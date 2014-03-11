Насосы для давления воды в доме
Поток радости для Вашего сада. Керхер предлагает электрические помпы и насосы, рассчитанные на любые запросы и решение любых задач – от экономичного снабжения дома и сада водой из альтернативных источников до быстрой откачки воды. Ресурсосберегающие центробежные, поплавковые и напорные насосы Керхер, отбирающие дождевую или грунтовую воду из бочек, цистерн, колодцев или скважин, доставят ее туда, где она необходима, – например, к системе полива, бачку унитаза или стиральной машине. А мощные и надежные центробежные и дренажные насосы и помпы, напротив, удалят воду оттуда, где она не нужна, – например, из бассейна перед его очисткой или из затопленного погреба. Все поплавковые, напорные и центробежные насосы для воды производятся по единым стандартам качества, что позволяет без труда расширять функционал устройств дополнительными комплектующими и аксессуарами. Подберите свой поплавковый, центробежный или любой другой насос и вы навсегда решите свои проблемы с водоснабжением.
Популярные модели насосов
Погружные насосы
Погружные насосы Керхер гарантируют быструю откачку или перекачку больших объемов чистой или загрязненной воды.
Категории погружных насосов
Дренажные насосы
Скважинные насосы
Колодезные насосы
Насосы для откачки грязной воды
Насосы водометы
Поплавковые насосы
Поверхностные насосы
Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.
Категории поверхностных насосов
Поливочные насосы
Самовсасывающие насосы
Центрабежные насосы
Напорные насосы
Станции водоснобжения
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
