При тщательной очистке пароочистителем Керхер достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
Бактериям не место на кухне: пароочиститель Керхер для гигиены и чистоты
Преимущества чистки паром
Уборка без применения чистящих средств
Очищающее действие водяного пара определяется комбинацией давления, скорости и температуры. Микроскопические молекулы пара проникают в мельчайшие щели и углубления и эффективно отделяют от поверхности частицы грязи. При этом не используются чистящие средства и на поверхностях не остается следов химикатов, способных провоцировать аллергию. Это особенно важно для семей, в которых есть аллергики или маленькие дети.
Пароочиститель отзывы
Множество задач – одно решение
Пароочистители Kärcher серии SC зададут грязи пару! С помощью пароочистителя Вы сможете легко, тщательно, гигиенично и экологично очистить почти все поверхности в своем доме – вплоть до тонких швов и стыков. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей – от насадки для ухода за текстилем до парового утюга – эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь.
Уборка пола
Пароочиститель SC превосходно очищает любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат, лакированный паркет и т. д.) и не оставляет на них следов бытовой химии.
"Я никогда не был на 100 % уверен в том, что швабра гарантирует гигиеничность. А пароочиститель придает мне полную уверенность в чистоте."
Уборка на кухне
Пароочиститель SC позволяет быстро и без больших усилий очистить всю кухню – пол, полимерные столешницы, стеклянные поверхности, мойку и смеситель, плиту и вытяжку.
"Какой бы хаос ни царил на кухне, пароочиститель быстро и легко наведет на ней полную чистоту."
Уборка в ванной
Пароочиститель SC, быстро очищающий настенную плитку, стеклянные и зеркальные поверхности, раковину, смесители, стенки душевой кабины и т. д., гарантирует поддержание в ванной комнате гигиенической чистоты.
"Для уборки в ванной самым лучшим чистящим средствам мы предпочитаем пароочиститель. С ним так легко и просто навести безукоризненную чистоту!“
Глажение с отпариванием
Предлагаемая Kärcher паровая гладильная система SC, включающая высококачественный паровой утюг с антипригарной накладкой и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку и получать превосходно разглаженное сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф.
"Раньше утюжка была для меня сущим наказанием. Теперь у меня есть паровая гладильная система, и с ней я достигаю превосходных результатов за рекордно короткое время."
Один за всех – благодаря широкому набору принадлежностей
Обширный ассортимент принадлежностей для пароочистителей Kärcher позволяет выполнять с их помощью множество работ по уборке в доме.
Принадлежности, подходящие к Вашему аппарату, Вы найдете в разделе поиска принадлежностей.
Экологичность
Самый экологичный метод чистки
Чистка паром позволяет экономить до 80% воды в сравнении с обычными методами влажной уборки и не сопровождается образованием сточных вод, загрязненных химикатами. Из 1 л воды вырабатываются 1.700 л пара – этого вполне достаточно для тщательной уборки целой квартиры площадью около 60 м².
Кроме того, пароочистители Kärcher обеспечивают значительную (до 25%) экономию энергии в сравнении с аппаратами других производителей, достигаемую за счет инновационной конструкции насадки для пола. Благодаря ее пластинчатой подошве не только улучшается результат чистки, но и уменьшается затрачиваемое на нее время, а значит, и расход электроэнергии. И, наконец, пароочистители Kärcher, как и все другие выпускаемые компанией аппараты, после выработки своего ресурса перерабатываются более чем на 90% с целью повторного применения материалов.
Фирменное качество Kärcher
Высокое качество и превосходные технические характеристики пароочистителей Kärcher гарантируются более чем 20-летним опытом их проектирования, целым рядом ноу-хау и производством на собственных заводах компании. Наши аппараты, впечатляющие постоянным интенсивным выпуском пара, надежностью и долговечностью конструктивных материалов, удовлетворяют всем законодательным стандартам безопасности и еще более строгим фирменным стандартам. В исследовательском центре Kärcher в Виннендене постоянно создаются инновационные решения (например, функция VapoHydro или прогрессивная конструкция насадки для пола), благодаря которым каждое новое поколение наших пароочистителей становится еще лучше.