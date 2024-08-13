САДОВАЯ ТЕХНИКА
Будь то уход за газоном, живой изгородью и деревьями или удаление сорняков и листьев. С садовыми инструментами Kärcher сады становятся еще красивее. И, благодаря работе от батареи, без каких-либо раздражающих шумов и мешающих кабелей.
ПРОСТО WOW. ВЕРНИТЕ КРАСКИ ВАШЕМУ САДУ
Вы – правитель своего королевства, покоритель дикой природы. Здесь, во дворе вашего замка, почувствуйте себя королевской особой. Правьте своим маленьким миром! С помощью мощных садовых аккумуляторных инструментов Kärcher вы можете придать ему великолепный, цветущий вид. Уход за газонами, живыми изгородями и деревьями или удаление листьев и сорняков – просто WOW!