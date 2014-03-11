ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ПОДМЕТАЛЬНО-всасывающие машины

Инновационные и высокопроизводительные подметальные машины Kärcher гарантируют превосходные результаты уборки. Kärcher позволяет выбрать из широкого ассортимента и купить: подметальные машины или подметально-всасывающие машины с ручным управлением или сиденьем для водителя, а также особенно мощные и надежные подметально-всасывающие машины промышленного класса, которые обеспечивают эффективный сбор любого мусора – в любое время и в любом месте. Подметальная техника от Kärcher поможет вам решить любую задачу сбора мусора быстро и эффективно.